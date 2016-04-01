Бассейн и знаки зодиака

Ошибочно мнение, что каждый знак зодиака связан с конкретным созвездием, которое имеет одноименное название. Знаки зодиака связывают с положением солнца на небе, которое оно занимает на протяжении одного из двенадцати периодов в году. Астрологи, чтобы изобразить очерёдность знаков зодиака, используют разделенный на двенадцать участков круг. Каждый участок составляет угол 30 градусов и соответствует одному из знаков зодиака. Созвездия связаны с ними лишь тем, что в конкретно взятый период одно из них находится ближе к положению солнца.
Астрологи и их приверженцы полагают, что знаки зодиака играют определяющую роль в жизни человека. Поэтому люди каждого знака зодиака имеют схожие черты. В то же время помимо знаков зодиака на человека влияет положение Луны и восьми планет. Именно поэтому люди одного знака зодиака могут существенно отличаться. Это означает, что во время их рождения остальные небесные тела занимали разное положение.
Итак, каждый знак зодиака имеет как свои предпочтения, так и не любимые вещи. Бассейн не является исключением, у каждого знака зодиака есть к нему определенное отношение.
Это первый из знаков зодиака. Люди этого знака полны энергии и дружелюбия, которые у некоторых из-за своей обильности могут раздражать. Для овнов нет двусмысленных ответов или золотой середины. На любой вопрос они отвечают «да» или «нет», опуская слово «наверное». Как правило, у овнов нет определённого плана действий, поэтому они с большим упорством и без движений в стороны идут к своей цели.
Людям этого знака подойдет спортивный бассейн. Здесь они будут чувствовать себя как рыба в воде, спокойно и методически одерживать одну победу за другой над напарниками, которые вместе с ним его посещают.
Сильный знак зодиака, который отличается своим невероятно стойким спокойствием. Внешне они производят впечатление молчаливого человека. Тельцов трудно вывести из себя, они редко бывают раздражены. Но, словно бойцовские быки, если постараться довести их до белого каления, то лучше сразу убраться с их пути. Ибо любое раздражение у них рискует превратиться в ярость. Тельцы считаются наиболее домашними и семейными знаками.
Поэтому тельцы предпочтут гидромассажные спа-бассейны, возможно даже индивидуальные, которые по принципу работы подчеркнут их внутреннее и внешнее спокойствие. Кроме того, они позволят тельцам расслабиться, ведь копить внутри себя эмоции не так уж легко.
Близнецов называют одним из самых изменчивых знаков, что связывают наличием в них двух личностей. Они быстры и энергичны. Порой им доставляет удовольствие наблюдать, как более медленные знаки стараются успевать уследить за их стремительным ходом мысли. Близнецы проявляют свою неусидчивость и эмоциональность даже в делах, которые требуют спокойствия и концентрации. Люди этого знака не любят рутину во всем. Любая монотонность может им надоесть.
Учитывая особенности этого знака, индивидуальные бассейны, как правило, ему не нужны. Как и овны им больше подойдут бассейны спортивного типа. Однако им они нужны более для установления контакта с людьми, общения и разнообразия. Посещение бассейна само по себе не является их целью.
Люди, рожденные под этим знаком, довольно спокойны. Они обладают прекрасным
чувством юмора, нередко имеют заразительный смех, что немного странно смотрится на общем фоне их спокойствия. Однако они открыто и одержимо не стремятся к славе и быть в центре внимания. Раки желают этого втайне и умеренно. Эти люди довольно ранимы и чувствительны, однако стараются не показывать окружающим свои эмоции. Как и настоящие раки, они любят одиночество и отсидеться в своей скорлупе. Это домашний знак. Рак относится к знакам водной стихии.
Поэтому такие люди очень любят купаться, плавать, прыгать в воду, кататься на водных лыжах и т.д. Поскольку они семейны, дизайнеры им рекомендуют индивидуальный стационарный или сборный бассейн. Оба типа бассейнов должны полностью удовлетворить их нужды и нужды их семьи.
