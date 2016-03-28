Почему непременно стоит включить стеклоблоки в дизайн интерьера?

Можно сказать, что старые добрые стеклоблоки пережили недавно второе рождение, давшее им возможность проявить себя в новом качестве. Если раньше стеклоблоки использовались в основном как строительный материал, то теперь их главная роль — декоративная. Современные стеклянные «кирпичики» дизайнеры применяют обычно внутри помещений для привнесения в интерьер легкости и воздушности, блеска и сияния.

B настоящее время существует множество форм и расцветок стеклоблоков. Их поверхность может быть матовой или прозрачной, рифленой или гладкой. Стеклоблоки также могут быть разноцветными.

Если рассматривать светотехнические свойства стеклоблоков, то они могут быть: светорассеивающие, светонаправляющие и светопрозрачные. Также они «не боятся» влаги, то есть их можно использовать при строительстве бассейнов, бань, раздевалок.

Разнообразие открывает перед нами широкие горизонты и подталкивает к творчеству. Предлагаем вашему вниманию самые популярные варианты применения стеклоблоков в интерьере. Быть может, примеры вдохновят вас на собственные решения — дерзкие и неповторимые.