Каждая культура имеет свой удивительный дизайн и идеи для декора, которые могут быть воссозданы в домашних условиях. Для этого нужно добавить в интерьер комнаты некоторые специфические элементы. В этой статье наше внимание будет направлено на столь популярный японский стиль. Принципы декора этого стиля основаны на минимализме, порядке, легкости, связи с природой. Когда привнесете японскую атмосферу в дом, то ощутите большую легкость и простор.

Для этого вам понадобятся натуральные материалы, к примеру, бамбук, бумага, а также такие элементы, как раздвижные двери, растения, низкая мебель, татами. Если вы хотите превратить свой дом в спокойную гавань, то добавьте в интерьер черты японского стиля. Не нужно использовать все и сразу, помните о гармонии и балансе. Итак, в этой статье вы узнаете, как создать в доме японскую атмосферу, какие элементы для этого нужны.