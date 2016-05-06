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Проект дома в стиле модерн с планировкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
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Домик европейской мечты, который еще и можно построить своими руками – чем не прекрасная возможность представить свою новую жизнь в пригороде во всех деталях?

Этот проект дома в стиле модерн мы предлагаем вам рассмотреть в качестве альтернативы простой и стандартной планировке. Схемы и планы вы найдете в конце статьи, но мы уже готовы сказать вам, что в этом коттедже 3 спальни, 1,5 ванные комнаты, шикарная гостиная с уголком для бесед и кухня с островом. Посмотрим, как это выглядит в интерьерах?

​Европейская современность

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Сочетая пастельные тона для фасадов, традиционную рыжую крышу и стиль модерн, мы получаем европейский домик, как из сказки, плюс проект, который можно реализовать из современных материалов.

Этот дом использует каркасный метод строительства, но, конечно же, он может быть построен из блоков или кирпича.

Главные отличия такого дома от самого стандартного «прямоугольного коттеджа» – «высокая» мансарда с полноценными окнами в пол, асимметричный фасад, вход сбоку, стильное разноформатное остекление и планировка, которой позавидует любой сосед!

​Кухня в стиле модерн

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Столовая комната в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Качественная планировка кухни подразумевает шикарное окно вдоль главной рабочей столешницы, еще одно с выходом на террасу и радиатор отопления, предусмотрительно поставленный недалеко от центра кулинарной зоны. При кухне слева мы также найдем кладовую (ок. 2 кв. метров), а на кухонном острове – интегрированную варочную поверхность.

Рядом – солнечная столовая, любимое место всей семьи не только за обедом и ужином, но и в течение дня для общения и досуга. Здесь окна в пол расположены так, чтобы освещать не только обеденную зону, но и кухню.

​Модная гостиная

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Гостиная в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

На данной фотографии вы видите интересный вариант расположения мебели в гостиной, который реализуется за счет модульного дивана. Три мягких модуля со спинками могут размещаться так, как вам угодно, а вместе быть обычным диваном в стиле минимализм.

​Кухня и столовая

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Кухня в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

С этого ракурса мы видим, как кухня плавно переходит в столовую, а затем и в гостиную, что делает весь первый этаж дома солнечным и просторным. За акцентной стеной в столовой находится еще и «кофейный» уголок с двумя креслами и столиком.

​Главная спальня

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Спальня в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Спальня родителей оформлена в стиле минимализм в контрастной манере, рассчитанной на использование лишь черных и белых акцентов. Для этой спальни была выделена самая маленькая комната из трех, для детей – более просторные.

Детская

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Гостиная в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Одна из детских является комнатой дочери, вторая – сына, они идентичны по планировке и площади и зеркально симметричны. Отделка здесь выполнена в очень интересно – на стыке таких стилей, как китч, винтаж, гламурный шик и рокер-шик.

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​Ванная комната

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Ванная комната в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Главная ванная комната в доме имеет очень необычную планировку. Там, где скат кровли уже уменьшает полезное пространство потолка, расположены туалет и душевая, а в просторной части – раковины и ванная чаша.

​Планировка первого этажа

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Стильная планировка первого этажа представлена открытым пространством общей площадью около 60 кв. метров, что идеально для семьи с детьми.

​Планировка второго этажа

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

На втором этаже мы найдем не менее удобный формат расположения комнат. Здесь две детские расположены рядом друг с другом, а спальня родителей – напротив ванной комнаты.

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До и После: Дом, который хотели снести
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