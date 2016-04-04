7 полезных привычек для экономии средств на все времена

Очень часто мы сталкиваемся с кажущейся неизбежностью постоянных затрат, привыкая к определенному стилю жизни и списку расходов. Поэтому, задавая себе вопрос, на чем можно было бы сэкономить, не может найти таких резервов. Давайте взглянем на свои расходы с бухгалтерской непредвзятостью и объективностью, запишем все траты и честно признаемся себе – где прячутся те самые копейки, которые рубль берегут.
Порой нам кажется даже само это слово
бюджет – слишком скучным, а уж регулярная запись всех своих расходов – утомительной и ненужной. Тем не менее, именно такое скрупулезное отношение к деньгам позволяет их сохранить и уберечь себя от излишних случайных расходов. Что удивительно – даже простая запись всех своих расходов приводит к их значительному сокращению. На это влияет и психологический фактор – если каждый раз, прежде чем спонтанно купить новую вещицу или лакомство приходится записывать это хотя бы в список на смартфоне, это уже дает пару секунд на осознание мнимой необходимости многих трат. Кроме того, запись расходов поможет упорядочить покупки – вы не забудете купить все нужные продукты для приготовления запланированного ужина, у вас будет меньше вещей разного стиля, цвета и фактуры, купленных случайно на распродажах.
Нет ничего более затратного, чем готовая еда на заказ, фаст-фуд, купленный на бегу и быстрые перекусы в кафе. Поэтому, если хотите питаться более здоровой едой и сэкономить при этом, старайтесь всегда заранее обеспечить себе завтрак, обед и ужин. Естественно, в современно ритме жизни очень часто не оказывается времени на приготовление еды и приходится довольствоваться имеющимся в наличии. Поэтому о завтраке лучше позаботиться еще вечером – купить молока или йогурт, соорудить бутерброды – чтобы утром осталось их только подогреть. Для обеда можно из дома взять контейнер с приготовленным перекусом, а об ужине позаботиться, переложив для разморозки мясо из морозильной камеры в холодильник. Такое заблаговременное планирование питания поможет вам сократить количество случаев, когда приходится покупать дорогую, и не слишком здоровую готовую еду, довольствоваться сэндвичем вместо полноценного ужина.
Дизайнеры активно включают все творческое воображение, чтобы каждый элемент интерьера был максимально функционален и полезен. Поэтому, выбирая диван или шкаф, вполне можно не ограничиваться решением одной, наиболее насущной для вас на этот момент задачи. Если подумать на шаг вперед, то вы сможете подобрать в интерьер предмет, сочетающий в себе наряду с основной, наиболее очевидной функцией еще ряд дополнительных, сэкономив при этом и свободное пространство в комнате, и сократив свои расходы, купив одну вещь вместо необходимости тратить значительные суммы на целый список предметов.
Конкуренция среди магазинов высока, и многие из них стараются делать удобными для покупателей постоянные закупки в одном месте, использую системы накопительных баллов, бонусов, купонов. Вы можете вполне доверять таким предложениям от торговых сетей, ведь речь идет не об уценке некачественного товара, а о своеобразной плате за ваше длительное сотрудничество с этим магазином. Просто один раз выберите для себя наиболее удобные по цене, качеству продукции и сервису магазины и делайте там большую часть своих покупок с выгодными скидками по программам лояльности.
Если от ежедневных покупок продуктов питания и всего самого необходимого не откажешься даже ради выгоды в цене, то с запланированной покупкой крупной бытовой техники, мебели, дорогих вещей можно немного и повременить, подождать пару недель до сезонной распродажи или акций в конкретном магазине. Зачастую такое терпение может быть очень хорошо вознаграждено существенной скидкой к цене.
Ежедневные затраты на обогрев жилища и электроэнергию кажутся незначительными, но в итоге складываются в весьма существенную сумму. К счастью, современные энергосберегающие технологии существенно преуспели в направлении экономии ваших средств: установка энергосберегающих ламп, системы
умного включения освещения и отопления, материалы для утепления домов, альтернативные виды энергии. Список этот на самом деле очень долгий и разнообразный, стоит только поставить себе такую задачу – разобраться в способах экономии средств на отопление и освещение жилища.
Ни один способ обогрева жилья не будет достаточно эффективным и экономичным, если добытое с таким трудом тепло станет незаметно ускользать в щели сквозь оконные рамы и дверные проемы. Ведь даже сквозь микроскопические трещины в рамах может испариться бесследно все тепло, оставив комнату сырой и холодной. Поэтому, как это ни странно звучит, первейшим способом экономии средств будет их трата – на качественные, надежные окна и двери, которые сохранят и теплую обстановку в ваших комнатах, и ваше здоровье, и ваш семейный бюджет.