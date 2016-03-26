Хотите построить отель для насекомых? Что же для этого нужно?

Прежде всего нужно ответить на вопрос, для чего нужны насекомые? Ведь сколько различных инсектицидных средств предоставляет рынок. Иногда кажется, что против насекомых не поможет ничего, настолько назойливы они. Для чего тогда ютить их, да еще и строить целый отель?

Ответ на этот вопрос действительно неоднозначен.

Во-первых, очень много насекомых, особенно разновидности пчел и шмелей, опыляют цветущие растения. Среди них овощные, ягодные и фруктовые культуры. В 2000 годах в Великобритании развернули широкомасштабную кампанию в защиту шмелей и пчел, популяции которых стали стремительно снижаться. В ее процессе запустилось производство небольших и легких в эксплуатации ульев, количество пчеловодов среди населения возросло, а пчеловодческие курсы, организованные по всей Британии, посетили тысячи человек. Один из ресторанов Лондона славится тем, что в его меню включен мед, произведенный на собственной крыше ресторана.

Во-вторых, полезные насекомые способны истреблять тысячи личинок и взрослых особей насекомых-вредителей, что автоматически делает их экологически чистым инсектицидом.

В целях сохранения популяций сотни разновидностей насекомых, в мире распространилась тенденция обустраивать отели для насекомых: и насекомых берегут, и создают естественный дизайн сада.