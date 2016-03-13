Топ 5 – Лучшие проекты недели

Возможность заказать дом и въехать в него уже через пару недель – огромное преимущество модульных сборных домов. Те средства, что тратятся в течение 3-5 лет на строительство (вместо планируемого 1-2 сезонов) обычно не считаются, списываются со счетов, хотя на самом деле вовсе не являются непредвиденными расходами, а просто неучтенными.

Самостоятельное строительство таит в себе огромные дополнительные траты, которые нельзя просчитать, составляя таблицы материалов и смету. Кроме того, ваша мечта может отложиться на неопределенный срок. Как правило, стройка занимает в 3 раза больше времени, чем вы рассчитываете, и стоит на 30-60% дороже в итоге, чем вам кажется.

Как архитекторам удалось построить дом для клиентов, которые не любят ждать, вы узнаете из Книги идей ’Дом в стиле микро-лофт’.