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Искусство – в массы!

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Мы не можем говорить сегодня, что искусство в своём чистом виде хоть чуточку приблизилось к нуждам простой, естественной жизни человека. Однако настоятельное желание человека соответствовать определенной модели “нормального” и в то же время вполне понятная и по-своему естественная жажда эстетического у всякого частного потребителя приводят к удивительному перевороту производства художественных ценностей сегодня.

Искусство, в некотором виде, стало-таки достоянием народа: точнее, народ осознал своё право на искусство и потребовал по праву ему воздать. 

Сегодня, когда едва ли ни в любом доме висит картина, стоит скульптура или, чего доброго, арт-объект, необходимым становится знание элементарных основ экспонирования и бытования произведения в жилой среде.

Скульптура как объект

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
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Скульптура требует к себе особого отношения, когда рассматривается в качестве объекта в интерьере. Как правило, это предельно нейтральный и простой по форме пространственный объект.

Будь то анималистическая сценка или абстрактный объём, главная задача скульптуры в жилом помещении приманить скучающий взгляд, удивить, но при этом не слишком усердствуя: всё же как известно скульптура и сама по себе, по самой своей природе очень “заметна” и притягательна.

Декораторы советуют: если вы не располагаете достаточным пространством для восприятия сложной или крупной скульптуры, безо всяких тревог остановитесь на небольших предметах. И даже если сами по себе они окажутся не в состоянии притянуть внимания гостей, совсем не сложно добиться этого, слегка поиграв с их расположением. Известный с древности приём: полуприкрыть то, что должно быть видимо. Например, оборотить гипсовый бюст лицом к стене.

Это непременно заинтригует всякого и заставит искать возможности разглядеть скрытые детали.

Как подружить искусство и интерьер?

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Конечно, дом – это не музей. Главная задача всего, что помещено сюда человеком – служить  частным и безотчётным вкусам именно этого человека.  Так же и произведение, будучи перенесено в дом, становится его частью, которая необходимо служит общему делу.

Как правило, совсем не сложно ответить на вопрос “чего мы ожидаем от произведения в интерьере?” Вероятно – красоты? Что же, первое, что стоит узнать о красоте такого тандема: она – красота, – рождается в зазоре, который возникает между восприятием пространства помещения, его функции и внешности и собственно произведением. А если проще, то красота – понятие не слишком очевидное и требует согласования ряда казалось бы слишком разных факторов. 

К нашему счастью, все эти различные факторы без проблем могут быть сведены к нескольким несложным схемам.

Что куда? или преодоление засилья интерьерной живописи

Art Designs, parul parul Произведения искусстваХудожественные изделия
parul

parul
parul
parul

Мы привыкли, что произведение интерьерного искусства – это практически обязательно живопись. Или же то, что может её заменить: фотография, постер или что-то в этом духе. Собственно, оно и понятно, ведь куда проще повесить картину на стену, чем, скажем, выделить угол для декоративной скульптуры. 
Однако сегодня передовые дизайнерские интерьеры зачастую могут поразить гостей не то, что скульптурой: новейшие тенденции предлагают не терять из виду и самых современных видов изобразительного искусства, как то ассамбляж, коллаж, инсталляция или видео-арт. 

Что могут представлять собой такие произведения,если рассматривать их в качестве декоративных элементов, и где им полагается красоваться? Рассмотрим по порядку.

Немного о живописи

Casa Campo / Ateliê - Vale das Videiras, Carlos Salles Arquitetura e Interiores Carlos Salles Arquitetura e Interiores Гостиная в стиле модерн
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

Широко теперь известно, что живопись везде и всюду уступила пальму первенства новым технологичным искусствам. Декоративная же живопись всё так же остаётся востребованной, но скорее по инерции. Не смотря на столь резкий вердикт, стоит отдать ей должное: красочные или монохромные полотна всё так же добротно разрушают однообразие стен.

