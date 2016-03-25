Три типа защиты окон от грабителей

Как это не грустно, но ограбления в наше время – явление нередкое. Как правило, их жертвами становятся владельцы частных домов, а также люди, живущие на первых этажах многоквартирных построек. Даже если вы установили бронированную дверь со сложной системой запирания, ваше уютное гнездышко все равно может быть уязвимым.

Наиболее легкодоступная лазейка для любого грабителя – окна. Потому для их защиты нужны особые меры.

На сегодняшний день существует три самых эффективных способа обезопасить свой дом от незаконного вторжения – рассмотрим подробнее каждый из них.