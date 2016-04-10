Американская мечта: инструкция по воплощению!

Общая площадь дома – 200 кв. метров, стандартный пример дома на одну семью с 4-мя спальнями. Строительство дома велось по каркасной технологии на участке размером всего лишь 6,5 соток. Общая площадь террас – 36 кв. метров, и в доме также есть дополнительные комнаты для кабинета, прачечной, гардеробной и три ванные комнаты.

Фасады от фирмы CanExel отлично позволили воссоздать атмосферу американского пригорода в Испании, ведь этот проект воплощен именно на Средиземноморье! Это лишний раз доказывает, что американский стиль в архитектуре универсален и одинаково красив на любом континенте!

Площадь спален – 23 кв. метров (+7 кв. метров гардеробная), 15 кв. метров, 12,5 и 11,5 кв. метров.