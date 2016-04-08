Украшение дома посредством оригами

Наверняка вам бы хотелось узнать о том, какие экономные способы украшения дома существуют? Получите вдохновение от оригинального и недорогого декора в виде бумажных поделок. Бумажное искусство появилось изначально в Китае, сейчас оно преподается во многих школах по всему миру в целях развития творческого мышления у детей.
В последнее время появилась тенденция использования бумажных поделок для декора. Люди их используют в качестве недорогого способа украшения своих домов. Легкое в освоении и реализации это искусство требует терпения, но как только вы этому научитесь, то нет предела тому, насколько искусно вы сможете украсить ваше жилище бумажными элементами. Все, что вам нужно, это немного практики, немного времени и немного бумаги; и вы будете готовы начать. В этой статье вы ознакомитесь с простыми советами и идеями того, как использовать это искусство для декора дома.
Скрасить унылые уголки вашей комнаты вам поможет бумажная гирлянда. Ее легко сделать, она является одной из самых простых, но эффективных идей в бумажном искусстве. Такая гирлянда идеально подходит для начинающих, она представляет собой универсальный предмет декора. Ее можно сделать в самых разнообразных формах, размерах и текстурах. Если вы только начали овладевать этим искусством, то лучше выберите простые формы. Комбинируйте различные цвета и наблюдайте за тем, как тусклый угол мгновенно оживится.
Интересно, как эти два понятия связаны между собой? Все просто. Оригами – это искусство неоднократного складывания бумаги. Фрактал имеет повторяющиеся, подобные формы, поэтому они связаны между собой. Углубляться сильно в это не нужно. Все, что вам надо, это создать оригами в виде некой геометрической фигуры, которая оригинально украсит ваш дом. Вы можете также создать фрактальную розу, лотос или другой цветок. Подойдет еще и фрактальная снежинка. Отлично смотрятся фрактальные пирамиды. Такой вид бумажных поделок занимает больше времени и усилий, чем другие формы этого искусства. Поэтому запаситесь терпением и настойчивостью.
Украсить свой дом можно бумажными поделками, сделанными из мокрой бумаги, или изготовленными из сухой бумаги, но окрашенными акварельными либо масляными красками. Искусство складывания влажной бумаги было изобретено японским мастером, который ошеломил своими оригами в виде животных и птиц. Они имели мягкие складки, вместо привычных сухих. Этот метод мокрого складывания бумаги может усовершенствоваться при нескольких попытках, потом вы сможете выполнять более сложнее фигуры.
Сделайте это при помощи влажной бумаги для оригами, сложите ее как хотите. Если вы не уверены в своих силах в использовании такой бумаги, то сделайте оригами из сухого материала, а потом разрисуйте его акварельными красками.
Хотите отойти от обычных 2D бумажных поделок? Попробуйте сделать 3D изделия и вы получите много комплиментов от друзей и семьи. При помощи 3D оригами можно создать пингвина, плюшевого мишку, пирамиду, цветок. Но можно начать с самой простой формы, а именно с куба. Потом смело переходите к сложным формам.
Хотите украсить свой дом лампами? Сделайте несколько оригами ламп, и пусть они станут центром привлечения внимания. Бумажные лампы по мнению дизайнеров являются одним из самых простых, но стильных способов включения оригами в декор вашего дома. Хотя вы можете найти готовые изделия на рынке, все же интереснее и оригинальнее сделать это самому. Купите цветную бумагу для оригами и начинайте создавать шедевр. Лучше всего для лампы взять яркий цвет бумаги. Лампа может иметь геометрическую форму, быть сделанной из рулонов – воплощайте любые идеи.
Помните время, когда охотники использовали для украшения своей гостиной чучела в виде голов реальных животных? Мы, конечно, не советуем вам сделать это. Но, тем не менее, вы можете сделать цветные головы животных из бумаги, а затем повесить их на вашей стене. Посмотрите на это фото и получите вдохновение для создания такого необычного декора. Вы можете украсить комнату ребенка головой его любимого животного или можно создать целый зоопарк на стене. Цвет бумаги берите наиболее приближенный к тону кожи животного в реальной жизни.
Таким образом, вы узнали, как украсить дом при помощи оригами. Попробуйте себя в этом искусстве, ведь вы получите наиболее экономичный и интересный способ декора дома. Выбирайте разные идеи и формы, чтобы удивлять своих гостей. Все, что нужно, это листы для оригами, ножницы и краски пожеланию. Мы уверены, вам понравится конечный результат.