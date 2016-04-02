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Белый декор в интерьере

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Говоря о белых интерьерах, мы говорим о белом лишь условно. Белый имеет множество оттенков и нюансов: цвет слоновой кости, топлёного молока, натурального хлопка и льна, цвет перламутра, снега и сливок… Игра с различными оттенками белого поможет создать изысканную гамму, которая отнюдь не будет однообразной.

У белого цвета большой потенциал и огромная внутренняя сила. Его считают символом чистоты и свежести. Белый цвет никого не отталкивает, поэтому ему может отдать предпочтение человек с любым характером.

О белом интерьере мы уже говорили, поэтому в этой статье мы хотим рассказать о белом декоре в интерьере.

1. Белый цвет создает яркую и уютную атмосферу

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Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

Белый – символ чистоты, гармонии, внутреннего мира и покоя. Только на первый взгляд, кажется, что он простой, но на самом деле в нём содержится весь спектр радуги. Такой декор станет идеальным дополнением для ярких красок в интерьере.

Оттенки белого цвета, такие как молочный и кремовый отлично сочетаются с нежными постельными тонами. Превосходно смотрится сочетание с натуральными материалами, такими как дерево, лён, хлопок.

2. Отлично впишется в интерьер современной кухни

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A-partmentdesign studio

Обеденная зона в интерьере

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

Также, белый цвет удачно сочетается со стеклом и металлическими деталями, которые присутствуют в интерьере современных кухонь. Дополнение интерьера комнаты белыми аксессуарами будет свидетельствовать о яркой индивидуальности хозяина и o его тонком чувстве стиля.

3. Подходящий цвет для декора спальни

Совет да Любовь , Korneev Design Workshop Korneev Design Workshop Спальня в классическом стиле
Korneev Design Workshop

Совет да Любовь

Korneev Design Workshop
Korneev Design Workshop
Korneev Design Workshop

Белый прекрасно сочетается с этническими орнаментами, акварельными рисунками, наивным искусством и экзотическими аксессуарами.

B данном случае пестрое постельное белье в спальне уравновешивают оригинальные белые прикроватные торшеры. Они настраивают на умиротворение, уют, желание с комфортом устроиться под теплым одеялом и почитать интересную и приятную книгу. Bсе вместе выглядит актуально и эстетично.

4. Белый декор на черном фоне для самых стильных

Vintage House, Glória Roma - Decoração de Interiores Glória Roma - Decoração de Interiores Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Glória Roma – Decoração de Interiores

Glória Roma - Decoração de Interiores
Glória Roma – Decoração de Interiores
Glória Roma - Decoração de Interiores

Классический тандем, давно укоренившийся в нашей жизни – это сочетание белого и черного. Белый декор на черном фоне выглядит очень изящно, здесь чувствуется неприкрытая строгость и лаконизм. Излишнюю cтрогость, в данном случае, помогает избежать рельеф рамок. Oн придает декоративным зеркалам нарядности и воздушности.

5. Белый превосходно сочетается c любоым цветом

На Неглинной, Korneev Design Workshop Korneev Design Workshop Кухня в стиле лофт Изделия из древесины Белый
Korneev Design Workshop

На Неглинной

Korneev Design Workshop
Korneev Design Workshop
Korneev Design Workshop

Белый умеет быть не только неформальным и простецким, но и королевским цветом. Вдобавок этот цвет создает прекрасные союзы со всеми остальными цветами, помогая им раскрыться. Oсобенно если совместить его с благороднейшими оттенками серого и красного. Богатая фактура бархата, например, усилит визуальную силу цвета, а сочетание двух разных по стилю и эпохе аксессуаров выдаст в хозяине квартиры искушенного и требовательного ценителя изящного.

Между прочим, в 20-е годы, когда только стал набирать популярность белый интерьер, его широко использовали очень богатые люди, чтобы показать свое благосостояние.

6. И легко вписывается в любой интерьер

carte da parati , sartoria murale, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale Стены и полОбои
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

Уникальность белого декора состоит в том, что он легко вписываeтся в интерьеры практически в любом стиле – от минималистских до парадно-помпезных. Белый декор может быть спокойным, эффектным, изысканно-утонченным, роскошным, нарядным и праздничным.

Существует не менее эффектный вариант оформления мебели – облачить ее в белые чехлы из материала. Подобным образом можно преобразить кресла, стулья, диваны и т.п. Таким образом, можно подогнать под один стиль разноплановую и разноцветную мебель. Предметы в белых чехлах приобретают особые мягкие формы и создают ощущение тепла и уюта. Можно применить локальное освещение, оно придаст дополнительный уют уголкам комнаты за счет игры света и теней. В гостиной можно положить на пол буковый паркет, который будет контрастировать с белой мебелью и создаст ощущение комфорта. Дизайнеры часто прибегают к таким контрастам: в оформлении мебели, пола, дверей и окон.

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А вы хотели бы декорировать свой интерьер белыми аксессуарами?

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