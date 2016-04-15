Дом в цвете: красочная история

О цвете, о его значении в дизайне – да, и вообще в зримом мире, – и о воздействии, которое он оказывает, написано множество небылиц и не меньшее количество правдивых книг. При чём, совершенно удивительным образом тотальное неведение в этой области одних парадоксальным образом гармонизируется тотальной же профанацией со стороны других, начитанных.
Традицию, которая сегодня определяет профессиональное воззрение на цвет заложили, как это ни удивительно, Ньютон и Гёте. Им мы обязаны избавлением от сугубо символического и эзотерического понимания цвета и света. Однако, открытие материальной природы света не отменило и даже обосновало и объяснило то воздействие, которое производит на нас цвет. Таким образом, сегодня вопрос о применении цвета в функциональных пространствах можно считать вопросом техническим, то есть – объективно решаемым. Итак, за чем дело стало?
В середине 1950-х годов психолог Макс Люшер придумал специальный цветовой тест, ныне именуемый просто “тестом Люшера”. Для его составления экспериментальным путём были отобраны наиболее активно и очевидно влияющие на физиологию и психологию человека цвета.
Предварительные исследования продемонстрировали, что цвет и впрямь может изменять качество функционирования некоторых систем человеческого организма. Это свойство цветов обусловлено их физическими характеристиками, и воздействие их поэтому объективно. Цвет способен вызывать определенные биохимические реакции, опосредовано стимулировать некоторые отделы головного мозга, в том числе и гипофиз, благодаря чему он может влиять на выработку некоторых гормонов, которые отвечают за обмен веществ, сон, аппетит, наше эмоциональное состояние, сексуальное возбуждение и пр. Таким образом, цвета, окружающие нас, могут прямо воздействовать на наше состояние.
Наша жизнь исполнена цветами, о которых мы, как правило, не слишком задумываемся. Однако, по привычке или традиции мы определяем некоторые области, в которых цвету отводится важная, если не решающая роль. В первых рядах здесь – интерьер.
Оно и понятно. Ведь, как известно, значение информации, воспринимаемой преимущественно визуально, в большой степени зависит от интенсивности и “количества” её и от продолжительности “смотрения”. А что ещё мы видим так долго и так “напряжённо”, как свой собственный дом? Если прибавить ко всему этому ещё и то, что цвет может оказывать воздействие на нас, не только “вливаясь” в глаза, но и непосредственно через тело (правда, значительно менее активно), становится понятно, почему этому, казалось бы, строго декоративному и как будто дополнительному средству придают такое грандиозное значение.
Собственно, именно о красном цвете, как о некоторого рода “энергии” мы слышим чаще всего. Связано это не только с древнейшей традицией сакрализации этого цвета. Благодаря длине волны, красный цвет и вправду является самым “важным” для нас цветом из видимого спектра.
Собственно, как и во всех прочих случаях, нельзя говорить просто о красном. Цвета всегда воспринимаются нами во множестве оттенков. Таким образом, можно говорить о том, что сила и качество воздействия того или иного цвета зависит так же и от характера оттенка: его интенсивности, тепло-холодности и яркости. Например, наблюдение оранжево-красного цвета увеличивает частоту пульса, дыхания, давление крови и в общем оказывает возбуждающее действие. Большинство декораторов, дизайнеров, архитекторов сходятся на том, что этого цвета не должно быть слишком много. И даже, что количество его должно быть строго лимитировано. Ведь, положим, комната, окрашенная целиком киноварным тоном, окажется чересчур агрессивной для жизни. Однако, важные детали – это именно то, что может быть исполнено в таком цвете: “вермильоновые” акценты всегда будут смотреться утончённо и возвышенно. В то же время, приглушённые кирпичный, терракотовый цвета сообщают нам о естестве своего происхождения, пробуждая далёкие ассоциативные ряды, связанные с теплом и надёжностью. Они как нельзя лучше подойдут в пространстве рабочего кабинета или зала.
