Целлюлозное волокно, как утеплитель для дома

Возвращаясь к вопросу энергоэффективности жилья, стоить помнить, что одной из важнейших деталей являются используемые материалы. Какие же требования предъявляются к современным строительным материалам для того, чтобы жилье стало действительно энергоэффективным?

Прежде всего, этот материал должен обладать высоким КПД по удержанию, экономии или производству того или иного вида энергии. Если речь идет о фотоэлементах на солнечных батареях — они должны наиболее эффективно превращать солнечную энергию в электрическую. Если это утеплитель — он должен эффективно удерживать тепло, но при этом хорошо дышать.

Очень желательно, чтобы стройматериал был экономным или недорогим. В то же время, если он сам по себе обладает значительным экономическим эффектом, то имеет смысл заплатить за него большую цену. Он, несомненно, окупится.

Немаловажно в современном мире — это экологичность используемого материала. Век, когда для ремонта дома материалы использовали не избирательно, проходит. В тренде экологические чистые и безвредные для здоровья и жизни материалы. Они не должны выделять токсических веществ или пыли. Во всяком случае, подобные побочные эффекты должны быть сведены к минимуму.

Одним из таких материалов является целлюлозное волокно. Утепление целлюлозным волокном является одной из передовых строительных технологий.