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Проект Тайная дверь в типовой хрущевке

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Тайная дверь, Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors Inna Katyrina & 'A-LITTLE-GREEN' studio interiors Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
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Холостяцкая квартира в типовой хрущевке — это, проект, за основу которого взята квартира площадью 65 кв.м. Интерьер был создан для свободного человека. Свободного от стереотипов, предрассудков, ненужных вещей. Человека не сидящего на месте, активного, любящего путешествия и вечеринки с друзьями у себя дома. 

Прошло время нагроможденных мебелью безвкусных холостяцких интерьеров с окнами без штор, пустыми пивными банками, а также привкусом только что закончившейся вечеринки.  К счастью, эти клише уже действительно устарели, а одинокое проживание перестало означать, что в доме напрочь должны отсутствовать вкус и утонченность.  Эта книга идей отдает дань уважения современному жилью настоящего холостяка, покончившему со стереотипами и демонстрирующему стильную обитель.

Зазеркалье

Прихожая 3 Inna Katyrina & 'A-LITTLE-GREEN' studio interiors Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors

Прихожая 3

Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors
Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors

Дизайнеры подготовили еще один сюрприз в прихожей. Центральная композиция – зеркало в белой раме на черной стене, поддерживаемое двумя бра по бокам. Но это не просто зеркало, а не что иное как дверь в ванную комнату. Вот такие прятки!

Холостяцкая обитель

Прихожая 1 Inna Katyrina & 'A-LITTLE-GREEN' studio interiors Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors

Прихожая 1

Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors
Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors

Шкуры на полу, как известно, свойственны интерьерам в скандинавском стиле, но для занятого работой разъезжающего по командировкам холостяка положить шкуру на пол было бы опрометчивым шагом, так как она довольно требовательна в уходе. Дизайнер предложила прекрасный компромисс, оформив двери шкафа имитацией её имитацией. В прихожей так же начинается раскладка паркетной доски, которая проходит насквозь практически всей квартиры. Это решение играет на расширение пространства.

Типовая планировка трехкомнатной квартиры

Обмерный план Inna Katyrina & 'A-LITTLE-GREEN' studio interiors
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors

Обмерный план

Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors
Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors

Перед творческим тандемом Inna Katyrina & A-Little-Greenstudio Interiors стояла задача создать из типовой хрущёвки эргономичное пространство для жизни бизнесмена-холостяка. В проекте приоритет был отдан простым и приглушенным цветам с аккуратными текстурными акцентами. Дизайнеры также использовали интересный прием: дверные полотна были наделены дополнительными функциями, такими как двери-невидимки,  дверь-меловая доска,  дверь-зеркало, дверь-шкура.

Планировка и расстановка мебели

Планировка и расстановка мебели Inna Katyrina & 'A-LITTLE-GREEN' studio interiors
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors

Планировка и расстановка мебели

Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors
Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors

 Пространство квартиры существенно расширилось за счет удаления коридора, а так же перегородок между кухней, прихожей и гостиной. Дверные проёмы в гостиную и кухню были спрятали основательнее других. В общем, найти с первого раза можно только выход из квартиры!

Прихожая

Прихожая 2 Inna Katyrina & 'A-LITTLE-GREEN' studio interiors Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors

Прихожая 2

Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors
Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors

Модель дверей в спальни имеет встроенные наличники, а дверные полотна отделаны той же штукатуркой, что и стены прихожей. Таким образом дизайнеры добились эффекта дверей-невидимок, практически сливающимися со стенами.

Добро пожаловать домой!

Гостиная 1 Inna Katyrina & 'A-LITTLE-GREEN' studio interiors Гостиная в скандинавском стиле
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors

Гостиная 1

Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors
Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors

Простой по своей форме скандинавский стиль разбавляет дизайнерская металлическая люстра. Отделка стен напоминает бетон, поэтому воспринимается как элемент лофта. В интерьере гостиной, кухни и столовой значительная роль отведена дереву. Геометрическим и композиционным центром гостиной является ТВ-стена. Её роль так же подчёркнута отделкой с экспрессивной абстракцией – это обои с имитацией слэба оникса, собирающего в себе практически все задействованные в интерьере цвета.

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Кухонный рай

Кухня 1 Inna Katyrina & 'A-LITTLE-GREEN' studio interiors Кухня в скандинавском стиле
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors

Кухня 1

Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors
Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors

Не сразу можно догадаться и о местонахождение двери, которая ведет в туалет, а вот наличие грифельной доски на кухне сразу бросается в глаза. И снова тот же приём, что и с зеркалом в прихожей, а если не доске ничего не писать, то будет почти дверь-невидимка. Появление чёрной стены на кухне поддерживает керамогранит грифельного цвета – именно он вносит строгость в интерьер мужской квартиры. За счёт удаления коридора появилась возможность сделать нишу, непосредственно под габариты холодильника: на кухне увеличилось полезное пространство. Над холодильником была создана антресоль для продовольственных запасов, консервов и солений. Для ощущения цельности фасад антресоли был выкрашен в цвет стены.

Для кулинарных шедевров

Кухня 2 Inna Katyrina & 'A-LITTLE-GREEN' studio interiors Кухня в скандинавском стиле
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors

Кухня 2

Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors
Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors

Вопреки привычной меблировки, мойка была расположена прямо у окна. На подоконник установлены конвекционные решётки, что позволяет теплу от радиатора выходить через верх, а в тёплое время года, когда отопление отключено, нишу подоконника можно заполнить живыми растениями.

Гостевой санузел

Туалет 2 Inna Katyrina & 'A-LITTLE-GREEN' studio interiors Ванная комната в скандинавском стиле
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors

Туалет 2

Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors
Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors

Удаление коридора позволило расширить санузел в длину, поэтому в этом пространстве появился небольшой рукомойник. Зеркало на боковой стене со скрытой линейной подсветкой играют на расширение пространства. Дизайн помещения получился спокойным и монохромным. Акценты проставлены при помощи рельефной 3D-мозайки. Дверцы технического шкафа в стиле кантри придают минималистичному каменному помещению уют.

Сон в гексагонах

Спальня 2 Inna Katyrina & 'A-LITTLE-GREEN' studio interiors Спальня в скандинавском стиле
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors

Спальня 2

Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors
Inna Katyrina &amp; <q>A-LITTLE-GREEN</q> studio interiors
Inna Katyrina & "A-LITTLE-GREEN" studio interiors

Хозяйская спальня выполнена в спокойной сдержанной гамме. Цветовые акценты появляются лишь в сменном текстиле, ковре и постерах. Черное кожаное изголовье на фоне тёмно-серой стены и композиция из 3D панелей в форме гексагонов задают респектабельность и мужественность интерьеру спальни.

​Защита бетонных стен от влаги

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