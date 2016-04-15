Дом в цвете: красочная история

Собственно, именно о красном цвете, как о некоторого рода “энергии” мы слышим чаще всего. Связано это не только с древнейшей традицией сакрализации этого цвета. Благодаря длине волны, красный цвет и вправду является самым “важным” для нас цветом из видимого спектра.

Собственно, как и во всех прочих случаях, нельзя говорить просто о красном. Цвета всегда воспринимаются нами во множестве оттенков. Таким образом, можно говорить о том, что сила и качество воздействия того или иного цвета зависит так же и от характера оттенка: его интенсивности, тепло-холодности и яркости. Например, наблюдение оранжево-красного цвета увеличивает частоту пульса, дыхания, давление крови и в общем оказывает возбуждающее действие. Большинство декораторов, дизайнеров, архитекторов сходятся на том, что этого цвета не должно быть слишком много. И даже, что количество его должно быть строго лимитировано. Ведь, положим, комната, окрашенная целиком киноварным тоном, окажется чересчур агрессивной для жизни. Однако, важные детали – это именно то, что может быть исполнено в таком цвете: “вермильоновые” акценты всегда будут смотреться утончённо и возвышенно. В то же время, приглушённые кирпичный, терракотовый цвета сообщают нам о естестве своего происхождения, пробуждая далёкие ассоциативные ряды, связанные с теплом и надёжностью. Они как нельзя лучше подойдут в пространстве рабочего кабинета или зала.