7 советов дизайна парадного входа в дом

В культурах многих народов мира вход в какое-либо место имеет значимое сакральное или культурологическое значение. Нередко перед входом в определенное заведение нужно выполнить обязательные действия, иначе человека сочтут невежей.
Например, в православных церквях девушка обязательно должна надеть на голову косынку или другой головной убор. Вход в рай очень часто описан как небесные врата. Знаменитые храмовые врата «Тории», которые состоят из двух вертикальных колон и двух перекладин сверху, на сегодняшний день являются одной из визитных карточек японской культуры. Считается,что Тории — это переходные врата между параллельными мирами.
По легенде богиня Солнца Аматэрасу, поссорившись с братом, ушла в пещеру, завалив вход валуном. И тогда на земле наступила тьма. Перепуганные люди по совету мудрецов построили первые Тории и посадили на них всех петухов. Птицы начали петь. Когда Аматэрасу заинтересовалась, что происходит снаружи, она слегка отодвинула валун. После того, как она увидела свое отражение в зеркале, поставленном перед входом в пещеру, мир снова наполнило солнцем.
Такое же отношение сложилось у людей и ко входу в дом. У него располагают всяческие обереги, которые должны защитить дом от злых духов и неприятностей. Как разработать для него дизайн?
Полы в доме никогда не находятся на одном уровне с землей, поэтому так или иначе, крыльцо есть у любого дома. Однако выглядеть оно может по-разному.
Первое, на что следует обратить внимание, если говорить о дизайне крыльца, это строительные материалы. Так, у деревянного или каркасного дома может быть лишь деревянное крыльцо. Вход в дом из камня также должен быть каменным, хотя в данном случае будет уместной и сочетание камня с деревом, пластиком и т. д.
В зависимости от высоты крыльца оно может иметь перила. Крыльцо, которое имеет высоту в метр и больше, должно иметь перила, так как это весьма практично. Перила на крыльце пониже играют, скорее, декоративную роль.
Чтобы на крыльце не скапливалась вода, рекомендуют делать пол под наклоном в 2-3 градуса. В то же время, если оборудовать крыльцо крышей, края которой около 5 см выступают наружу, то вода практически не будет скапливаться на крыльце.
Площадь крыльца не ограничена, она может иметь небольшое пространство, достаточное лишь для прохода в дом. А можно на нем организовать зону патио.
Вход в дом, это не только крыльцо, а еще и зона вокруг него и ведущая к нему. Поэтому вопрос обустройства дорожки, ведущей к дверям, является одним из ключевых.
Нередко перед входом в дом разбивают небольшой сад, который разделяет на две части ведущая в дом дорожка. Ее можно выполнить различными способами.
Первый из них — насыпать дорожку гравием. Выглядит довольно неплохо и естественно, поскольку камень в любом его виде — это естественный материал. Однако, когда трава начнет пробиваться сквозь гравий, то ее будет проблематично удалять. Кроме того, гравий будет «расползаться» по участку, пока дорожка не обретет совершенно бесформенного вида. А в дождливую погоду будет тяжелее избежать грязи.
Классически вариант — выложить дорожку строительной плиткой. Она более прочна, сохраняет свою форму и установленное местоположение.
Форма дорожки ко входу в дом может быть прямой или извилистой.
Ступеньки — это связующее звено между дорожкой и крыльцом. Нужны ли они вообще? Безусловно, нужны.
Уже упоминалось о том, что полы в доме в любом случае будут немного выше уровня земли. Это логично, так как это одна из особенностей, которая позволяет сохранять тепло в доме. Поэтому высота ступенек зависит от высоты, на котором располагается первый этаж.
Следует отметить, что ступенек на крыльцо следует делать нечетное количество — три, пять, семь и т. д. Считается, что с какой ноги человек ступил на ступени, то с такой же ноги должен ступить на крыльцо.
Исходя из высоты ступеней, их можно оборудовать перилами или нет.
Материал для ступеней нужно выбирать исходя из материала, из которого строится крыльцо. Ступени также следует делать немного под наклоном вниз, чтобы избежать скопления воды. Также целесообразно прикрепить на них специальные металлические планочки с резиновыми вставками, которые в зимний период уберегают от скольжения во время гололеда.
Somewhere in forest
Производя ремонт крыльца, не лишней будет смена дверей. Выбор будет зависеть от того, чего именно ожидает от них собственник дома. Если на первом месте стоит безопасность, то они должны быть металлическими и массивными, не иметь стеклянных просветов как в своей конструкции, так и по бокам от дверного проема. Если же местность обитания не отличается криминогенностью, то подойдет дверь на любой вкус. Очень важно совместить ее внешний вид с общим дизайном дома.
Поскольку вход в дом не должен выбиваться из целостного архитектурного ансамбля, внешние стены вокруг него не принято красить в цвет, который отличается от других частей дома. Однако прихожую в дом можно освежить. Для дизайна стен прихожей лучше выбирать светлые цвета, которые визуально расширят пространство в ней.
Помимо дорожки, вход в дом может быть украшен расположенной рядом беседкой. Однако, она не должна загромождать вид на входные двери, а стоять немного в стороне от них.
Красивая беседка станет не только дополнительным элементом садового дизайна, но и станет местом для отдыха в летнюю жару и сбора компании для посиделок на свежем воздухе.
Интересный вариант, когда беседка не отделяется от крыльца. У самих дверей можно создать крытую патио-зону, а немного в сторону площадка может плавно перейти в беседку (не путать с террасой).
Крышу беседки можно украсить подвесными горшками с лампадными растениями. Для создания гармонии такие же цветы можно разместить под крышей крыльца.
Вход в дом должен быть обязательно освещен в вечернее и ночное время. Нынче модно обустраивать садовые участки светодиодными фонарями на солнечных батареях. Это отличный выход для тех, кто хочет экономить. Такие светильники можно разместить по контуру садовой дорожки, а также подвесить на стены самого крыльца. Чтобы входная дверь хорошо освещалась, светильник вешают прямо над ней.
Крыши крыльца, а также беседки, могут отлично украсить крупные гирлянды. Сад, расположенный у входа и по краям входной дорожки, можно декорировать различными садовыми фонариками в виде сказочных фигур.
Нужно помнить о важности садовых растений в экстерьере дома. Садовую дорожку к дому прекрасно украсят кустовые или цветущие растения. Чтобы создать тень, можно посадить одно-два дерева, которые будут защищать от солнца зону крыльца и беседки.
Хорошим украшением для крыльца станут вьющиеся растения, такие как плющ или дикий виноград.