Необычные аксессуары для мебели

Интерьер любого дома можно оживить, если добавить к мебели оригинальные аксессуары. Это классические декоративные подушки в необычных наволочках, навесные светильники и оригинальные ручки, не всегда использующиеся по прямому назначению. Ведь главное в них – это украшение привычной мебели.

Необычным аксессуаром может стать полог над кроватью в спальне или множество выдвижных ящичков в письменном столе. Главное, чтобы это привлекало нужную долю внимания к мебели и делало ее привлекательнее и приятнее для глаза.