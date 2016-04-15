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Дом в цвете: красочная история

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kate apt, labzona labzona Спальня в эклектичном стиле
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О цвете, о его значении в дизайне – да, и вообще в зримом мире, – и о воздействии, которое он оказывает, написано множество небылиц и не меньшее количество правдивых книг. При чём, совершенно удивительным образом тотальное неведение в этой области одних парадоксальным образом гармонизируется тотальной же профанацией со стороны других, начитанных. 

Традицию, которая сегодня определяет профессиональное воззрение на цвет заложили, как это ни удивительно, Ньютон и Гёте. Им мы обязаны избавлением от сугубо символического и эзотерического понимания цвета и света. Однако, открытие материальной природы света не отменило и даже обосновало и объяснило то воздействие, которое производит на нас цвет. Таким образом, сегодня вопрос о применении цвета в функциональных пространствах можно считать вопросом техническим, то есть – объективно решаемым. Итак, за чем дело стало?

О цветотерапии

Реконструкция интерьера для семьи с маленькими детьми, 2014-15 гг., Бюро Акимова и Топорова Бюро Акимова и Топорова Гостиная в стиле модерн
Бюро Акимова и Топорова

Реконструкция интерьера для семьи с маленькими детьми, 2014-15 гг.

Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова

В середине 1950-х годов психолог Макс Люшер придумал специальный цветовой тест, ныне именуемый просто “тестом Люшера”. Для его составления экспериментальным путём были отобраны наиболее активно и очевидно влияющие на физиологию и психологию человека цвета. 

Предварительные исследования продемонстрировали, что цвет и впрямь может изменять качество функционирования некоторых систем человеческого организма. Это свойство цветов обусловлено их физическими характеристиками, и воздействие их поэтому объективно. Цвет способен вызывать определенные биохимические реакции, опосредовано стимулировать некоторые отделы головного мозга, в том числе и гипофиз, благодаря чему он может влиять на выработку некоторых гормонов, которые отвечают за обмен веществ, сон, аппетит, наше эмоциональное состояние, сексуальное возбуждение и пр. Таким образом, цвета, окружающие нас, могут прямо воздействовать на наше состояние.

Цвет в интерьере

Girly Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores Спальня в стиле модерн
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Наша жизнь исполнена цветами, о которых мы, как правило, не слишком задумываемся. Однако, по привычке или традиции мы определяем некоторые области, в которых цвету отводится важная, если не решающая роль. В первых рядах здесь – интерьер. 

Оно и понятно. Ведь, как известно, значение информации, воспринимаемой преимущественно визуально, в большой степени зависит от интенсивности и “количества” её и от продолжительности “смотрения”. А что ещё мы видим так долго и так “напряжённо”, как свой собственный дом? Если прибавить ко всему этому ещё и то, что цвет может оказывать воздействие на нас, не только “вливаясь” в глаза, но и непосредственно через тело (правда, значительно менее активно), становится понятно, почему этому, казалось бы, строго декоративному и как будто дополнительному средству придают такое грандиозное значение.

Красный

30MQ CON SOPPALCO, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto Дома в стиле лофт
Cristina Meschi Architetto

Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto

Собственно, именно о красном цвете, как о некоторого рода “энергии” мы слышим чаще всего. Связано это не только с древнейшей традицией сакрализации этого цвета. Благодаря длине волны, красный цвет и вправду является самым “важным” для нас цветом из видимого спектра.

Собственно, как и во всех прочих случаях, нельзя говорить просто о красном. Цвета всегда воспринимаются нами во множестве оттенков. Таким образом, можно говорить о том, что сила и качество воздействия того или иного цвета зависит так же и от характера оттенка: его интенсивности, тепло-холодности и яркости. Например, наблюдение оранжево-красного цвета увеличивает частоту пульса, дыхания, давление крови и в общем оказывает возбуждающее действие. Большинство декораторов, дизайнеров, архитекторов сходятся на том, что этого цвета не должно быть слишком много. И даже, что количество его должно быть строго лимитировано. Ведь, положим, комната, окрашенная целиком киноварным тоном, окажется чересчур агрессивной для жизни. Однако, важные детали – это именно то, что может быть исполнено в таком цвете: “вермильоновые” акценты всегда будут смотреться утончённо и возвышенно. В то же время, приглушённые кирпичный, терракотовый цвета сообщают нам о естестве своего происхождения, пробуждая далёкие ассоциативные ряды, связанные с теплом и надёжностью. Они как нельзя лучше подойдут в пространстве рабочего кабинета или зала.

