Японский стиль в современном интерьере

Лаконичность, простота и естественность являются главным содержанием японского интерьера, как и всей японской культуры. Во всём мире японский стиль ассоциируется со смутно определяемым расхожим понятием дзен: созерцанием пустоты, в которой возникает особый покой и наполнение. Интерьер в японском стиле соответствует этому определение превосходно: прозрачное, воздушное помещение, чистый свет и живописные тени, едва уловимая игра природных фактур, аскетизм в цветах и деликатные акценты.

Именно чистота приёма ценится в японском стиле больше всего. Стало быть, дело за малым: разобраться в приёме и найти его нерв.