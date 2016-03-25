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Три типа защиты окон от грабителей

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Außenjalousien und Raffstores, Rollomeister Rollomeister Окна и двериРоллы и жалюзи
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Как это не грустно, но ограбления в наше время – явление нередкое. Как правило, их жертвами становятся владельцы частных домов, а также люди, живущие на первых этажах многоквартирных построек. Даже если вы установили бронированную дверь со сложной системой запирания, ваше уютное гнездышко все равно может быть уязвимым.

Наиболее легкодоступная лазейка для любого грабителя – окна. Потому для их защиты нужны особые меры. 

На сегодняшний день существует три самых эффективных способа обезопасить свой дом от незаконного вторжения – рассмотрим подробнее каждый из них.

Защитные жалюзи

Außenjalousien und Raffstores, Rollomeister Rollomeister Окна и двериРоллы и жалюзи
Rollomeister

Rollomeister
Rollomeister
Rollomeister

Избавиться от шума, пыли и слишком яркого света, а также дать «от ворот поворот» воришкам помогут современные защитные жалюзи, они же роллеты или рольставни. Они устанавливаются с наружной стороны окна и представляют собой практически непроницаемую броню из узких пластин.

Когда конструкция находится в открытом состоянии, пластины собираются в рулон в верхней части окна. При закрытии они плавно опускаются по направляющим, плотно и надежно закрывая оконное пространство. Управляется такая система с помощью ручного привода или электродвигателя.

Алюминиевые рейки для жалюзи

Persianas de aluminio y cortinas de interiores, info8116 info8116 Окна и двериРоллы и жалюзи
info8116

info8116
info8116
info8116

Один из самых популярных материалов для изготовления роллет – алюминий. Он не окисляется под воздействием осадков и высокой влажности, не слишком перегревается на солнце. Когда ламели рольставен выполнены из алюминия, конструкция получается легкой, а стоимость ее не очень высока.

Но вот прочность этого металла, по сравнению со сталью, не слишком высока. Поэтому рекомендуем вам устанавливать роллеты, рейки которых имеют экструдированный, то есть двухслойный, профиль. Это повысит степень безопасности, поскольку такие ламели из-за их устройства гораздо сложнее погнуть или сломать.

Стальные рейки для жалюзи

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Среди всех материалов, из которых могут изготавливаться жалюзи, наибольшей прочностью и надежностью обладает, конечно же, сталь. Стоят стальные роллеты гораздо дороже алюминиевых, но служат дольше и дарят более высокую степень защиты.

Такие рольставни состоят из прочных оцинкованных реек, которые покрыты особыми полимерными составами. Последние повышают устойчивость материала к механическим повреждениям. Прочность их высока настолько, что даже позволяет немного «пожертвовать» плотностью конструкции и сделать ее решетчатой. Такие жалюзи дают доступ воздуху и свету, нисколько не теряя своих защитных качеств.

Металлические решетки

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS Дома в эклектичном стиле Синий
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

Нестареющая классика – оконные решетки. Чаще всего для защиты своих окон люди предпочитают именно их. 

Сегодня у производителей можно заказывать уникальные модели решеток, больше похожие на произведения искусства и служащие не только в целях безопасности, но и в качестве декоративной детали.

Основные преимущества решеток – это эстетика и разнообразие. Существуют даже модели с выступом внизу, на котором можно разместить горшочки с цветами. В отличие от роллет, их не нужно поднимать-опускать. 

Хотя в некоторых случаях стабильная фиксация может быть и недостатком. Например, когда вы покупаете новую мебель, которую из-за особенностей габаритов нужно вносить через окно. Кроме того, решетки не защитят ваши окна от проделок хулиганов – проникнуть в дом они никому не позволят, а вот разбить окно – запросто.

Ставни

homify Окна и двериРоллы и жалюзи Дерево
homify

homify
homify
homify

Оконные ставни использовались человеком еще с античности. До того времени, когда окна стали застеклять, именно они защищали дома не только от нежелательных гостей, но и от холода, дождя, ветра. В каждой стране существовали свои традиции оформления ставен – они могли быть расписными или резными, сплошными или усеянными прорезями для света и воздуха.

Сегодня ставни используются преимущественно в декоративных целях – нередко они бывают бутафорскими и попросту крепятся к стене в открытом виде. Но могут они служить и для защиты от грабителей.

Деревянные ставни

homify Окна и двериРоллы и жалюзи Дерево
homify

homify
homify
homify

Классические деревянные ставни, конечно, не могут похвастать стопроцентной надежностью, хотя своих прародителей они все же превзошли. Современные производители изготавливают свои изделия из твердых пород дерева, которое проходит специальную обработку и становится очень прочным. Играют роль и петли, выполняемые таким образом, чтобы свести к минимуму риск взлома.

А вот их эстетическую функцию трудно переоценить. Как хороший макияж делает более выразительными женские глаза, так и ставни буквально оживляют ваши окна. Их можно покрыть рисунком или декоративной резьбой, а для надежности укрепить поперечными металлическими пластинами.

Металлические ставни

homify Окна и двериРоллы и жалюзи Дерево
homify

homify
homify
homify

Высочайшей степенью надежности обладают все же металлические ставни. Они бывают двух основных типов. 

Первый – простые металлические створки из цельных листов металла. Такая конструкция защитит ваши окна на все 100% – даже вооруженные до зубов грабители не смогут пробраться в ваш дом.

Второй тип не только надежен, но и практичен. Стальные ставни могут представлять собой раму с поперечными ламелями. Они пропускают свет и воздух, да и сама конструкция выглядит более элегантно. Безопасность ваша от этого нисколько не страдает – сломать такие ставни без специального оборудования нельзя, как и снять с петель.

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Какие вы знаете еще способы защиты окон от грабителей?

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