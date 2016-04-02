7 советов дизайна парадного входа в дом

В культурах многих народов мира вход в какое-либо место имеет значимое сакральное или культурологическое значение. Нередко перед входом в определенное заведение нужно выполнить обязательные действия, иначе человека сочтут невежей.

Например, в православных церквях девушка обязательно должна надеть на голову косынку или другой головной убор. Вход в рай очень часто описан как небесные врата. Знаменитые храмовые врата «Тории», которые состоят из двух вертикальных колон и двух перекладин сверху, на сегодняшний день являются одной из визитных карточек японской культуры. Считается,что Тории — это переходные врата между параллельными мирами.

По легенде богиня Солнца Аматэрасу, поссорившись с братом, ушла в пещеру, завалив вход валуном. И тогда на земле наступила тьма. Перепуганные люди по совету мудрецов построили первые Тории и посадили на них всех петухов. Птицы начали петь. Когда Аматэрасу заинтересовалась, что происходит снаружи, она слегка отодвинула валун. После того, как она увидела свое отражение в зеркале, поставленном перед входом в пещеру, мир снова наполнило солнцем.

Такое же отношение сложилось у людей и ко входу в дом. У него располагают всяческие обереги, которые должны защитить дом от злых духов и неприятностей. Как разработать для него дизайн?