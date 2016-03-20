Функциональная организация хранения

Профессионалы утверждают, что дизайн интерьера должен выполнять практическую и эстетическую функции. Необходимо, чтобы жилое пространство не только было гармонично оформлено, но и оставалось максимально адаптированным к образу жизни и привычкам его владельца. В этой книге идей мы подумаем о необходимости рационального обустройства жилых помещений, а также поговорим о том, как на пустующих сантиметрах разместить очень много вещей.
Удачным оформление можно назвать только в том случае, если оно сочетает привлекательность, функциональность и комфорт. Необходимые в процессе приготовления еды предметы удобно хранить в одном месте, чтобы все было под рукой. Функциональные кухонные гарнитуры позволяют оптимизировать рабочие процессы на кухне и рационально использовать имеющееся пространство. В угловом шкафу можно разместить любую утварь. Вместительные ящики обеспечат достаточно полезного пространства даже в самых дальних углах кухонного гарнитура.
Современные модульные стенки и шкафы — это элегантные и функциональные конструкции, которые экономят место в помещении и при этом являются достаточно вместительными, чтобы в них можно было хранить большой объем вещей. Практически в любом специализированном магазине можно приобрести все необходимое для наполнения шкафа, будь то специальные подставки, корзинки, банки или подносы. Все это поможет не только сэкономить время перед открытыми дверями шкафа в поисках той или иной приправы, но и сделает его наполнение как никогда опрятным.
Стандартная детская кровать – это вчерашний день. А вот двухъярусная мебель есть ни что иное как настоящее приключение. С такой кроватью спальное место окажется под потолком, а нижний этаж конструкции послужит для других полезных целей. Чтобы экономить пространство и порадовать детей, дизайнеры придумали объединять двухъярусные кровати с иными предметами мебели. На фото показан целый набор: здесь есть и двухэтажная кровать, и диван, и книжный шкаф, и ящики для хранения разных мелочей.
Жилая мансарда — это необыкновенно уютное пространство, но обустроить его намного сложнее, чем обычное помещение с вертикальными стенами. Задвинуть в самые низкие участки скатной крыши невысокие сундуки или тумбы — очевидное, но не самое лучшее решение, поскольку доступ к ящикам будет проблематичен. Рациональнее всего — отгородить стенку и разместить в этом месте зону хранения с открытыми или закрытыми полками.
Выкроить дополнительное пространство можно даже в самой крошечной спальне. В ее интерьер отлично вписываются коробки, плетеные корзины, различные ящики. Они вмещают в себя множество предметов, что помогает поддерживать в комнате идеальный порядок. Ящики, корзины и коробы размещаются в шкафах или под кроватью.
Стоит помнить, что при маленькой площади помещения лучше уменьшать не количество элементов мебели, а ее габариты. Дизайнеры не пренебрегают возможностью организовать ниши и разместить в них полки для хранения различных аксессуаров. Если таковые предусмотрены планировкой помещения, то этот своеобразный недостаток с легкостью можно превратить в достоинство, подобрав полочки, которые могут вписаться в любой интерьер.