Bиды морилок по дереву и их применение

Когда возникает вопрос какую морилку выбрать, то выясняется, что далеко не все представляют себе, что такое морилка. Итак, морилка – это жидкость для тонирования древесных материалов, таких как непосредственно древесина, ДВП, ДСП, МДФ, фанера и некоторые другие. Иногда морилку ещё называют «бейц», это её народное название.
Морилки можно разделить по назначению, они могут быть для наружных (фасадных) или внутренних работ. Особенностью морилки для наружных работ является наличие в её составе специального пигмента, который защищает состав от воздействия ультрафиолета и, следовательно, выгорания. Других отличий практически нет.
Помимо отличия по назначению морилки могут различаться по составу, они могут иметь основу спиртовую, масляную, восковую, на растворителях, гелевые или быть водоразбавляемыми.
Морилки на водной основе (водоразбавимые) выпускаются как в виде порошка, который уже на месте растворяется в простой воде, так и уже в готовом виде – в виде жидкости. К числу преимуществ водной морилки можно отнести её экологичность – отсутствие запаха, а значит, и вреда здоровью человека, простоту в применении – не нужны никакие растворители.
Имеется возможность при необходимости изменить цвет морилки на более светлый путем простого разбавления её водой, a для придания более насыщенного цвета изделие может быть покрыто морилкой на водной основе несколько раз с промежуточной сушкой между пропитками или без неё.
Есть и недостатки – морилка на водной основе долго сохнет (примерно 12-14 часов), поднимает ворс на древесине, поэтому после высыхания необходима шлифовка изделия. Кроме того, использование большого количества морилки на водной основе может привести к появлению трещин при последующей сушке изделия. Поэтому следует быть осторожным и морилку наносить в небольших количествах, кистью, томпоном или распылителем.
Водные морилки очень дешевые. Бутылка стоит около 25-30 рублей.
Морилки на спиртовой основе также выпускаются как в готовом виде, так и в виде порошка. У спиртовых морилок существуют свои особенности использования, они хороши для тонирования деревянной мебели или дверей, а для паркета или лестниц лучше выбрать другой тип морилок.
Если вам кто-то помешает и нанесение получится неравномерным, то результатом будет довольно неприглядное пятно. Ничего страшного, но пятно придется удалить при помощи шкурки, и нанести морилку вновь. Чтобы уменьшить риск неравномерного покрытия лучше спиртовые морилки наносить краскопультом, предварительно убедившись, что вы сможете закончить работу без помех.
И ещё один совет относительно спиртовых морилок. Дело в том, что порошковые спиртовые морилки должны разводиться только 96%-ым спиртом, но нет никакой гарантии, что спирт, который вы приобретете, будет именно 96%-ым, поэтому лучше остановить выбор на уже готовом составе.
Состав на основе масла позволяет смешивать в маслах различные красители. Благодаря этому древесине можно придать практически любой оттенок. Разводится такой тип морилок обычно при помощи растворителя «Уайт-спирит». К достоинствам смеси можно отнести следующее:
- Она неприхотлива.
- Достаточно быстро сохнет.
- Легко и равномерно наносится.
- Не поднимает древесные волокна.
Mорилки на восковой основе применима в любых случаях, и наносить ее можно любым удобным для конкретного случая инструментом.
Эти морилки выгодно отличаются удобством использования, но они имеют более высокую стоимость. Ещё одно достоинство восковых морилок – экологически они абсолютно безопасны. Эти морилки подходят не только при основных работах по тонированию, но также и для реставрации или исправления тонирования отдельных участков обработанной поверхности.
Ещё существуют так называемые морилки-гели. Они представляют собой очень густые смеси и подходят для неоднородных и мягких пород древесины. Данный материал позволяет существенно понизить пятнистость покрытых поверхностей. Но для этого такую морилку при покрытии ею поверхности следует тщательно размазать до получения слоя одинаковой толщины.
Для нанесения лучше всего использовать специальные тампоны, т.к. кисточкой это делать довольно сложно. Они подойдут для дверей, окон и фасадов деревянных коттеджей, а также ограждений и садовой мебели.
Бейц на растворителе является продуктом на основе органических растворителей, красителей и пигментов. Характеризуется очень коротким временем высыхания, очень хорошим разлитием и однородностью окраски, а также обладает хорошей светостойкостью (в интерьере). Даёт эффект выравнивания текстуры древесины.
Перед нанесением морилки немного смочите древесину водой, так морилка ляжет более ровно. Если поверхность горизонтальная, то морилку следует наносить сначала вдоль волокон дерева, затем поперек, и, наконец, снова вдоль. Вертикальная поверхность обрабатывается снизу вверх, чтобы брызги не попали на еще свободные участки.
При обработке поверхности не бойтесь «переборщить» – древесина лишнего не возьмет, а лишнее всегда можно удалить с помощью кисти или тампона. После высыхания поверхности, протрите ее легонько суконкой – возможно, где-то остались сухие, нерастворившиеся частички красителя.