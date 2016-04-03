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Как создать в доме японскую атмосферу

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
PAPER Lamp Edition, Rosa Cortiella Rosa Cortiella Рабочий кабинет Освещение
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Каждая культура имеет свой удивительный дизайн и идеи для декора, которые могут быть воссозданы в домашних условиях. Для этого нужно добавить в интерьер комнаты некоторые специфические элементы. В этой статье наше внимание будет направлено на столь популярный японский стиль. Принципы декора этого стиля основаны на минимализме, порядке, легкости, связи с природой. Когда привнесете японскую атмосферу в дом, то ощутите большую легкость и простор. 

Для этого вам понадобятся натуральные материалы, к примеру, бамбук, бумага, а также такие элементы, как раздвижные двери, растения, низкая мебель, татами. Если вы хотите превратить свой дом в спокойную гавань, то добавьте в интерьер черты японского стиля. Не нужно использовать все и сразу, помните о гармонии и балансе. Итак, в этой статье вы узнаете, как создать в доме японскую атмосферу, какие элементы для этого нужны.

Используйте бамбуковое жалюзи

WOODEN VENETIAN BLINDS, Clinque window blind systems Clinque window blind systems Окна и двериРоллы и жалюзи
Clinque window blind systems

Clinque window blind systems
Clinque window blind systems
Clinque window blind systems

Окна в доме представляют собой элемент, на котором акцентируется внимание. Поэтому для создания японской атмосферы в доме стоит принять во внимание и окна. Лучше всего для них подойдут бамбуковые жалюзи. Жалюзи из бамбука имеют одни преимущества. Они не только отлично справляются со своими функциями, но и являются экологически чистыми, что очень важно при воссоздании японского дизайна. Такие жалюзи очень просты в эксплуатации. Они подойдут по мнению специалистов к любому стилю интерьера, особенно к минималистическому.

Бумажное освещение

PAPER Rosa Cortiella Рабочий кабинет Освещение
Rosa Cortiella

PAPER

Rosa Cortiella
Rosa Cortiella
Rosa Cortiella

Немалое место отведено в японском стиле и бумажным фонарикам и лампам. Сейчас их можно приобрести в любом месте в разном диапазоне цен. Такое освещение очень мягкое, приятное для глаз, создается комфортная атмосфера. Данные светильники имеют не только практическую, но и декоративную функцию, так как они могут быть выполнены в разных цветах и формах. На бумаге может быть изображена природа, пейзажи, красочные цветущие деревья. Особенно такое освещение подходит для спальной комнаты, возле кровати. С его помощью создается расслабляющий приглушенный свет. Более яркие варианты применимы в гостиной и ванной комнате. По желанию готовый светильник без цвета и рисунка может быть разукрашен своими руками. Так вы сможете создать собственный дизайн.

Применение низкого столика

ＯＫＡＭＥＤＡＮＩ Ｈｏｕｓｅ, 澤村昌彦建築設計事務所 澤村昌彦建築設計事務所 Гостиная в азиатском стиле
澤村昌彦建築設計事務所

澤村昌彦建築設計事務所
澤村昌彦建築設計事務所
澤村昌彦建築設計事務所

Низкий столик может служить как в качестве украшения и особого элемента, воссоздающего японскую атмосферу, так и использоваться по назначению, к примеру, для принятия пищи. Тогда хорошо иметь напольное покрытие в виде татами, о котором подробнее вы узнаете ниже. Стоит учесть, что в японском интерьере используются не только низкие столики, вся мебель обычно низкая. Отсутствуют всевозможные шкафчики, полки, антресоли.

Раздвижные двери

自然素材の家, 本瀬齋田建築設計事務所 本瀬齋田建築設計事務所 Спальня в азиатском стиле Дерево Эффект древесины
本瀬齋田建築設計事務所

本瀬齋田建築設計事務所
本瀬齋田建築設計事務所
本瀬齋田建築設計事務所

Японский стиль также характеризуется раздвижными дверями. Особенно используются бумажные и орнаментированные стеклянные двери. На стеклянном варианте зачастую делают узоры (цветов, листьев). Раздвижные двери очень удобны, они тихие, не занимают много места, пропускают больше естественного света. Их можно использовать в спальной комнате для шкафа или гардеробной. Некоторые используют такие двери в качестве перегородок в комнате. Украшенные двери станут дополнительным декоративным элементом. Поэтому стоит выбрать именно такие двери из-за их простоты и стиля.

Уберите все ненужное, сделайте комнату простой и минималистичной

simplyfy, House2home House2home Спальня в азиатском стиле
House2home

House2home
House2home
House2home

Японский дизайн предполагает порядок, чистоту и принципы минимализма в интерьере. Традиционно в японских домах не используется много мебели. Футон является хорошим примером этого. Вместо того чтобы использовать и кровать, и диван, подойдет футон. Это простой матрас, который можно сложить или свернуть и хранить в укромном месте. Он может быть использован в качестве дивана и кровати, не требуя дополнительной обычной мебели. Украшения должны быть немногочисленны и просты, чтобы сохранить пространство свободным и лаконичным. Не загроможденное помещение позволит любоваться интерьером и по-настоящему там отдыхать.

Поставьте дерево бонсай

Bonsai , Bonsai-Shopping Bonsai-Shopping Сад Растения
Bonsai-Shopping

Bonsai-Shopping
Bonsai-Shopping
Bonsai-Shopping

Дерево бонсай очаровательно и привлекательно тем, что имеет небольшие размеры и эстетичный внешний вид. Такое дерево может принести частичку природы в дом, при этом не занимая много места. Оно станет прекрасным дополнением для интерьера, особенно если используется другой контрастный цвет, например, красный. Это дерево требует особого внимания и заботы. Оно было частью японского украшения на протяжении многих веков. Для создания японского стиля достаточно одного дерева. Поэтому этот вариант идеально подходит из-за его размера и вида.

Используйте для пола татами

Villa K2, Atelier Boronski Atelier Boronski Спальня в азиатском стиле
Atelier Boronski

Villa K2

Atelier Boronski
Atelier Boronski
Atelier Boronski

Татами полы имеют преимущество в том, что они очень удобны, стильны благодаря своему ненавязчивому оттенку, прекрасно подходят к любому климату. Этот тип покрытия не издает звуков  по сравнению со старым скрипучим деревянным полом. Он также не становится холодным, как керамический пол. Особенно татами подходит для детской комнаты, так как его поверхность не твердая, малышу не будет больно при падении. Этот тип пола является японским традиционным, его преимущества доказаны столетиями использования. На него приятно смотреть.

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