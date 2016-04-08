Японский стиль в современном интерьере

Лаконичность, простота и естественность являются главным содержанием японского интерьера, как и всей японской культуры. Во всём мире японский стиль ассоциируется со смутно определяемым расхожим понятием дзен: созерцанием пустоты, в которой возникает особый покой и наполнение. Интерьер в японском стиле соответствует этому определение превосходно: прозрачное, воздушное помещение, чистый свет и живописные тени, едва уловимая игра природных фактур, аскетизм в цветах и деликатные акценты.
Именно чистота приёма ценится в японском стиле больше всего. Стало быть, дело за малым: разобраться в приёме и найти его нерв.
Цубонива представляет собой небольшой традиционный японский сад во внутреннем дворике. Такие сады возникли в период Хэйан и были обязательным элементом большого дома или дворца. Они были разработаны с тем, чтобы позволить всем жителям дома соседствовать с природой. А во время периода Эдо, торговцы начали строить небольшие сады в пространстве позади своих магазинов, выходящих фасадами на улицу.
Сегодня цубонива встречаются во многих японских отелях, ресторанах и общественных местах. Цубонива – это идеальное решение для организации сада в небольшом помещении.
Сегодня японский стиль стал достоянием широкой мировой общественности, от чего, с одной стороны, он потерял свою неповторимость и многие тонкие и необъяснимые для западного, например, человека черты.
С другой же, он начал сливаться с общим устремлением к природному, с культурой отказа от излишеств потребления и с экологичным мышлением, в результате чего превратился во флагманский международный стиль, и теперь во многом определяет нормы дизайнерской мысли.
Японский стиль в интерьере становится все более популярным. Главная тенденция в этой области – стремление к очищению, лаконичности и естественности – вот уже полтора десятка лет заставляет специалистов обращаться к японской культуре за вдохновением.
Не смотря на повальный футуризм современной японской культуры, тысячелетние традиции организации жилого пространства остаются почти непоколебимы. И сегодня японский стиль характеризуется соответствием некоторым основным требованием и предполагает наличие кое-каких предметов или признаков.
Несколько простых советов помогут вам организовать домашнее пространство в соответствии с популярными представлениями о дзен.
Одним из центральных моментов японской культуры является трепетное отношение к природе. Бонсай – распространённый и растиражированный символ японской культуры, – это один из самых явных и популярных способов выразить это любовное отношение. Кроме того, бонсай самим фактом своего присутствия создаёт настроение японского стиля.
Традиционно бонсай, особые растения, выращиваемые специальным способом, использовались для украшения ниши дома, что и обусловливало максимальную высоту их до полуметра. Немногим позже бонсай проникает в интерьер, становясь необходимым атрибутом чаепития – одной из важнейших традиций в восточных культурах.
Сейчас для бонсай используются самые обычные деревья, а маленькими они становятся благодаря постоянным подрезаниям и некоторым другим манипуляциям. При этом соотношения размеров корневой системы, ограниченной объёмом плошки, и наземной части бонсай соответствует пропорциям взрослого дерева в природе.
Дома – не совсем однозначное понятие, по европейской привычке сводимое к простому определению: незастеленный или земляной пол. В деликатном японском интерьере Дома служит созданию неразрывной связи внешнего, природного мира с миром внутренним, домашним, человеческим.
В современном интерьере это может быть выделенной зоной, на которой высаживается миниатюрный домашний сад. В частном доме Дома служит целям связи сада снаружи с садом внутри дома. А большие традиционные японские раздвижные двери Фусума позволят наслаждаться гармоничным ансамблем внутреннего сада и пейзажа снаружи, не выходя из дома .
Пол в традиционной японской комнате покрыт татами. Татами изготавливаются из тростника и рисовой соломы. Если вы внимательно посмотрите на поверхность татами, то увидите, что оно выткано из рисовой соломки. Чтобы сплести татами, используется примерно от четырёх до пяти тысяч стебельков риса.
Татами мягче , чем плитка , но тверже и проще в обслуживании, чем ковер. Традиционные татами не так легко монтировать и использовать, однако современные варианты проще в эксплуатации и более практичны. Имейте в виду, что на татами нельзя ставить любую тяжелую мебель, так как это может повредить его .
В современном японском интерьере татами часто используется как покрытие под футон – традиционную японскую постель в виде толстого хлопчатобумажного матраца, расстилаемого на ночь для сна и убираемого утром в шкаф.
Бумага в японском дизайне используется часто: из неё изготавливают традиционные раздвижные двери, декоративные панели, ширмы и многое другое. Тонкая рисовая бумага позволяет максимально использовать естественное освещение. Обилие естественного света является одной из важных особенностей японского дизайна.
Первые японские бумажные фонари появились в эпоху Муромати. Это были кубической формы бамбуковые рамы, оклеенные бумагой с четырёх сторон. Внутри помещалась свеча или масляный фитиль. Бумага защищала огонь от ветра и давала красивый, мягкий свет. Такие фонари назывались андон («идущий свет»).
Современные японские фонари очень красивы и разнообразны по форме, благодаря чему они так популярны. Их мягкий, ненавязчивый свет превращает стены помещения в призрачные, прозрачные перегородки, внося в атмосферу дома загадочность и покой.
Комната в японском стиле – это предельная простота, естественность и лаконизм. И вместе с тем – в высшей степени утонченная красота, изящество, гармония и функциональность.
Здесь не может быть обилия мебели или предметов интерьера. Футон является хорошим тому подтверждением. Японский стиль, уходящий своими корнями в буддийскую философию, можно назвать искусством эстетической организации пустого пространства, призванного создавать чувство покоя и умиротворенности у живущих в доме.
Считается, что дом, устроенный в японском стиле, не подвержен суете и хаосу внешнего мира, а его хозяин способен видеть прекрасное в обыденном и любоваться им. Суть японского интерьера – естественная простота, от которой не устаёшь и которой трудно пресытиться. Минимализм японской культуры – это именно то, чего так часто не достаёт жителям больших современных городов.