Оранжевый

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos Гостиная в стиле минимализм Плитка Белый
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

Оранжевый цвет почитается цветом “гедонистической” радости и хорошего аппетита. Именно поэтому его так часто используют в интерьерах кафе. Но, конечно, область его применения не исчерпывается общепитом.

Насыщенный оранжевый цвет спелой облепихи или янтарно-оранжевый прекрасно подойдут для прихожей, где их лёгкая яркость поможет расширить и “обогреть” обычно слегка “холодное” и мрачноватое, лишённое естественного источника света, помещение. Ну, и конечно, как напоминание об огне, оранжевый цвет очень хорошо “впишется” в гостевую зону отдыха, поближе к камину, например, или вокруг символического общего центра. Это может быть и цвет обивки мебели, и текстиль, и тон стены. Однако, оранжевый цвет в силу своей интенсивности и близости красному излишне навязчив в больших количествах, отчего и стоит остерегаться его в просторных комнатах в качестве основного цвета интерьера.

Жёлтый

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP Ванная комната в стиле модерн
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

Жёлтый цвет обладает интересным свойством: на его фоне загораются все прочие цвета. Это очень активный, но в то же время не агрессивный цвет. Хотя в большом объёме он всё же слегка подавляет, присутствие его в интерьере не исчерпывается деталями, а может распространяться и на относительно большие ансамбли, вроде стиля мебели.

Правда, касается это исключительного чистых его оттенков, вроде лимонного или кадмиевого. В то же время мутные оттенки жёлтого – грязные, блёклые, чрезмерно высветленные, – производят достаточно угнетающее впечатление, “съедая” всё окружающее. Исключение составляют охристые оттенки “нечистого” жёлтого, которые, так же, как и терракота, тесно связаны с естественными, природными ассоциациями, отчего успокаивают и даже усыпляют. Охры хорошо подходят в качестве доминирующего в спальне цвета. Впрочем, охра – универсальна: это и дерево, и песок, и множество других натуральных материалов, которые привычно встречаются повсюду, не имея какой-то локализации. Именно поэтому эти цвета так часто встречаются в нашей жизни: ведь человек по органической склонности тянется к тому, что дремучей памяти связано с представлением о безопасности и уюте.

​Зелёный

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Кухня в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Зелёный, по понятным причинам, едва ли не самый органичный для человеческого окружения цвет. Ещё бы, зелёный цвет – это цвет здоровой и “дружелюбной”, летней природы. Глаз человека самым недвусмысленным образом узнаёт в зелёном обещание тепла, защиты, пищи. 

Зелёный – традиционный цвет кабинетов и гостиных. Однако благодаря обилию оттенков и колористической пластичности, зелёный может присутствовать практически тотально в интерьере. Темно-зелёный цвет, однако, не просто успокаивает, но слегка подавляет волю, почему всегда должен быть дополнен или смягчён противоположным и более светлым тоном. Светло-зелёный, салатовый или марганцевый, – лёгкий, нейтральный цвет, приносит покой и добавляет помещению воздуха – идеально подходит для спален, гостиных, и даже для санузла.

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Синий

Вид на балкон смежный с детской Студия авторского дизайна ASHE Home Детская комнатa в классическом стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Вид на балкон смежный с детской

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Синий цвет так же совсем не прост. Глубокий синий, ультрамариновый или лазурный способен производить крайне сильное впечатление и провоцировать сосредоточенную активность. Однако долгое его воздействие в большом объёме, например, в качестве основного цвета, может сказаться достаточно удручающе, в особенности, если напряжение не компенсируется достаточно просторным помещением: не зря в английском языке слово  blue ассоциируется с грустью или тоской ( отсюда, к слову, и blues).

В то же время светло-синий или голубой – это свет воздушный, лёгкий и нейтральный. Способствует снятию напряжения и спокойной активности мысли. Именно поэтому так приятно бывает уйти в голубую комнату почитать или немного и не спеша поработать. Очень часто светло-синие оттенки используются в детских. И именно благодаря нейтральности цвета.

kate apt, labzona labzona Спальня в эклектичном стиле
labzona

labzona
labzona
labzona

Ясно, что принципиально избегать того или иного цвета из соображений какой-то “терапевтической” целесообразности бессмысленно. В конечном счёте ваши вкусовые предпочтения во многом выражают именно ваше субъективное неосознанное восприятие цветов, поэтому вы вполне можете довериться своему чувству. И поэтому же специалисты ненавязчиво рекомендуют просто не допускать явных и очевидных промахов, чтобы в последствии не пришлось тратиться на переделки.

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