7 полезных привычек для экономии средств на все времена

Порой нам кажется даже само это слово бюджет – слишком скучным, а уж регулярная запись всех своих расходов – утомительной и ненужной. Тем не менее, именно такое скрупулезное отношение к деньгам позволяет их сохранить и уберечь себя от излишних случайных расходов. Что удивительно – даже простая запись всех своих расходов приводит к их значительному сокращению. На это влияет и психологический фактор – если каждый раз, прежде чем спонтанно купить новую вещицу или лакомство приходится записывать это хотя бы в список на смартфоне, это уже дает пару секунд на осознание мнимой необходимости многих трат. Кроме того, запись расходов поможет упорядочить покупки – вы не забудете купить все нужные продукты для приготовления запланированного ужина, у вас будет меньше вещей разного стиля, цвета и фактуры, купленных случайно на распродажах.