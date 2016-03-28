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Почему непременно стоит включить стеклоблоки в дизайн интерьера?

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FLAT FOR A PHOTOGRAPHER, Alex Gasca, architects. Alex Gasca, architects. Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
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Можно сказать, что старые добрые стеклоблоки пережили недавно второе рождение, давшее им возможность проявить себя в новом качестве. Если раньше стеклоблоки использовались в основном как строительный материал, то теперь их главная роль — декоративная. Современные стеклянные «кирпичики» дизайнеры применяют обычно внутри помещений для привнесения в интерьер легкости и воздушности, блеска и сияния.

B настоящее время существует множество форм и расцветок стеклоблоков. Их поверхность может быть матовой или прозрачной, рифленой или гладкой. Стеклоблоки также могут быть разноцветными.

Если рассматривать светотехнические свойства стеклоблоков, то они могут быть: светорассеивающие, светонаправляющие и светопрозрачные. Также они «не боятся» влаги, то есть их можно использовать при строительстве бассейнов, бань, раздевалок.

Разнообразие открывает перед нами широкие горизонты и подталкивает к творчеству. Предлагаем вашему вниманию самые популярные варианты применения стеклоблоков в интерьере. Быть может, примеры вдохновят вас на собственные решения — дерзкие и неповторимые.

1. Pазделяют пространство, но пропускают свет

FLAT FOR A PHOTOGRAPHER, Alex Gasca, architects. Alex Gasca, architects. Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
Alex Gasca, architects.

Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.

Стеклоблоки хороши тем, что с их помощью можно легко и быстро соорудить перегородку любой высоты и ширины. Верх перегородки может быть равномерным или фигурным: ступенчатым, в форме пирамиды, зиккурата и т.п. Стеночкой из стеклоблоков можно разделить зоны в помещении: например, в кухне отделить рабочую зону от столовой, а в жилой комнате — спальню от гостиной.

Стена из стеклоблоков будет пропускать много солнечного света, а значит, в отгороженном пространстве в течение дня будет достаточно светло. Кроме того, стены и простенки из стеклоблоков не выглядят тяжелыми, что визуально облегчает все пространство. Значение имеет и оригинальность данного решения, ведь далеко не у всех в современных квартирах присутствуют стеклоблоки.

2. Bнутреннее окно сохраняющее приватность

Экоквартира в Тропарево «Студия 3.14» Ванная комната в эклектичном стиле
«Студия 3.14»

Экоквартира в Тропарево

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Из блоков могут быть сооружены внутренние окна. Речь идет об окнах между помещениями. Сплошные стены не добавляют света — внутреннее окно из стеклоблоков решает эту проблему. При этом стеклоблоки украшают пустые поверхности стен, поскольку выглядят как роскошные стеклянные панно.

Например, окно из стеклоблоков может быть «прорублено» в стене, разделяющей коридор и гостиную, ванную и туалет, кухню и гостиную, ванную и душевую в большом санузле, спальню и кладовую.

3. Отличное решение для тепло- и звукоизоляции

Гостевой санузел (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Ванная комната в стиле минимализм
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн

Гостевой санузел

(DZ)M Интеллектуальный Дизайн
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн

Хорошая звукоизоляция позволяет использовать стеклоблоки в качестве перегородок между помещениями, а от посторонних глаз помогут укрыться эффект рассеивание и применение непрозрачных цветных стеклоблоков.

Помимо этого, они имеют хорошие теплоизоляционные и экологические свойства. Также, не маловажным фактором, который делает их популярными, можно считать легкий монтаж и демонтаж. Если к этому добавить высокую прочность, то становится понятно, почему стеклоблоки становятся все популярнее в декорировании интерьеров.

4. Персонализируйте свой интерьер

"Christmas tree" office building decoration LK Trading ltd/ Icefery Офисные помещения и магазины
LK Trading ltd/ Icefery

Christmas tree office building decoration

LK Trading ltd/ Icefery
LK Trading ltd/ Icefery
LK Trading ltd/ Icefery

Если вы не готовы соорудить в своей квартире целую стеклянную стену, можно использовать один или несколько «кирпичиков» в качестве декоративных элементов вашего интерьера. В этом случае все зависит от ваших пожеланий и фантазии: можно сделать небольшую вставку из матовых стеклоблоков в перегородке между ванной и прихожей, создать в гостиной оригинальный элемент с подсветкой или составить композицию из декоративных стеклоблоков, созданных по вашему заказу.

5. HET темным углам

Комната для гостей. (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Спальня в стиле минимализм
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн

Комната для гостей.

(DZ)M Интеллектуальный Дизайн
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн

Используйте стеклоблоки для оформления углов. Tаким образом, из темного неиспользуемого пространства oни превратятся в изюминку интерьера. За счет того, что стеклоблоки пропускают свет, угол станет более освещенным.

Для непосредственного оформления угла используются угловые блоки, как в данном случае.

6. За ними очень легко ухаживать

FLAT FOR A PHOTOGRAPHER, Alex Gasca, architects. Alex Gasca, architects. Ванная в средиземноморском стиле
Alex Gasca, architects.

Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.

Ухаживать за поверхностью из стеклоблоков очень просто. Они не накапливают запахи, не удерживают токсины, поэтому являются полностью гипоаллергенным материалом. При необходимости cтеклоблоки просто протираются влажной тряпкой или моются чистящимися средствами для ухода за стеклами. Нельзя протирать стеклоблоки, особенно матовые, растворителями или ацетонами.

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