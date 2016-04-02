Белый декор в интерьере

Говоря о белых интерьерах, мы говорим о белом лишь условно. Белый имеет множество оттенков и нюансов: цвет слоновой кости, топлёного молока, натурального хлопка и льна, цвет перламутра, снега и сливок… Игра с различными оттенками белого поможет создать изысканную гамму, которая отнюдь не будет однообразной.
У белого цвета большой потенциал и огромная внутренняя сила. Его считают символом чистоты и свежести. Белый цвет никого не отталкивает, поэтому ему может отдать предпочтение человек с любым характером.
О белом интерьере мы уже говорили, поэтому в этой статье мы хотим рассказать о белом декоре в интерьере.
Белый – символ чистоты, гармонии, внутреннего мира и покоя. Только на первый взгляд, кажется, что он простой, но на самом деле в нём содержится весь спектр радуги. Такой декор станет идеальным дополнением для ярких красок в интерьере.
Оттенки белого цвета, такие как молочный и кремовый отлично сочетаются с нежными постельными тонами. Превосходно смотрится сочетание с натуральными материалами, такими как дерево, лён, хлопок.
Также, белый цвет удачно сочетается со стеклом и металлическими деталями, которые присутствуют в интерьере современных кухонь. Дополнение интерьера комнаты белыми аксессуарами будет свидетельствовать о яркой индивидуальности хозяина и o его тонком чувстве стиля.
Белый прекрасно сочетается с этническими орнаментами, акварельными рисунками, наивным искусством и экзотическими аксессуарами.
B данном случае пестрое постельное белье в спальне уравновешивают оригинальные белые прикроватные торшеры. Они настраивают на умиротворение, уют, желание с комфортом устроиться под теплым одеялом и почитать интересную и приятную книгу. Bсе вместе выглядит актуально и эстетично.
Классический тандем, давно укоренившийся в нашей жизни – это сочетание белого и черного. Белый декор на черном фоне выглядит очень изящно, здесь чувствуется неприкрытая строгость и лаконизм. Излишнюю cтрогость, в данном случае, помогает избежать рельеф рамок. Oн придает декоративным зеркалам нарядности и воздушности.
Белый умеет быть не только неформальным и простецким, но и королевским цветом. Вдобавок этот цвет создает прекрасные союзы со всеми остальными цветами, помогая им раскрыться. Oсобенно если совместить его с благороднейшими оттенками серого и красного. Богатая фактура бархата, например, усилит визуальную силу цвета, а сочетание двух разных по стилю и эпохе аксессуаров выдаст в хозяине квартиры искушенного и требовательного ценителя изящного.
Между прочим, в 20-е годы, когда только стал набирать популярность белый интерьер, его широко использовали очень богатые люди, чтобы показать свое благосостояние.
Уникальность белого декора состоит в том, что он легко вписываeтся в интерьеры практически в любом стиле – от минималистских до парадно-помпезных. Белый декор может быть спокойным, эффектным, изысканно-утонченным, роскошным, нарядным и праздничным.
Существует не менее эффектный вариант оформления мебели – облачить ее в белые чехлы из материала. Подобным образом можно преобразить кресла, стулья, диваны и т.п. Таким образом, можно подогнать под один стиль разноплановую и разноцветную мебель. Предметы в белых чехлах приобретают особые мягкие формы и создают ощущение тепла и уюта. Можно применить локальное освещение, оно придаст дополнительный уют уголкам комнаты за счет игры света и теней. В гостиной можно положить на пол буковый паркет, который будет контрастировать с белой мебелью и создаст ощущение комфорта. Дизайнеры часто прибегают к таким контрастам: в оформлении мебели, пола, дверей и окон.