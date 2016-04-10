Американская мечта: инструкция по воплощению!

Всего 5 шагов позволят вам сделать вашу американскую мечту реальностью. Посмотрим, о каких вы постоянно забываете?
Этот проект от студии CANEXEL смотрится стильно и очень традиционно – американский шарм в дизайне фасадов здесь буквально одаривает вас своим позитивным обаянием.
Общая площадь дома – 200 кв. метров, стандартный пример дома на одну семью с 4-мя спальнями. Строительство дома велось по каркасной технологии на участке размером всего лишь 6,5 соток. Общая площадь террас – 36 кв. метров, и в доме также есть дополнительные комнаты для кабинета, прачечной, гардеробной и три ванные комнаты.
Фасады от фирмы CanExel отлично позволили воссоздать атмосферу американского пригорода в Испании, ведь этот проект воплощен именно на Средиземноморье! Это лишний раз доказывает, что американский стиль в архитектуре универсален и одинаково красив на любом континенте!
Площадь спален – 23 кв. метров (+7 кв. метров гардеробная), 15 кв. метров, 12,5 и 11,5 кв. метров.
Яркая кухня в стиле модерн цвета киви – изюминка этого проекта загородного дома, позволяющая назвать его исключительно позитивным. Посмотрите и на формат остекления, реализованного здесь: слева – двери-слайдеры на террасу, а за раковиной – окно для самой кухни.
Главное уютное местечко этого американского дома оформлено в очень традиционной английской манере. Здесь и розовые стены, и турецкий ковер, и кожаный диван, и даже кресло «с ушами»! При строительстве же проект сдается без мебели и декора – лишь с отделкой.
Очень важная часть дома в американской и английской культуре – холл. Он всегда украшен картинами, почти всегда имеет лестницу, на которой фокусируется внимание, и именно по ней же создается первое впечатление о доме. В данной планировке холл позволяет сразу окинуть взглядом гостиную с панорамным остеклением и видом на сад – очень эффектно для гостей.
Несколько деревьев по периметру посажены с целью создать тень в этом новом коттеджном поселке практически без озеленения. Террасы оформлены как в открытом плане, так и с белоснежным деревянным навесом и перилами в традиционном стиле.
Цоколь декорирован камнем и, заметьте, не имеет ступеней. Чтобы подойти к бассейну было легко, грунт возле зоны шезлонгов был поднят, поэтому ступени здесь уже не нужны.
Одна из самых важных вещей в американском доме – палисадник. Ухоженный сад, как традиция, пришел в США вместе с английскими и голландскими эмигрантами. Здесь всегда посадки оформлены в разноцветной манере, сочетаясь с идеальным газоном, а цветы растут вовсе не миниалистичные, а яркие и требовательные, за которыми нужен уход.
Интересное оформление ванной комнаты подразумевает декоративный экран с матовой стеклянной стенкой в зоне унитаза, а также стеклянную душевую кабину с затенением в нижней зоне. Две раковины расположены достаточно далеко друг друга благодаря широкому туалетному столику, а отделка стен керамической плиткой произведена только до уровня 1,5 метров, остальная же часть покрашена в трендовый мятный оттенок.
В целом этот дом показывает нам американский стиль жизни – все комнаты здесь просторные, холл просто поражает при первом визите, и кажется, что этот дом вовсе не новый, а уже полон прекрасных традиций семейной жизни. При этом легкость новизны в нем все-таки сохраняется, а эффектные оттенки позволяют вывести данный стиль на новый уровень, создав в Европе аналог американской мечты с более яркими красками.
Для тех, кто любит комфорт: