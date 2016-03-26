Хотите построить отель для насекомых? Что же для этого нужно?

Прежде всего нужно ответить на вопрос, для чего нужны насекомые? Ведь сколько различных инсектицидных средств предоставляет рынок. Иногда кажется, что против насекомых не поможет ничего, настолько назойливы они. Для чего тогда ютить их, да еще и строить целый отель?
Ответ на этот вопрос действительно неоднозначен.
Во-первых, очень много насекомых, особенно разновидности пчел и шмелей, опыляют цветущие растения. Среди них овощные, ягодные и фруктовые культуры. В 2000 годах в Великобритании развернули широкомасштабную кампанию в защиту шмелей и пчел, популяции которых стали стремительно снижаться. В ее процессе запустилось производство небольших и легких в эксплуатации ульев, количество пчеловодов среди населения возросло, а пчеловодческие курсы, организованные по всей Британии, посетили тысячи человек. Один из ресторанов Лондона славится тем, что в его меню включен мед, произведенный на собственной крыше ресторана.
Во-вторых, полезные насекомые способны истреблять тысячи личинок и взрослых особей насекомых-вредителей, что автоматически делает их экологически чистым инсектицидом.
В целях сохранения популяций сотни разновидностей насекомых, в мире распространилась тенденция обустраивать отели для насекомых: и насекомых берегут, и создают естественный дизайн сада.
Насекомые — очень мелкие существа. Поэтому среднестатистическому человеку проблематично разводить их как-то иначе. Это ни лошадь, ни свинья, ни овца или какое-то другое животное, которое можно поставить в стойло, кормить и размножать. Насекомое не загонишь насильно в рамки, а для начала его еще и поймать нужно.
Вот потому и придумали отели для насекомых, куда они поселяются естественным образом. В чем же польза от отелей для насекомых?
Прежде всего, благодаря своей конструкции и наполнению они привлекают тысячи особей насекомых, которые там могут не только перезимовать, но регулярно обитать, запасая пищу и спасаясь от периодической непогоды.
Далее, в отеле для насекомых могут проживать несколько полезных разновидностей, которые и сад опылят, и вредителей уничтожат.
Также ощутимым плюсом отеля для насекомых будет то, что его можно выполнить не только просто, но и со вкусом. Оригинально выполненная конструкция, несомненно, добавит изюминку в дизайн домашнего сада, следуя современным модным трендам.
Для тех, кто боится, что такой домик привлечет много вредителей, ответ прост. Вредители не смогут ужиться в одном жилище с хищниками, поэтому ненадолго там задержатся.
Rohbau
В отличие от обычного отеля, гостиница для насекомых не располагает возможностями контроля потока постояльцев, его занимающих. Поэтому в принципе сюда могут поместиться множество различных видов насекомых. Главное, чтобы им был место в этом отеле.
Поэтому стоит вспомнить лишь тех насекомых, которые могут обитать в среднестатистическом саду.
Так, божья коровка и ее личинки в течение своей жизни уничтожает тысячи особей тли и медяницы. Также помогает истреблять тлю муха-журчалка. Жук-жужелица или, как его называют, красотел, уничтожает гусениц, личинок, слизней и улиток. Других садовых вредителей также уничтожают такие полезные насекомые, как жук-пожарник, златоглазка, клопы, муха-тахина, трихограмма, фитосейулюс и прочие.
Кто будет жить в построенном отеле для насекомых — выбирать им самим. За хозяином — дело его построить.
Отели для насекомых хороши тем, что нетребовательны в выборе расходного материала, который нужно потратить на его строительство. Всех их можно достать под рукой и даже из вещей, которые давно уже стали ненужными.
Поскольку строительство производится для насекомых, важно подобрать естественные для этой местности материалы — камень и древесину. Метал (гвозди, сетка) можно использовать в качестве скрепляющих элементов. В чисто металлическом коробе насекомые жить вряд ли будут, а если и будут — то в малом количестве, так как металл плохо проветривается и через него трудно попасть внутрь, за исключением мест, где будут щели. Кроме того, металл холодный и не будет держать тепло зимой, что очень важно.
Также не следует использовать хвойную древесину, так как насекомые ее не очень любят. Нужно избегать использования пластика в любом виде. Он не «дышит», при повышенных температурах выделяет токсические вещества.
Насобирав достаточно материала, можно приступить к строительству отеля для насекомых.
Наиболее простым способом выполнения корпуса пристанища букашек будет использование поломанного ящика или строительного паллета.
Например, в вертикально подвешенный ящик можно наполнить распиленными поперек пнями, в которых просверлены дыры. Они будут составлять входы для насекомых, ячейки для отложения в них личинок. Кроме того, через такие отверстия дом «дышит».
Можно сделать в ящике отдельные секции, подобные сотам. Заполнив их различным материалом, можно привлечь отдельные виды насекомых в каждую секцию. В эстетическом плане это будет выглядеть также интересно, ведь отель не будет однообразным и скучным.
Важно помнить об основных требованиях к отелю для насекомых — защите от влаги, ветра и холода.
Так же, как и для корпуса отеля для насекомых, в качестве его наполнителя рекомендуют применять естественные материалы.
Например, прекрасно подойдет солома или сено, древесные опилки и стружка, палочки и дрова, пни, кора деревьев, побеги трав, хвойные шишки, мох, камни, черепки. В зависимости от разновидности насекомых, такие материалы будут и домом, и кормом для них.
В то же время использовать листья в качестве наполнителя не рекомендуют. Хотя они и представляют собой прекрасную среду для насекомых, однако в них заводится вредный грибок, который может распространиться по всему саду.
Учитывая полезные свойства насекомых, отели для насекомых наиболее целесообразно размещать в саду или огороде, на дачном участке. Насекомые, которые там поселятся, будут исправно опылять окружающие растения, а также бороться с насекомыми-вредителями.
При этом неважно где расположен сад. Отель для насекомых, построенный с душой, будет смотреться естественно даже недалеко от входа дома.
Единственное требование — он не должен мешать нормальному передвижению по саду. Если это требование соблюдено, то можно разместить даже несколько таких отелей, что увеличит их эффективность.
Исходя из обустройства сада, нужно сделать из отеля насекомых не просто экологически важную конструкцию, но еще и элемент ландшафтного дизайна. При этом, можно совместить с элементами другого садового декора. Например, отель со светодиодной подсветкой быстрее привлечет насекомых, летящих на свет. Возле маленького домика можно поставить садовые фигурки, которые будут изображать жителей отеля — гномов, эльфов и т.д.
Если хозяин участка более усидчив и терпелив, он может завести пчелиную пасеку, которая является наиболее известной разновидностью отеля для насекомых. Помимо опыления растений, пчелы будут давать вкусный мед и другие продукты пчеловодства. А самое главное, это уверенность в том, что эти продукты натуральны.