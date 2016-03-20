Функциональная организация хранения

Современные модульные стенки и шкафы — это элегантные и функциональные конструкции, которые экономят место в помещении и при этом являются достаточно вместительными, чтобы в них можно было хранить большой объем вещей. Практически в любом специализированном магазине можно приобрести все необходимое для наполнения шкафа, будь то специальные подставки, корзинки, банки или подносы. Все это поможет не только сэкономить время перед открытыми дверями шкафа в поисках той или иной приправы, но и сделает его наполнение как никогда опрятным.