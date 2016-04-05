Выравнивание и ремонт дорожного покрытия возле загородного дома

Очевидными преимуществами такого покрытия для дороги, как натуральный камень являются его прочность и долговечность. Кроме того, каждый булыжник такой дорожки – самобытен и своеобразен по рисунку и сочетанию оттенков. Натуральный камень настолько разнообразен и неповторим, что этот факт просто поражает. Ни одно предприятие не сможет изготавливать такой уникальный материал. Возможности природы безграничны — она создала миллионы не похожих друг на друга камней, и все они по-своему красивы. К недостаткам дорог вымощенных камнем зачастую относят высокую стоимость такого материала, но нужно сказать – такой расчет является ошибочным. Конечно, первоначальные затраты будут выглядеть внушительной суммой. Но если вы поделите эти расходы на солидный срок эксплуатации, то увидите всю выгоду таких вложений.