Строительство малобюджетного городского дома

История строительства этого дома является особенной. Так получилось, что его создавали для местности, которая частенько подвергается различным ненастьям, будь то сильные ветры и наводнения. Из года в год шутки природы хоть и не представляют опасности для жизни горожан, но наносят значительный ущерб их имуществу. Город Пассау находится Восточной Баварии и больше известен как город на трёх больших реках: Дунае, Инне и Ильце. Эти три реки сходятся в одном месте и периодически выходят из берегов. Соответственно, перед архитекторами и дизайнерами была сформирована четкая задача – создать дом, который бы был максимально подготовлен к экстремальным погодным ситуациям.