Этот величественный знак перенял много повадок от царя животных. Он горд и великодушен, стремится к превосходству над другими и не стесняется такого стеснения. Львы болезненно переносят критику в свой адрес, чтобы завоевать их доверие, нужно подчеркивать их положительные черты, возможно даже льстить.
Их превосходство в обществе сможет подчеркнуть лишь шикарный частный бассейн в пределах приусадебного участка.
Люди этого знака отличаются большой трудолюбивостью, из-за чего кажутся другим людям напрочь погрязшим в делах и заботах. Они обладают острым и практичным умом, не любят предоставлять помощь бездельникам. Внешне очень часто красивы, однако предпочитают оставаться в тени.
Поскольку Девы очень домашни и семейны, им подходит индивидуальный стационарный или сборный бассейн, перед которым можно полежать на шезлонге и весело провести время с семьей.
Важно отметить, что это единственный знак, символом которого есть неживой предмет. Словно следуя этому символизму, в личностях этих людей ярко выражены противоречивые светлая и темная стороны, которые периодически перевешивают одна другую.
Люди этого знака очень дружелюбны и скромны, обладают врожденным им обоянием. Им свойственна частая перемена настроения: от гиперактивности до полной апатии, от дружелюбия до агрессии и злости. В связи с последними качествами они нередко подвергаются риску потерять друзей.
Как у людей непостоянных, у них нет привязанности только к определенному типу бассейнов. В наиболее активные дни они предпочтут людный общественный бассейн или аквапарк. В дни, когда им необходимо уединится — не откажутся от частного бассейна или бассейна с гидромассажем, где они смогут расслабится и почитать. Кстати, чтение — это одно из немногих постоянных занятий Весов.
Один из самых неординарных знаков, представители которого рождаются с самым разным набором черт характера. Здесь есть и сильные, и слабые личности, благородные или подлые, способные «укусить» даже руку помощи. Общаясь со Скорпионом никогда нельзя расслабляться и чувствовать себя в безопасности, так как они любят преподносить сюрпризы.
От природы Скорпионы обладают хорошим здоровьем, склонны к занятиям спортом. Поэтому им подойдут просторные продолговатые бассейны, в которых они смогут упражняться в плавании. Не лишним будет, если у бассейна будет спроектирован трамплин.
Люди этого знака очень добросердечны, однако эта черта характера сочетается с их чрезмерной импульсивностью, которая им вредит.
Стрельцы обладают неплохим здоровьем, однако влага и холод им неприятны и противопоказаны. Поэтому Стрельцы большим уличным бассейнам предпочтут спа-бассейны, оборудованные гидромассажем и подогревом, который не даст им замерзнуть.
Козероги сильны, упорны и настойчивы. Нередко скрывают свои истинные чувства, в связи с чем не всегда находят взаимную симпатию с другими людьми.
Как и Стрельцам, Козерогам не желательно быть в холоде и сырости, поэтому они предпочтут те же комфортные бассейны. В то же время, занятия спортом и лечебные процедуры не очень привлекают Козерогов, это скорее исключение, чем правило.
Люди этого знака дружелюбны, но редко в своем окружении располагают людьми, которым они могут верить. Не склонны изменить свое мнение, но иногда их можно уговорить. Сильным здоровьем они не отличаются, однако не очень озабочены этим.
Бассейн если им и нужен, то скорее в качестве создания антуража для отдыха. Не озабочены правильным питанием, они будут наслаждаться пищей и питьем, разлеживая на шезлонге у бассейна.
Люди этого знака способны посмотреть на себя со стороны, однако не всегда относятся к себе, хотя и требуют этого от других людей. Часто меняют свое мнение. Среди них есть как сильные, так и слабые личности.
Рыбы не обладают хорошим здоровьем. Как и Стрельцам, и Козерогам, им рекомендован спа-бассейн, где они лучше всего укрепят свои силы.
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