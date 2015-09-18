Необычные аксессуары для мебели

Интерьер любого дома можно оживить, если добавить к мебели оригинальные аксессуары. Это классические декоративные подушки в необычных наволочках, навесные светильники и оригинальные ручки, не всегда использующиеся по прямому назначению. Ведь главное в них – это украшение привычной мебели.
Необычным аксессуаром может стать полог над кроватью в спальне или множество выдвижных ящичков в письменном столе. Главное, чтобы это привлекало нужную долю внимания к мебели и делало ее привлекательнее и приятнее для глаза.
Спокойнаяобстановка прихожей создает расслабляющую атмосферу – никаких кричащих оттенков и необычных картин, во всем царит спокойствие и традиционность. На фотографии мы видим, что к пуфам приделаны декоративные ручки – оригинальное украшение привычных элементов интерьера.
Отчасти они напоминают ручку двери и в достаточной степени созвучны с витиеватым основанием настольной лампы. Отличительно, что основание пуфов отлично гармонирует со столиком – одинаковый цвет, как, видимо, и материал.
Алиса
Прихожая в стиле кантри оформлена очень гармонично и со вкусом. Фурнитура, ярко контрастирующая с самой мебелью – отличная находка дизайнеров для этого интерьера. Небольшой размер ручек особенно выделяется на фоне масштабов самого комода.
Миниатюрные черные ручки белоснежного комода смотрятся потрясающе. С этим видом созвучны черные рамки картин и зеркала. Так же нельзя не отметить строгую геометричность и простоту форм. Все вместе детали этого интерьера создают уникальный ансамбль в уютном стиле кантри.
В отдельных случаях мебель не требует дополнительных аксессуаров. Иногда ее оттенки – это и есть главное украшение и особенность. На фото мы видим черно-белую полку для книг и бумаг. На фоне других черных и белых предметов мебели смотрится очень гармонично. Даже полоточные светильники выглядят уместными и дополняющими необычную полку.
Дизайнеры до мелочей продумали этот интерьер, поэтому контрастные оттенки книжной полки здесь как нельзя более кстати. Дополнительные аксессуары только нарушат общий стиль помещения и внесут сумятицу. Холодная урбанистическая красота этой комнаты не нуждается в излишних аксессуарах.
Безусловно, небольшие декоративные подушки – это наиболее классический аксессуар для мягкой мебели. Тем не менее, если одеть их в экстраординарные или просто яркие наволочки, обстановка в комнате живо поменяется. Узнайте, какими еще бывают аксессуары для дома.
На фото изображены подушки в максимально подходящих по расцветке наволочках, и их нельзя назвать оригинальными. Но посмотрите, как удачно они вписываются в общую канву и повторяют стиль комнаты.
Важное правило – подушки не должны быть крупными. Любая декоративная подушка меньше спальной, как минимум, в полтора раза. Множество маленьких подушек создают уют и помогают окунуться в домашнюю атмосферу спокойствия.
Каждая девушка согласится с тем, что освещение в гардеробной должно быть идеальным. То есть для этого мало хоть и большой, но одной люстры. На этом фото в качестве необычных аксессуаров для мебели выступают оригинальные светильники. Их особенность в том, что их можно поворачивать под нужным углом и таким образом формировать нужную освещенность.
В этом случае светодиодные светильники – это не только самостоятельное украшение, но и необходимость для такого вида комнаты. Их так же можно разместить на нижних ящиках чтобы уровень освещенности был максимальным и наиболее комфортным.
Еще одно удобство подобного рода аксессуаров – их мобильность. При желании светильник можно переустановить на другую часть шкафа или отдельную полку.
Не всегда приятную особенность мебели придают необычные аксессуары. Иногда эту функцию выполняет форма, в которой выполнена эта полка или стол, или шкаф. На фото можно увидеть полку во всю стену, разделяющуюся на множество маленьких. Они разного размера и все вместе представляют собой оригинальную композицию.
Разместив книги подходящим образом, вы получите самостоятельное украшение комнаты, не нуждающееся в дополнениях. Впрочем, любые приглянувшиеся вам аксессуары вы можете разместить на этих полках, сохранив при этом ее интересную красоту. Даже если в этот спокойный интерьер вы поместите яркую деталь, общая атмосфера не нарушится, а лишь заиграет новыми красками.
Вроде бы изголовье и пуф у подножия кровати считаются стандартными дополнениями, не правда ли? Но в случае, если речь идет о собственном жилье, их всегда можно видоизменить, сделав необычными аксессуарами обычной мебели. Для этого достаточно посоветоваться с дизайнерами интерьера, изложив свои пожелания по оформлению спальни.
Мягкое изголовье, которое мы видим на фото, идеально гармонирует с пуфом и с общим форматом спальни. Одинаковые цвета и похожие материалы максимально сближают эти аксессуары. Деревянное основание изголовья плавно переходит в основание кровати и непосредственно сам пуфик.
Атмосфера этой комнаты располагает к отдыху и расслаблению. Благодаря грамотному цветому оформлению и расстановке приоритетов в интерьере, эту обстановку можно считать практически идеальной.
Обычный стол можно украсить, просто поставив на него вазу с цветами и ретро-телефон. Но этого не всегда достаточно. Маленькие выдвигающиеся ящички стола сами по себе служат необычным мебельным аксессуаром. Их разноцветность придает еще большую привлекательность столу из массива дерева.
В качестве оригинального украшения на столе можно соорудить любую инсталляцию, которая впишется в контекст общего интерьера. К примеру, вместо цветов в вазу можно поместить настоящее дерево с зелеными листьями, высотой достающее почти до потолка. Это будет обращать на себя внимание всех гостей.
Столовый стол трудно сделать оригинальным, особенно если это более-менее классическая столовая или кухня, не отличающаяся обилием необычных аксессуаров. И все же есть способ сделать обеденный стол красивым и современным. Для этого достаточно украсить столешницу росписью и установить над ним правильное освещение.
Посмотрите на эту комнату. Цветовая гамма подобрана так, что визуальный центр столовой находится именно над столом. Крупных размеров яркая лампа не только замечательно освещает стол, но и выгодно делает его центром комнаты.
Роспись на столешнице гармонирует со всем столовым набором стульев, к ней отлично подойдет посуда желтых или коричневых оттенков. Нельзя не заметить круговую композицию, начинающуюся с потолочной лампы, продолжающуюся в столовой росписи и заканчивающейся узором непосредственно на полу.
Подвесные светильники-светодиоды популярны не только в гардеробной. В обычной спальне они так же могут пригодиться. На фото изображена современная спальня, оформленная в светлых тонах и наполненная стильными элементами интерьера.
Прежде всего, дизайнеры подумали о светильниках и сделали их максимально модными. Они служат самостоятельным украшением комнаты и отлично дополняют интерьер спальни.
Благодаря навесным светильникам, нет потребности в традиционных прикроватных лампах и бра. Такого украшения вполне достаточно и для полноценного вечернего освещения.