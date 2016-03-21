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Строительство малобюджетного городского дома

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Neubau eines Low-Budget Stadthauses, Studio für Architektur Bernd Vordermeier Studio für Architektur Bernd Vordermeier Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Дерево Белый
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История строительства этого дома является особенной. Так получилось, что его создавали для местности, которая частенько подвергается различным ненастьям, будь то сильные ветры и наводнения. Из года в год шутки природы хоть и не представляют опасности для жизни горожан, но наносят значительный ущерб их имуществу. Город Пассау находится Восточной Баварии и больше известен как город на трёх больших реках: Дунае, Инне и Ильце. Эти три реки сходятся в одном месте и периодически выходят из берегов. Соответственно, перед архитекторами и дизайнерами была сформирована четкая задача – создать дом, который бы был максимально подготовлен к экстремальным погодным ситуациям.

Современный и функциональный

Neubau eines Low-Budget Stadthauses, Studio für Architektur Bernd Vordermeier Studio für Architektur Bernd Vordermeier Многоквартирные дома Алюминий / Цинк Серый
Studio für Architektur Bernd Vordermeier

Studio für Architektur Bernd Vordermeier
Studio für Architektur Bernd Vordermeier
Studio für Architektur Bernd Vordermeier

По словам архитекторов, стоимость проектирования и строительства проекта составила около 300 000 евро. Внешне фасад нельзя назвать выдающимся с точки зрения дизайна, однако совершенно очевидно, что здесь специалисты отдали предпочтении скорее прочности и функциональности конструкции, а также минималистичному оформлению и декору.

Простой и прочный

Neubau eines Low-Budget Stadthauses, Studio für Architektur Bernd Vordermeier Studio für Architektur Bernd Vordermeier Многоквартирные дома Бетон Серый
Studio für Architektur Bernd Vordermeier

Studio für Architektur Bernd Vordermeier
Studio für Architektur Bernd Vordermeier
Studio für Architektur Bernd Vordermeier

Готовность к экстремальной ситуации – основа строительства такого рода проектов. Как мы видим, дом представляет из себя конструкцию из бетонных блоков, которые крепко соединены между собой. Первый этаж – нежилой; здесь обустроено пространства для стоянки нескольких автомобилей. Общая площадь дома составляет 190 кв. м.

Нежность и уют скандинавского стиля

Neubau eines Low-Budget Stadthauses, Studio für Architektur Bernd Vordermeier Studio für Architektur Bernd Vordermeier Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Дерево Белый
Studio für Architektur Bernd Vordermeier

Studio für Architektur Bernd Vordermeier
Studio für Architektur Bernd Vordermeier
Studio für Architektur Bernd Vordermeier

Приятной особенностью дома является его гармоничное оформление и соблюденный баланс украшения интерьера и экстерьера. Кажется, что декор квартир и должен быть выполнен именно в таком неприхотливом скандинавском стиле с обилием солнечного света и натуральных деревянных элементов. Такое решение является весьма экономичным. Уверены, что и хозяева квартиры сами подойдут к обустройству своего жилья с разумной бережливостью. 

Дерево – источник силы

Neubau eines Low-Budget Stadthauses, Studio für Architektur Bernd Vordermeier Studio für Architektur Bernd Vordermeier Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Дерево Белый
Studio für Architektur Bernd Vordermeier

Studio für Architektur Bernd Vordermeier
Studio für Architektur Bernd Vordermeier
Studio für Architektur Bernd Vordermeier

Как известно дерево – благородный и относительно недорогой материал, который часто используется в облицовке стен, пола и потолков. Гладкие поверхности в сочетании с красивейшим природным орнаментом способны придать любому помещению неповторимое очарование и уют без использования дополнительных аксессуаров и элементов декора.

Значение панорамных окон

Neubau eines Low-Budget Stadthauses, Studio für Architektur Bernd Vordermeier Studio für Architektur Bernd Vordermeier Столовая комната в стиле минимализм Дерево Белый
Studio für Architektur Bernd Vordermeier

Studio für Architektur Bernd Vordermeier
Studio für Architektur Bernd Vordermeier
Studio für Architektur Bernd Vordermeier

Панорамные окна играют не менее важную роль в интерьерах, лишенных роскоши классического или ар деко стилей. Большие окна придают помещению дополнительное очарование, а спокойная атмосфера позволяет сконцентрироваться на деталях и почувствовать радость демократичной и размеренной жизни.

Светлая сторона побеждает

Neubau eines Low-Budget Stadthauses, Studio für Architektur Bernd Vordermeier Studio für Architektur Bernd Vordermeier Стены и пол в стиле минимализм Дерево Серый
Studio für Architektur Bernd Vordermeier

Studio für Architektur Bernd Vordermeier
Studio für Architektur Bernd Vordermeier
Studio für Architektur Bernd Vordermeier

Свет – основа творчества и искусства, будь то создание интерьеров, работа над картиной, фотографией или съемки кинофильма. Именно естественное освещение играет важную роль в жизни не только художника, но и любого человека. Работая над проектом малобюджетного строительства, архитекторы позаботились об оформлении интерьеров в приятном и современном скандинавском стиле, а еще учли и значение солнечного света в каждодневной деятельности. Именно поэтому все помещения этого дома остаются в достаточной степени освещенными от рассвета до заката.

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