Что НУЖНО и НЕ НУЖНО использовать в создании интерьеров

Оформляя интерьер своего дома, не забывайте что главное в нем – не поддержание определенного стиля, не следование сложившейся на данный момент моде, а ваше личное пространство и те правила, которые вы сами в нем устанавливаете. Если вы знаете, что те или иные предметы и интерьерные решения никоим образом на совпадают с вашим ритмом жизни, какими бы красивыми и стильными, трендовыми и обязательными для каждого интерьера они не казались, не идите на поводу у общественного мнения. Всегда можно подобрать и стиль – наиболее подходящий именно вашим привычкам, и декор интерьера – соответствующий именно вашему характеру и темпераменту.