Добавьте частичку природы в свой дом

Живя в городе, мы не можем видеть обилие зелени вокруг себя. Конечно, можно выйти на прогулку в парк, чтобы получить глоток свежего воздуха, но это не заменит полноценного пребывания в лесу. Многие люди постоянно заняты и даже малейшее соприкосновение с природой для них большая редкость. Уже не раз было доказано, что присутствие растений и деревьев способствует более здоровой жизни. Некоторые растения имеют свойство фильтрации токсинов из воздуха и выделения кислорода. Комнатные виды создают успокаивающее пространство и наполняют комнату яркими цветами. Для того чтобы привнести природу в дом, нужно сделать несколько корректировок, которые создадут полезное пространство для жизни. В этой статье вы узнаете основные способы и идеи, как добавить частичку природы в дом. Надеемся, что они вас вдохновят!
Естественный свет является одним из наиболее очевидных способов принести природу, в буквальном смысле слова, в ваш дом. Откройте шторы, и пусть свет солнца льется сквозь оконные стекла. Этот способ самый простой в том, чтобы природа пришла в ваш дом. Окна можно сделать и на крыше, в дополнение к ним используйте стеклянные двери. Возле окон пусть будет пустое пространство, чтобы свет свободно поступал в комнату.
Городская жизнь и суета не позволяют часто выезжать на природу, поэтому природу нужно принести в дом. Добавьте немного комнатных растений по всему дому, они принесут не только пользу, но и красивый декор. На представленном фото мы видим, как еще можно привнести зелень в дом. Это прекрасная идея – создать подобную фитостену. Вертикальный сад имеет много преимуществ, поэтому смело применяйте его в своем доме. Он может быть использован в ванной комнате. Цветы будут рады высокой влажности, а вы будете любоваться данной красотой. Находясь в таком помещении, вы сможете полноценно отдохнуть, привести мысли в порядок. Растения фильтруют воздух, создают спокойную атмосферу, где можно естественным образом расслабиться. Если вертикальная стенка не подходит вам, то сделайте хотя бы небольшой зеленый уголок. От него эффект будет не хуже.
Воздух и вентиляция в доме играют немаловажную роль. Воздух является неотъемлемой частью природы, поэтому должны быть созданы все условия для его свободного доступа и распространения. Для правильного распределения и получения воздуха вам также помогут вентиляторы и кондиционеры. Первые могут располагаться где угодно – на потолке, на полу, на стене, на тумбочках.
При использовании деревянной мебели вы однозначно почувствуете себя ближе к природе, этот способ один из самых простых и действенных. Мебель можно брать любую – от кровати до просто полочек, стульев, столиков. Поэтому привнести природу вы сможете в любую комнату. Вам несомненно повезло, если ваш загородный дом уже деревянный, есть балки, расположенные по всей длине потолка. Деревянная кровать на изображении выше является отличным примером натуральной мебели. Дерево поможет вам чувствовать себя ближе к лесу.
Печь, для работы которой нужны дрова, является прекрасным элементом интерьера, который постоянно будет напоминать о природе. Необязательно использовать современные обогреватели, ведь и такая печь имеет свои преимущества. К тому же она создаст рустикальный вид в интерьере, что уже само по себе создает связь с природой. Такие печи просты в работе, надежны. Хорошо если печь будет сделана не из керамики или металла, а из природного камня или же кирпича.
Так как растения всегда остаются верными друзьями человеку, будет не лишним создать домашний сад, а не просто расставить несколько комнатных растений. Декоративное садоводство в наше время быстро развивается, создаются необычные формы и стили, реализованные в интерьерах домов, часто не имеющих достаточного пространства для содержания настоящего сада.
Аквариум по мнению дизайнеров является отличным вариантом для тех, кто хочет привнести природу в дом и кто не может содержать домашних животных (по причине аллергии или занятости). Он имеет успокаивающий вид, особого ухода рыбки не требуют. Особенно примечательны звуки шумящей воды. Это помогает уменьшить стресс, снять напряжение. Аквариум считается прекрасным декоративным элементом, который постоянно меняет свой внешний вид благодаря движению подводного мира. Природа – это не только то, что над землей, но и под ней. Поэтому такая идея вполне подходит. Также красивый оттенок синего цвета отлично дополняет домашний интерьер, что тоже нужно учитывать.
Таким образом, вы узнали, как добавить частичку природы в свой дом. Это сделать нетрудно, особенно при большом желании. Используя все идеи, вы станете намного ближе к природе, а значит, наполнитесь миром и спокойствием.