Оранжевый цвет почитается цветом “гедонистической” радости и хорошего аппетита. Именно поэтому его так часто используют в интерьерах кафе. Но, конечно, область его применения не исчерпывается общепитом.
Насыщенный оранжевый цвет спелой облепихи или янтарно-оранжевый прекрасно подойдут для прихожей, где их лёгкая яркость поможет расширить и “обогреть” обычно слегка “холодное” и мрачноватое, лишённое естественного источника света, помещение. Ну, и конечно, как напоминание об огне, оранжевый цвет очень хорошо “впишется” в гостевую зону отдыха, поближе к камину, например, или вокруг символического общего центра. Это может быть и цвет обивки мебели, и текстиль, и тон стены. Однако, оранжевый цвет в силу своей интенсивности и близости красному излишне навязчив в больших количествах, отчего и стоит остерегаться его в просторных комнатах в качестве основного цвета интерьера.
Жёлтый цвет обладает интересным свойством: на его фоне загораются все прочие цвета. Это очень активный, но в то же время не агрессивный цвет. Хотя в большом объёме он всё же слегка подавляет, присутствие его в интерьере не исчерпывается деталями, а может распространяться и на относительно большие ансамбли, вроде стиля мебели.
Правда, касается это исключительного чистых его оттенков, вроде лимонного или кадмиевого. В то же время мутные оттенки жёлтого – грязные, блёклые, чрезмерно высветленные, – производят достаточно угнетающее впечатление, “съедая” всё окружающее. Исключение составляют охристые оттенки “нечистого” жёлтого, которые, так же, как и терракота, тесно связаны с естественными, природными ассоциациями, отчего успокаивают и даже усыпляют. Охры хорошо подходят в качестве доминирующего в спальне цвета. Впрочем, охра – универсальна: это и дерево, и песок, и множество других натуральных материалов, которые привычно встречаются повсюду, не имея какой-то локализации. Именно поэтому эти цвета так часто встречаются в нашей жизни: ведь человек по органической склонности тянется к тому, что дремучей памяти связано с представлением о безопасности и уюте.
Зелёный, по понятным причинам, едва ли не самый органичный для человеческого окружения цвет. Ещё бы, зелёный цвет – это цвет здоровой и “дружелюбной”, летней природы. Глаз человека самым недвусмысленным образом узнаёт в зелёном обещание тепла, защиты, пищи.
Зелёный – традиционный цвет кабинетов и гостиных. Однако благодаря обилию оттенков и колористической пластичности, зелёный может присутствовать практически тотально в интерьере. Темно-зелёный цвет, однако, не просто успокаивает, но слегка подавляет волю, почему всегда должен быть дополнен или смягчён противоположным и более светлым тоном. Светло-зелёный, салатовый или марганцевый, – лёгкий, нейтральный цвет, приносит покой и добавляет помещению воздуха – идеально подходит для спален, гостиных, и даже для санузла.
Синий цвет так же совсем не прост. Глубокий синий, ультрамариновый или лазурный способен производить крайне сильное впечатление и провоцировать сосредоточенную активность. Однако долгое его воздействие в большом объёме, например, в качестве основного цвета, может сказаться достаточно удручающе, в особенности, если напряжение не компенсируется достаточно просторным помещением: не зря в английском языке слово blue ассоциируется с грустью или тоской ( отсюда, к слову, и blues).
В то же время светло-синий или голубой – это свет воздушный, лёгкий и нейтральный. Способствует снятию напряжения и спокойной активности мысли. Именно поэтому так приятно бывает уйти в голубую комнату почитать или немного и не спеша поработать. Очень часто светло-синие оттенки используются в детских. И именно благодаря нейтральности цвета.
Ясно, что принципиально избегать того или иного цвета из соображений какой-то “терапевтической” целесообразности бессмысленно. В конечном счёте ваши вкусовые предпочтения во многом выражают именно ваше субъективное неосознанное восприятие цветов, поэтому вы вполне можете довериться своему чувству. И поэтому же специалисты ненавязчиво рекомендуют просто не допускать явных и очевидных промахов, чтобы в последствии не пришлось тратиться на переделки.