Бассейн и знаки зодиака

Ошибочно мнение, что каждый знак зодиака связан с конкретным созвездием, которое имеет одноименное название. Знаки зодиака связывают с положением солнца на небе, которое оно занимает на протяжении одного из двенадцати периодов в году. Астрологи, чтобы изобразить очерёдность знаков зодиака, используют разделенный на двенадцать участков круг. Каждый участок составляет угол 30 градусов и соответствует одному из знаков зодиака. Созвездия связаны с ними лишь тем, что в конкретно взятый период одно из них находится ближе к положению солнца.

Астрологи и их приверженцы полагают, что знаки зодиака играют определяющую роль в жизни человека. Поэтому люди каждого знака зодиака имеют схожие черты. В то же время помимо знаков зодиака на человека влияет положение Луны и восьми планет. Именно поэтому люди одного знака зодиака могут существенно отличаться. Это означает, что во время их рождения остальные небесные тела занимали разное положение.

Итак, каждый знак зодиака имеет как свои предпочтения, так и не любимые вещи. Бассейн не является исключением, у каждого знака зодиака есть к нему определенное отношение.