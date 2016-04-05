Искусство – в массы!

Мы не можем говорить сегодня, что искусство в своём чистом виде хоть чуточку приблизилось к нуждам простой, естественной жизни человека. Однако настоятельное желание человека соответствовать определенной модели “нормального” и в то же время вполне понятная и по-своему естественная жажда эстетического у всякого частного потребителя приводят к удивительному перевороту производства художественных ценностей сегодня.
Искусство, в некотором виде, стало-таки достоянием народа: точнее, народ осознал своё право на искусство и потребовал по праву ему воздать.
Сегодня, когда едва ли ни в любом доме висит картина, стоит скульптура или, чего доброго, арт-объект, необходимым становится знание элементарных основ экспонирования и бытования произведения в жилой среде.
Скульптура требует к себе особого отношения, когда рассматривается в качестве объекта в интерьере. Как правило, это предельно нейтральный и простой по форме пространственный объект.
Будь то анималистическая сценка или абстрактный объём, главная задача скульптуры в жилом помещении приманить скучающий взгляд, удивить, но при этом не слишком усердствуя: всё же как известно скульптура и сама по себе, по самой своей природе очень “заметна” и притягательна.
Декораторы советуют: если вы не располагаете достаточным пространством для восприятия сложной или крупной скульптуры, безо всяких тревог остановитесь на небольших предметах. И даже если сами по себе они окажутся не в состоянии притянуть внимания гостей, совсем не сложно добиться этого, слегка поиграв с их расположением. Известный с древности приём: полуприкрыть то, что должно быть видимо. Например, оборотить гипсовый бюст лицом к стене.
Это непременно заинтригует всякого и заставит искать возможности разглядеть скрытые детали.
Конечно, дом – это не музей. Главная задача всего, что помещено сюда человеком – служить частным и безотчётным вкусам именно этого человека. Так же и произведение, будучи перенесено в дом, становится его частью, которая необходимо служит общему делу.
Как правило, совсем не сложно ответить на вопрос “чего мы ожидаем от произведения в интерьере?” Вероятно – красоты? Что же, первое, что стоит узнать о красоте такого тандема: она – красота, – рождается в зазоре, который возникает между восприятием пространства помещения, его функции и внешности и собственно произведением. А если проще, то красота – понятие не слишком очевидное и требует согласования ряда казалось бы слишком разных факторов.
К нашему счастью, все эти различные факторы без проблем могут быть сведены к нескольким несложным схемам.
Мы привыкли, что произведение интерьерного искусства – это практически обязательно живопись. Или же то, что может её заменить: фотография, постер или что-то в этом духе. Собственно, оно и понятно, ведь куда проще повесить картину на стену, чем, скажем, выделить угол для декоративной скульптуры.
Однако сегодня передовые дизайнерские интерьеры зачастую могут поразить гостей не то, что скульптурой: новейшие тенденции предлагают не терять из виду и самых современных видов изобразительного искусства, как то ассамбляж, коллаж, инсталляция или видео-арт.
Что могут представлять собой такие произведения,если рассматривать их в качестве декоративных элементов, и где им полагается красоваться? Рассмотрим по порядку.
Широко теперь известно, что живопись везде и всюду уступила пальму первенства новым технологичным искусствам. Декоративная же живопись всё так же остаётся востребованной, но скорее по инерции. Не смотря на столь резкий вердикт, стоит отдать ей должное: красочные или монохромные полотна всё так же добротно разрушают однообразие стен.
Живопись стараются сделать современнее, неожиданнее – и не только сами художники, но и дизайнеры.Сегодня, всё же, всё чаще можно встретить несколько не привычное понимание роли её в интерьере: картины теперь часто прислоняют к стене, вместо того, чтобы вешать, выносят на край стены, подвешивают под потолком. Таким образом картине возвращается важное ей свойство, теперь несколько поблёкшее: притягивать взор, быть центром композиции.
Так же следует понимать и место картины в интерьере. Едва ли живопись сможет в достаточной мере сопротивляться инертности восприятия, если повесить её в гостиной. Куда как интереснее будет определить ей место в прихожей, сразу против входа, чтобы едва ступив в дом, гости проникались его особой атмосферой.
Инсталляция – это искусство, чьим медиумом является само пространство. То есть, помещённые друг подле друга предметы, изображения и тексты порождают определённый “звон” – элементы начинают “звучать” благодаря соседству.
Как это возможно использовать в интерьере? По большому счёту, инсталляцией может являться всё, что составляет наш быт, но только эстетическое содержание такого произведение будет не то что недостаточно явно – оно просто не будет существовать для неподготовленного человека.
Поэтому в более простом и декоративном виде инсталляцию мы будем понимать как некую синтетическую декорацию, где могут быть использованы и декоративная скульптура, и живописные панели, и особо ценные элементы меблировки.
Разумеется, всё это требует воздуха и пространства для рассмотрения. Вот почему в современном интерьере за инсталляцией “зарезервирован” зал, или гостиная.
Собственно, и фотография – всё с тех же позиций производимого впечатления, – поистёрлась. Именно в том виде, в котором мы к ней привыкли: семейное фото в рамке, – она давно намозолила глаза.
Впрочем, вытесненная в прихожую и на периферию живопись освободила достаточно места. Здесь уютно помещаются не слишком ещё избитые крупноформатные фото. Этот гибрид фотообоев и “рамочек” продолжает вызывать смешанные чувства любопытства и удивления.
Важно здесь пристально исследовать и возможно большие размеры, и предмет изображения, и характер его: чёрно-белое фото в силу романтической традиции и специфики обладает большей притягательностью, чем цветная, в то время, как последняя может создать очень необычную атмосферу фантасмагорического сна.
Постеры и афиши – графические листы, – сегодня популярны не менее, чем в 70-80 годах, и именно на ностальгической волне. Однако, как часто бывает с ностальгирующей модой, она обратилась к диаметрально противоположным крайностям: минималистичному эстетству и чрезмерности. Эти два подхода к развеске и отбору постеров задают свежий тон множеству современных интерьеров.
Что такое видеоарт и чем он отличается от кино не так легко определить, если рассматривать вопрос сосредоточено. Однако, для простоты примем такое определение: видеоарт – это видео короткой и сверх короткой длительности, лишённое повествовательности и закольцованное. Такое видео не требует, чтобы его смотрели от начала до конца.
Как бы ни казалось странно, но и такие произведения сегодня могут быть включены в дизайн интерьера. Самый простой пример: закольцованное видео бегущей воды или горящего огня.
Однако, экспериментируя с видео в интерьере не стоит ограничиваться простыми решениями. Важно помнить о естественном ограничении видеоарта – необходимости некоторого затемнения для того, чтобы изображение было заметно.
Что же, очевидно, что современный дизайн относится к произведениям декоративного искусства с методичной требовательностью. Для нас же это значит только то, что в нашем распоряжении оказываются новые, неизведанные формы выразительности, благодаря которым мы с ещё большей полнотой и свободой сможем выразить уникальность нашей жизни и нашего жилища.