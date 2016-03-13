Топ 5 – Лучшие проекты недели

Cамой читаемой статьей недели стала Книга идей
10 фантастических современных домов, которая представляет собой подборку оригинальных, практичных и очень стильных особняков, построенных в разных точках планеты. Еще одним фаворитом недели стал дом в форме куба, созданный командой немецких архитекторов. В посвященной ему статье мы не только рассказали об особенностях его экстерьера, но и продемонстрировали основные этапы его постройки.
Узнать больше о других неординарных и ярких проектах, завоевавших симпатию читателей на прошедшей неделе, вы сможете в нашей традиционной подборке лучших Книг идей недели.
Шикарные, вдохновляющие и просто красивые современные дома – гордость архитекторов homfy и всего сообщества! Мы всегда рады делиться с вами проектами, которые не просто изменили жизнь одной семьи к лучшему, но и послужат нам всем прекрасным примером удачного коттеджа или виллы.
В этой фото-подборке вас ждут проекты в стиле модерн – современные, функциональные и стильные. В основном, они имеют панорамное остекление практически во всех зонах, террасы и и другие удобные места для отдыха на участке. Обратите внимание, что в планировке почти все из них придерживаются одной концепции – закрытые приватные фасады со стороны улицы и открытые с видом на сад – с обратной стороны.
Возможность заказать дом и въехать в него уже через пару недель – огромное преимущество модульных сборных домов. Те средства, что тратятся в течение 3-5 лет на строительство (вместо планируемого 1-2 сезонов) обычно не считаются, списываются со счетов, хотя на самом деле вовсе не являются непредвиденными расходами, а просто неучтенными.
Самостоятельное строительство таит в себе огромные дополнительные траты, которые нельзя просчитать, составляя таблицы материалов и смету. Кроме того, ваша мечта может отложиться на неопределенный срок. Как правило, стройка занимает в 3 раза больше времени, чем вы рассчитываете, и стоит на 30-60% дороже в итоге, чем вам кажется.
Как архитекторам удалось построить дом для клиентов, которые не любят ждать, вы узнаете из Книги идей ’Дом в стиле микро-лофт’.
Если вы давно мечтали о просторном доме на природе, при этом деревянном и имеющем панорамное остекление, мы нашли для вас то, что нужно! Вы можете купить его и уже менее, чем через 3 месяца стать владельцем коттеджа площадью в 120 кв.м. в вашем любимом живописном месте!
Смотреть на то, как старые квартиры преображаются, неизменно вдохновляет! Вот ты рассматриваешь ужасный линолеум или плитку, пожелтевшую от времени, и уже думаешь, что зря поверил в то, что этот проект может уже понравиться даже после редизайна, и тут – шик и блеск, красота и инновации, стиль и эстетика, которая надолго запоминается.
В этой статье мы показываем вам проект реконструкции малоквартирного дома в стиле модерн – статного, расположенного в хорошем зеленом районе и имеющего красивый классический экстерьер.
Как будет выглядеть квартира после ремонта? Заинтригованы?
Проект современного дома или коттеджа для одной семьи – это комплекс функций, позволяющих организовать определенный образ жизни. Часто в погоне за экономией или, наоборот, эксклюзивным дизайном мы забываем про маленькие мелочи, идеи, которые позволят детям лучше проводить время дома. Для того, чтобы сделать дом удобным для детей, не нужно много хлопот или финансовых затрат – лишь немного вашего времени на решение сделать дом отличным местом для жизни действительно каждого члена семьи.