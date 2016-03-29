Bиды морилок по дереву и их применение

Когда возникает вопрос какую морилку выбрать, то выясняется, что далеко не все представляют себе, что такое морилка. Итак, морилка – это жидкость для тонирования древесных материалов, таких как непосредственно древесина, ДВП, ДСП, МДФ, фанера и некоторые другие. Иногда морилку ещё называют «бейц», это её народное название.

Морилки можно разделить по назначению, они могут быть для наружных (фасадных) или внутренних работ. Особенностью морилки для наружных работ является наличие в её составе специального пигмента, который защищает состав от воздействия ультрафиолета и, следовательно, выгорания. Других отличий практически нет.

Помимо отличия по назначению морилки могут различаться по составу, они могут иметь основу спиртовую, масляную, восковую, на растворителях, гелевые или быть водоразбавляемыми.