Живопись стараются сделать современнее, неожиданнее – и не только сами художники, но и дизайнеры.Сегодня, всё же, всё чаще можно встретить несколько не привычное понимание роли её в интерьере: картины теперь часто прислоняют к стене, вместо того, чтобы вешать, выносят на край стены, подвешивают под потолком. Таким образом картине возвращается важное ей свойство, теперь несколько поблёкшее: притягивать взор, быть центром композиции. 

Так же следует понимать и место картины в интерьере. Едва ли живопись сможет в достаточной мере сопротивляться инертности восприятия, если повесить её в гостиной. Куда как интереснее будет определить ей место в прихожей, сразу против входа, чтобы едва ступив в дом, гости проникались его особой атмосферой.

Что такое инсталляция и почему не нужно её бояться?

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Инсталляция – это искусство, чьим медиумом является само пространство. То есть, помещённые друг подле друга предметы, изображения и тексты порождают определённый “звон” – элементы начинают “звучать” благодаря соседству.

Как это возможно использовать в интерьере? По большому счёту, инсталляцией может являться всё, что составляет наш быт, но только эстетическое содержание такого произведение будет не то что недостаточно явно – оно просто не будет существовать для неподготовленного человека. 

Поэтому в более простом и декоративном виде инсталляцию мы будем понимать как некую синтетическую декорацию, где могут быть использованы и декоративная скульптура, и живописные панели, и особо ценные элементы меблировки. 

Разумеется, всё это требует воздуха и пространства для рассмотрения. Вот почему в современном интерьере за инсталляцией “зарезервирован” зал, или гостиная.

Где прячется фотография?

Beatle's Living Room, mm-3d mm-3d Гостиные в эклектичном стиле
mm-3d

mm-3d
mm-3d
mm-3d

Собственно, и фотография – всё с тех же позиций производимого впечатления, – поистёрлась. Именно в том виде, в котором мы к ней привыкли: семейное фото в рамке, – она давно намозолила глаза. 

Впрочем, вытесненная в прихожую и на периферию живопись освободила достаточно места. Здесь уютно помещаются не слишком ещё избитые крупноформатные фото. Этот гибрид фотообоев и “рамочек” продолжает вызывать смешанные чувства любопытства и удивления. 

Важно здесь пристально исследовать и возможно большие размеры, и предмет изображения, и характер его: чёрно-белое фото в силу романтической традиции и специфики обладает большей притягательностью, чем цветная, в то время, как последняя может создать очень необычную атмосферу фантасмагорического сна.

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Графика переходов

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti Гостиная в стиле модерн
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

Постеры и афиши – графические листы, – сегодня популярны не менее, чем в 70-80 годах, и именно на ностальгической волне. Однако, как часто бывает с ностальгирующей модой, она обратилась к диаметрально противоположным крайностям: минималистичному эстетству и чрезмерности. Эти два подхода к развеске и отбору постеров задают свежий тон множеству современных интерьеров.

Напоследок о видеоарте

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Что такое видеоарт и чем он отличается от кино не так легко определить, если рассматривать вопрос сосредоточено. Однако, для простоты примем такое определение: видеоарт – это видео короткой и сверх короткой длительности, лишённое повествовательности и закольцованное. Такое видео не требует, чтобы его смотрели от начала до конца. 

Как бы ни казалось странно, но и такие произведения сегодня могут быть включены в дизайн интерьера. Самый простой пример: закольцованное видео бегущей воды или горящего огня. 

Однако, экспериментируя с видео в интерьере не стоит ограничиваться простыми решениями. Важно помнить о естественном ограничении видеоарта – необходимости некоторого затемнения для того, чтобы изображение было заметно.

Контейнер в интерьере. Лофт, Artichok Design Artichok Design Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Artichok Design

Контейнер в интерьере. Лофт

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Что же, очевидно, что современный дизайн относится к произведениям декоративного искусства с методичной требовательностью. Для нас же это значит только то, что в нашем распоряжении оказываются новые, неизведанные формы выразительности, благодаря которым мы с ещё большей полнотой и свободой сможем выразить уникальность нашей жизни и нашего жилища.

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