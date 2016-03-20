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Функциональная организация хранения

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better.sleeping, better.interiors better.interiors Спальня в эклектичном стиле
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Профессионалы утверждают, что дизайн интерьера должен выполнять практическую и эстетическую функции. Необходимо, чтобы жилое пространство не только было гармонично оформлено, но и оставалось максимально адаптированным к образу жизни и привычкам его владельца. В этой книге идей мы подумаем о необходимости рационального обустройства жилых помещений, а также поговорим о том, как  на пустующих сантиметрах разместить очень много вещей.

Угловые шкафы и ящики

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Кухня в стиле кантри
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

Удачным оформление можно назвать только в том случае, если оно сочетает привлекательность, функциональность и комфорт. Необходимые в процессе приготовления еды предметы удобно хранить в одном месте, чтобы все было под рукой. Функциональные кухонные гарнитуры позволяют оптимизировать рабочие процессы на кухне и рационально использовать имеющееся пространство. В угловом шкафу можно разместить любую утварь. Вместительные ящики обеспечат достаточно полезного пространства даже в самых дальних углах кухонного гарнитура.

Компактная организация

in-toto Amersham, in-toto Amersham in-toto Amersham Кухня в стиле модерн
in-toto Amersham

in-toto Amersham

in-toto Amersham
in-toto Amersham
in-toto Amersham

Современные модульные стенки и шкафы — это элегантные и функциональные конструкции, которые экономят место в помещении и при этом являются достаточно вместительными, чтобы в них можно было хранить большой объем вещей. Практически в любом специализированном магазине можно приобрести все необходимое для наполнения шкафа, будь то специальные подставки, корзинки, банки или подносы. Все это поможет не только сэкономить время перед открытыми дверями шкафа в поисках той или иной приправы, но и сделает его наполнение как никогда опрятным.

Многофункциональная мебель

Compact Ranza Serisi, Alım Mobilya Alım Mobilya Детская комнатаКровати
Alım Mobilya

Alım Mobilya
Alım Mobilya
Alım Mobilya

Стандартная детская кровать – это вчерашний день. А вот двухъярусная мебель есть ни что иное как настоящее приключение. С такой кроватью спальное место окажется под потолком, а нижний этаж конструкции послужит для других полезных целей. Чтобы экономить пространство и порадовать детей, дизайнеры придумали объединять двухъярусные кровати с иными предметами мебели. На фото показан целый набор: здесь есть и двухэтажная кровать, и диван, и книжный шкаф, и ящики для хранения разных мелочей.

Рациональные идеи

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Гардеробная в стиле модерн
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

Жилая мансарда — это необыкновенно уютное пространство, но обустроить его намного сложнее, чем обычное помещение с вертикальными стенами. Задвинуть в самые низкие участки скатной крыши невысокие сундуки или тумбы — очевидное, но не самое лучшее решение, поскольку доступ к ящикам будет проблематичен. Рациональнее всего — отгородить стенку и разместить в этом месте зону хранения с открытыми или закрытыми полками.

Антресоль и прочие инновации

better.sleeping, better.interiors better.interiors Спальня в эклектичном стиле
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

Выкроить дополнительное пространство можно даже в самой крошечной спальне. В ее интерьер отлично вписываются коробки, плетеные корзины, различные ящики. Они вмещают в себя множество предметов, что помогает поддерживать в комнате идеальный порядок. Ящики, корзины и коробы размещаются в шкафах или под кроватью.

Волшебные ниши

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Гостиная в стиле модерн
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

Стоит помнить, что при маленькой площади помещения лучше уменьшать не количество элементов мебели, а ее габариты. Дизайнеры не пренебрегают возможностью организовать ниши и разместить в них полки для хранения различных аксессуаров. Если таковые предусмотрены планировкой помещения, то этот своеобразный недостаток с легкостью можно превратить в достоинство, подобрав полочки, которые могут вписаться в любой интерьер.

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