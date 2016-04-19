Проект Тайная дверь в типовой хрущевке

Холостяцкая квартира в типовой хрущевке — это, проект, за основу которого взята квартира площадью 65 кв.м. Интерьер был создан для свободного человека. Свободного от стереотипов, предрассудков, ненужных вещей. Человека не сидящего на месте, активного, любящего путешествия и вечеринки с друзьями у себя дома.
Прошло время нагроможденных мебелью безвкусных холостяцких интерьеров с окнами без штор, пустыми пивными банками, а также привкусом только что закончившейся вечеринки. К счастью, эти клише уже действительно устарели, а одинокое проживание перестало означать, что в доме напрочь должны отсутствовать вкус и утонченность. Эта книга идей отдает дань уважения современному жилью настоящего холостяка, покончившему со стереотипами и демонстрирующему стильную обитель.
Дизайнеры подготовили еще один сюрприз в прихожей. Центральная композиция – зеркало в белой раме на черной стене, поддерживаемое двумя бра по бокам. Но это не просто зеркало, а не что иное как дверь в ванную комнату. Вот такие прятки!
Шкуры на полу, как известно, свойственны интерьерам в скандинавском стиле, но для занятого работой разъезжающего по командировкам холостяка положить шкуру на пол было бы опрометчивым шагом, так как она довольно требовательна в уходе. Дизайнер предложила прекрасный компромисс, оформив двери шкафа имитацией её имитацией. В прихожей так же начинается раскладка паркетной доски, которая проходит насквозь практически всей квартиры. Это решение играет на расширение пространства.
Перед творческим тандемом Inna Katyrina & A-Little-Greenstudio Interiors стояла задача создать из типовой хрущёвки эргономичное пространство для жизни бизнесмена-холостяка. В проекте приоритет был отдан простым и приглушенным цветам с аккуратными текстурными акцентами. Дизайнеры также использовали интересный прием: дверные полотна были наделены дополнительными функциями, такими как двери-невидимки, дверь-меловая доска, дверь-зеркало, дверь-шкура.
Пространство квартиры существенно расширилось за счет удаления коридора, а так же перегородок между кухней, прихожей и гостиной. Дверные проёмы в гостиную и кухню были спрятали основательнее других. В общем, найти с первого раза можно только выход из квартиры!
Модель дверей в спальни имеет встроенные наличники, а дверные полотна отделаны той же штукатуркой, что и стены прихожей. Таким образом дизайнеры добились эффекта дверей-невидимок, практически сливающимися со стенами.
Простой по своей форме скандинавский стиль разбавляет дизайнерская металлическая люстра. Отделка стен напоминает бетон, поэтому воспринимается как элемент лофта. В интерьере гостиной, кухни и столовой значительная роль отведена дереву. Геометрическим и композиционным центром гостиной является ТВ-стена. Её роль так же подчёркнута отделкой с экспрессивной абстракцией – это обои с имитацией слэба оникса, собирающего в себе практически все задействованные в интерьере цвета.
Не сразу можно догадаться и о местонахождение двери, которая ведет в туалет, а вот наличие грифельной доски на кухне сразу бросается в глаза. И снова тот же приём, что и с зеркалом в прихожей, а если не доске ничего не писать, то будет почти дверь-невидимка. Появление чёрной стены на кухне поддерживает керамогранит грифельного цвета – именно он вносит строгость в интерьер мужской квартиры. За счёт удаления коридора появилась возможность сделать нишу, непосредственно под габариты холодильника: на кухне увеличилось полезное пространство. Над холодильником была создана антресоль для продовольственных запасов, консервов и солений. Для ощущения цельности фасад антресоли был выкрашен в цвет стены.
Вопреки привычной меблировки, мойка была расположена прямо у окна. На подоконник установлены конвекционные решётки, что позволяет теплу от радиатора выходить через верх, а в тёплое время года, когда отопление отключено, нишу подоконника можно заполнить живыми растениями.
Удаление коридора позволило расширить санузел в длину, поэтому в этом пространстве появился небольшой рукомойник. Зеркало на боковой стене со скрытой линейной подсветкой играют на расширение пространства. Дизайн помещения получился спокойным и монохромным. Акценты проставлены при помощи рельефной 3D-мозайки. Дверцы технического шкафа в стиле кантри придают минималистичному каменному помещению уют.
Хозяйская спальня выполнена в спокойной сдержанной гамме. Цветовые акценты появляются лишь в сменном текстиле, ковре и постерах. Черное кожаное изголовье на фоне тёмно-серой стены и композиция из 3D панелей в форме гексагонов задают респектабельность и мужественность интерьеру спальни.