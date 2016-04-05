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Выравнивание и ремонт дорожного покрытия возле загородного дома

Перла Вереника Перла Вереника
Ворота, Shar Project Shar Project Гараж в стиле минимализм
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Дорожный вопрос возникает к сожалению с завидной регулярностью. Климат в большинстве российских широт таков, что даже самое крепкое дорожное покрытие со временем приходится ремонтировать: убирать трещины и бороться с сорняками между плиток тротуара, выравнивать ямы и укреплять края дорожек. Несмотря на различия в видах дорожного покрытия, рецепт качественной  и ровной дорожки для всех один – регулярно проверять покрытие и ремонтировать не дожидаясь серьезных проблем.

Необходимые инструменты для ремонта дороги

Neupflasterung von Parkplatzflächen, Garten- und Landschaftsbau Gartenservice Schwanewede Garten- und Landschaftsbau Gartenservice Schwanewede Гараж в стиле модерн
Garten- und Landschaftsbau Gartenservice Schwanewede

Garten- und Landschaftsbau Gartenservice Schwanewede
Garten- und Landschaftsbau Gartenservice Schwanewede
Garten- und Landschaftsbau Gartenservice Schwanewede

Переменчивая российская погода быстро разрушает дорожное покрытие и подъездные, садовые дорожки на участках часто приходится ремонтировать и выравнивать.  Для этого потребуется список нехитрых инструментов и материалов: цемент, песок и щебень, ведра и совковая лопата, небольшая тележка и строительный ковшик, зубило и болгарка, а также сито для очистки цемента и песка. Сначала дорожки тщательно очищаются от грязи и цементной крошки, например, при помощи струй воды из шланга. После этого дорожка тщательно исследуется на наличие трещин и там, где они имеются, трещины расшиваются с помощью зубила или болгарки. В местах, где по краю дорожки произошли сколы, нужно убрать ударами зубила непрочные края и установить опалубку. Все выявленные неровности, трещины и дефекты тщательно ремонтируются с помощью бетонной смеси.

Типы дорожного покрытия

Загородный дом под Петербургом, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Дома в скандинавском стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Загородный дом под Петербургом

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Если вам кажется, что выбор материала для дорожного покрытия ограничивается привычным асфальтом, бетоном и тротуарной плиткой, то мы сможет вас немного удивить. Типов и видов дорожных покрытий, которые могут украсить ваш дворик или сад намного больше. Это и мягкие  насыпные дорожки из специального песка, гравия, керамзито-гранита – превосходно пропускающие влагу, быстро подсыхающие после дождя и экологичные. Для любителей более основательный дорог целый список жестких покрытий: от дерева и садового паркета до клинкерного кирпича и каменной мостовой.

Как избавиться от растений между камней тротуарной плитки

Фото фасада дома Studio 25 Дома в эклектичном стиле Многоцветный
Studio 25

Фото фасада дома

Studio 25
Studio 25
Studio 25

Начинать борьбу с сорняками следует еще на этапе укладки плитки. Существует много способов, проверенных временем. При укладке тротуарной плитки (брусчатки) на самый низ стелют геотекстиль, затем песок, гравий, щебенку. Подготовленную подушку утрамбовывают, уплотняют и укладывают плитку. Для получения подобного эффекта можно использовать толстую пленку из полиэтилена, сложенную в два слоя, толь или рубероид. Если же несмотря на все старания трава все же проросла в швах между плиткой, можно применить к ней физическую силу, удаляя листья и корни с помощью специальных ножниц, бороться с помощью кипятка или просто сильного напора воды из шланга или прибегнуть к различным химическим способам: соль, уксус, специальные гербициды.

Натуральный камень

"Somewhere in forest", Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko Дома в средиземноморском стиле Камень
Yurii Hrytsenko

Somewhere in forest

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

Безусловно, один из вечных материалов для дорожки – натуральный камень. Такой материал органично смотрится возле дома любого стиля.  Благодаря природному происхождению, долговечности, красоте, разнообразию пород и форм, камень широко применяется в обустройстве садового ландшафта. Для мощения дороги возле дома используются различные породы камня. Фактура каменного покрытия может быть грубой, шероховатой и гладкой до блеска. Спектр цветов и оттенков самый разнообразный: серый, темно-красный, черный, зеленовато-серый. Главные недостатки натурального камня – его дороговизна и тяжелый вес. Наиболее дорогостоящие породы: гранит, базальт, мрамор и порфир.

Плюсы и минусы натурального камня

Ворота, Shar Project Shar Project Гараж в стиле минимализм
Shar Project

Ворота

Shar Project
Shar Project
Shar Project

Очевидными преимуществами такого покрытия для дороги, как натуральный камень являются его прочность и долговечность. Кроме того, каждый булыжник такой дорожки – самобытен и своеобразен по рисунку и сочетанию оттенков. Натуральный камень настолько разнообразен и неповторим, что этот факт просто поражает. Ни одно предприятие не сможет изготавливать такой уникальный материал. Возможности природы безграничны — она создала миллионы не похожих друг на друга камней, и все они по-своему красивы. К недостаткам дорог вымощенных камнем зачастую относят высокую стоимость такого материала, но нужно сказать – такой расчет является ошибочным. Конечно, первоначальные затраты будут выглядеть внушительной суммой. Но если вы поделите эти расходы на солидный срок эксплуатации, то увидите всю выгоду таких вложений. 

Как укрепить новую дорогу

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Все камни дороги уложены и так и не терпится опробовать ее на прочность? Лучше не торопиться, а основательно намочить дорогу, аккуратно поливая камни водой из шланга. Это поможет каждому камешку тротуара занять свое место в плотном ряду. После такой поливки, снова засыпьте швы промежутки между камнями песком. 

Что НУЖНО и НЕ НУЖНО использовать в создании интерьеров
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