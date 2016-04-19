Проект Тайная дверь в типовой хрущевке

Холостяцкая квартира в типовой хрущевке — это, проект, за основу которого взята квартира площадью 65 кв.м. Интерьер был создан для свободного человека. Свободного от стереотипов, предрассудков, ненужных вещей. Человека не сидящего на месте, активного, любящего путешествия и вечеринки с друзьями у себя дома.

Прошло время нагроможденных мебелью безвкусных холостяцких интерьеров с окнами без штор, пустыми пивными банками, а также привкусом только что закончившейся вечеринки. К счастью, эти клише уже действительно устарели, а одинокое проживание перестало означать, что в доме напрочь должны отсутствовать вкус и утонченность. Эта книга идей отдает дань уважения современному жилью настоящего холостяка, покончившему со стереотипами и демонстрирующему стильную обитель.