Искусство – в массы!

Мы не можем говорить сегодня, что искусство в своём чистом виде хоть чуточку приблизилось к нуждам простой, естественной жизни человека. Однако настоятельное желание человека соответствовать определенной модели “нормального” и в то же время вполне понятная и по-своему естественная жажда эстетического у всякого частного потребителя приводят к удивительному перевороту производства художественных ценностей сегодня.

Искусство, в некотором виде, стало-таки достоянием народа: точнее, народ осознал своё право на искусство и потребовал по праву ему воздать.

Сегодня, когда едва ли ни в любом доме висит картина, стоит скульптура или, чего доброго, арт-объект, необходимым становится знание элементарных основ экспонирования и бытования произведения в жилой среде.