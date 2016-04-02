Белый декор в интерьере

Говоря о белых интерьерах, мы говорим о белом лишь условно. Белый имеет множество оттенков и нюансов: цвет слоновой кости, топлёного молока, натурального хлопка и льна, цвет перламутра, снега и сливок… Игра с различными оттенками белого поможет создать изысканную гамму, которая отнюдь не будет однообразной.

У белого цвета большой потенциал и огромная внутренняя сила. Его считают символом чистоты и свежести. Белый цвет никого не отталкивает, поэтому ему может отдать предпочтение человек с любым характером.

О белом интерьере мы уже говорили, поэтому в этой статье мы хотим рассказать о белом декоре в интерьере.