Целлюлозное волокно, как утеплитель для дома

Возвращаясь к вопросу энергоэффективности жилья, стоить помнить, что одной из важнейших деталей являются используемые материалы. Какие же требования предъявляются к современным строительным материалам для того, чтобы жилье стало действительно энергоэффективным?
Прежде всего, этот материал должен обладать высоким КПД по удержанию, экономии или производству того или иного вида энергии. Если речь идет о фотоэлементах на солнечных батареях — они должны наиболее эффективно превращать солнечную энергию в электрическую. Если это утеплитель — он должен эффективно удерживать тепло, но при этом хорошо дышать.
Очень желательно, чтобы стройматериал был экономным или недорогим. В то же время, если он сам по себе обладает значительным экономическим эффектом, то имеет смысл заплатить за него большую цену. Он, несомненно, окупится.
Немаловажно в современном мире — это экологичность используемого материала. Век, когда для ремонта дома материалы использовали не избирательно, проходит. В тренде экологические чистые и безвредные для здоровья и жизни материалы. Они не должны выделять токсических веществ или пыли. Во всяком случае, подобные побочные эффекты должны быть сведены к минимуму.
Одним из таких материалов является целлюлозное волокно. Утепление целлюлозным волокном является одной из передовых строительных технологий.
Что значит утеплить жилье?
Это значит, что нужно оборудовать его стены, пол и крышу материалом из такого покрытия, которое способно удерживать тепло без ощутимых его потерь во внешнюю среду. При этом, оно должно хорошо вентилироваться. Это позволяет влаге изнутри дома испаряться наружу. В противном случае она будет конденсироваться в стенах или в слое утеплителя.
В первом случае влага будет заполнять трещины в стене. Замерзая зимой, вода будет расширяться и увеличивать трещины. Увеличенные трещины накапливают больше воды, а оно снова приводит к разрушениям во время морозов
Во втором случае влажный утеплитель потеряет свои термоизоляционные свойства.
Вот почему так важно выбирать утеплитель, который гарантирует хорошее удержание тепла и вентилирования дома.
Среди популярных ныне утеплителей потребители очень часто избирают пенопласт. Он и недорог, и монтируется на стены довольно быстро.
В то же время, теплоизоляция дома с помощью целлюлозного волокна станет отличной альтернативой другим материалам.
Целлюлозное волокно — это современный экологически чистый утеплитель. Еще его называют эковатой.
Свою историю эковата начала в конце ХІХ века, когда ученые выяснили, что целлюлозное волокно имеет полезные термоизоляционные свойства. Кроме того, в начале ХХ века в послевоенной Германии был построен первый завод, который производил первый утеплитель из целлюлозного волокна. Однако в дальнейшем новая мировая война перечеркнула развитие этого направления производства, которое успешно подхватили в средине ХХ века американцы. И только с наступлением 70-х годов производство эковаты вернулось в европейские страны.
Эковата производится путем переработки макулатуры на целлюлозное волокно. Помимо этого, в нее добавляют безвредные химические вещества, которые придают ей надлежащий вид. Это позволяет утеплять целлюлозным волокном практически любой дом.
Как уже стало понятно из первой половины статьи, речь пойдет о теплоизоляции при помощи эковаты.
Следует отметить, что целлюлозное волокно само по себе является сыпучим материалом, из него нельзя приготовить в чистом виде плиты или их аналоги. Исходя из этого существуют определенные особенности, связанные с применением целлюлозного волокна в строительных работах.
Существуют четыре способа утепления целлюлозным волокном:
1. Укладка ручным способом. При помощи электромешалки такое волокно разрыхляют и потом в сыпучем виде укладывают на нужную поверхность. Этот способ прекрасно подходит для утепления полов и других горизонтальных перекрытий.
2. Механический монтаж. Этот метод предполагает выдувание эковаты при помощи специального насоса и шланга в полости, которые необходимо заполнить. Для этого стены или полы заведомо делают полыми. Такой способ позволяет равномерно заполнить эковатой любые поверхности, не оставляя полостей. Это исключает появление зазоров, через которые будет выветриваться тепло.
3. Влажная укладка. Этот метод схож с предыдущим. Однако в этом случае целлюлозные волокна разводятся с водой или раствором клея.
4. Также существуют блоки, заполненные эковатой, однако о них речь пойдет далее.
Как уже было упомянута, целлюлозное волокно — это сыпучий материал и методы его применения учитывают это его свойство.
Сыпучую эковату продают немного спрессованной в брикеты. Уже в процессе ее укладки эти брикеты нужно разрыхлить, чтобы равномерно распределить по утепляемой поверхности.
Такие брикеты могут применяться при любом методе теплоизоляции при помощи целлюлозного волокна.
Наряду с целлюлозным волокном в обычной его форме производители строительных материалов создали совершенно новый продукт, который позволяет использовать эковату в новой для нее форме. Речь идет о специальных полых деревянных блоках или сэндвичах, как их еще называют.
По этой технологии готовые полые и легкие блоки заполняются эковатой, а после этого герметично закрываются. Получается совершенно новый и готовый строительный материал.
Целлюлозные волокна в блоках являются довольно удобным решением. Во-первых, отпадает необходимость задействование для монтажа эковаты специального выдувающего оборудования. Во-вторых, панели проще в монтаже, а заодно играют важную роль в отделке стен.
Если сравнивать теплоизоляцию при помощи целлюлозного волокна с другими разновидностями утеплителей, то нельзя сказать, что эковата во многом преуспевает. В то же время, последних позиций в рейтинге строительных материалов не занимает. В чем же преимущества эковаты в сравнении с другими изоляционными материалами:
Способность впитывать, а также испарять влагу. Эковата обладает свойствами значительного поглощения влаги. При этом, если большинство других утеплителей после насыщения влагой теряют свои теплоизоляционные свойства, то на качествах эковаты это не отображается. Об этом говорит беспрекословная статистика: при увлажнении эковаты почти на четверть она теряет лишь небольшой процент теплопроводимости. В то же время, эковата отлично отдает влагу во внешнее пространство. Это позволяет жилью, утепленному в такой способ, равномерно удерживать баланс влаги. В то же время, утеплять эковатой полы и стены в подвалах или цокольных этажах не рекомендуется.
Отсутствие швов в изоляции. Поскольку целлюлозное волокно сыпуче, ним удобно заполнять полости в стенах, а также на полу.
Звукоизоляция. Помимо свойств утеплителя, целлюлозное волокно обладает звукоизолирующими качествами. Структура эковаты довольно гибка и надежно амортизирует звуковые волны.
Экологичность. Чистота данной технологии обусловлена использованием натурального целлюлозного волокна, которое не выделяет в воздух токсических химических веществ.
К счастью для строителей, недостатков у этого утеплителя немного, если не сказать вообще нет.
Первый недостаток, это необходимость использования дополнительного оборудования. При этом, данный вопрос не зависит от метода, который использовали при монтаже эковаты.
Вторым выявленным недостатком утепления целлюлозным волокном является то, что после ее монтажа влажным методом необходимо ждать 2-3 дня, что не всегда удобно.