Строительство малобюджетного городского дома

История строительства этого дома является особенной. Так получилось, что его создавали для местности, которая частенько подвергается различным ненастьям, будь то сильные ветры и наводнения. Из года в год шутки природы хоть и не представляют опасности для жизни горожан, но наносят значительный ущерб их имуществу. Город Пассау находится Восточной Баварии и больше известен как город на трёх больших реках: Дунае, Инне и Ильце. Эти три реки сходятся в одном месте и периодически выходят из берегов. Соответственно, перед архитекторами и дизайнерами была сформирована четкая задача – создать дом, который бы был максимально подготовлен к экстремальным погодным ситуациям.
По словам архитекторов, стоимость проектирования и строительства проекта составила около 300 000 евро. Внешне фасад нельзя назвать выдающимся с точки зрения дизайна, однако совершенно очевидно, что здесь специалисты отдали предпочтении скорее прочности и функциональности конструкции, а также минималистичному оформлению и декору.
Готовность к экстремальной ситуации – основа строительства такого рода проектов. Как мы видим, дом представляет из себя конструкцию из бетонных блоков, которые крепко соединены между собой. Первый этаж – нежилой; здесь обустроено пространства для стоянки нескольких автомобилей. Общая площадь дома составляет 190 кв. м.
Приятной особенностью дома является его гармоничное оформление и соблюденный баланс украшения интерьера и экстерьера. Кажется, что декор квартир и должен быть выполнен именно в таком неприхотливом скандинавском стиле с обилием солнечного света и натуральных деревянных элементов. Такое решение является весьма экономичным. Уверены, что и хозяева квартиры сами подойдут к обустройству своего жилья с разумной бережливостью.
Как известно дерево – благородный и относительно недорогой материал, который часто используется в облицовке стен, пола и потолков. Гладкие поверхности в сочетании с красивейшим природным орнаментом способны придать любому помещению неповторимое очарование и уют без использования дополнительных аксессуаров и элементов декора.
Панорамные окна играют не менее важную роль в интерьерах, лишенных роскоши классического или ар деко стилей. Большие окна придают помещению дополнительное очарование, а спокойная атмосфера позволяет сконцентрироваться на деталях и почувствовать радость демократичной и размеренной жизни.
Свет – основа творчества и искусства, будь то создание интерьеров, работа над картиной, фотографией или съемки кинофильма. Именно естественное освещение играет важную роль в жизни не только художника, но и любого человека. Работая над проектом малобюджетного строительства, архитекторы позаботились об оформлении интерьеров в приятном и современном скандинавском стиле, а еще учли и значение солнечного света в каждодневной деятельности. Именно поэтому все помещения этого дома остаются в достаточной степени освещенными от рассвета до заката.