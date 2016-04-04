Что НУЖНО и НЕ НУЖНО использовать в создании интерьеров

Создание интерьера в своем доме – процесс бесконечно творческий и интересный. Здесь есть место и определенным экспериментам, и применению своих умений по созданию вещиц своими руками, и возможность точно создать нужный образ для максимально комфортной жизни.
Как гласит известная поговорка, даже две головы – лучше чем одна, а когда идет речь о сотнях самых разнообразных примеров архитектуры, планировки, оформления интерьеров, то такой ресурс действительно может стать и источником вашего вдохновения для декорирования своего дома, и кладезем полезных советов. Ведь задумавшись об оформлении своей комнаты в том или ином цвете, стиле и формате – сложно сразу представить финальный результат, но его можно увидеть на страницах интернет-журналов, причем сразу с подробным описанием всех используемых материалов и способов отделки.
Добрососедские взаимоотношения помогут вам обрести объективных критиков и советчиков, которые помогут оценить ваши идеи по оформлению интерьера со стороны, с учетом разного жизненного опыта и уклада. Конечно, ряд ваших идей может быть подвергнут сомнению, но лучше заранее учесть все возможные проблемы, чем столкнуться с ними уже в готовом интерьере.
Какой бы идеальный интерьер в доме не был создан, он не должен оставаться застывшей картинкой. Пусть дом живет, наполняется голосами друзей, звуками музыки, запахом вкуснейших кулинарных экспериментов и топотом детских ножек. Домом правильнее ведь называть не строение, красивое и холодное, а место – где тебя ждут, любят, где течет жизнь со всеми ее светлыми и темными полосами.
Оформляя интерьер своего дома, не забывайте что главное в нем – не поддержание определенного стиля, не следование сложившейся на данный момент моде, а ваше личное пространство и те правила, которые вы сами в нем устанавливаете. Если вы знаете, что те или иные предметы и интерьерные решения никоим образом на совпадают с вашим ритмом жизни, какими бы красивыми и стильными, трендовыми и обязательными для каждого интерьера они не казались, не идите на поводу у общественного мнения. Всегда можно подобрать и стиль – наиболее подходящий именно вашим привычкам, и декор интерьера – соответствующий именно вашему характеру и темпераменту.
Старания по декорированию интерьера могут привести к излишне пестрому виду комнаты. Ведь интересных аксессуаров и материалов так много, и не всегда получается вовремя остановится. Такие эксперименты безусловно нужны, но периодически лучше все-таки убирать из комнаты остатки прошлых декораторских усилий, придерживаясь и единого стиля, и сбалансированной цветовой гаммы в интерьере.
Как говорится, скупой платит дважды. И что печально – при этом ни разу не покупает действительно хорошей вещи. Поэтому, не спешите сразу приобретать мебель с учетом имеющейся суммы. Если вы нашли предметы красивые и качественные, но не можете себе позволить купить их сразу, лучше запастись терпением и немного подождать, накопив нужную сумму. Некачественная мебель и интерьер не украсит, и срок службы ее будет недолгим. Лучше сэкономить на каких-то дополнительных предметах декора, но базовую мебель для комнаты постараться выбрать наиболее надежную.
Красивый интерьер – это, прежде всего, баланс монотонности и акцентов. Одинаково следует избегать как однотипной покраски всех поверхностей в один и тот же незатейливый цвет, так и активной эксплуатации понравившегося узора во всех видах отделки. Нейтральная гамма выступает в качестве базовой для оформления интерьера, но должна быть дополнена свежими оттенками, интересными приемами декора. А яркие предметы, узоры и текстуры хороши лишь для точечного использования в интерьере, не стоит один и тот же оригинальный прием тиражировать и на полу, и на потолке, и гостиной, и в спальне.