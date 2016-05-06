Проект дома в стиле модерн с планировкой

Домик европейской мечты, который еще и можно построить своими руками – чем не прекрасная возможность представить свою новую жизнь в пригороде во всех деталях?

Этот проект дома в стиле модерн мы предлагаем вам рассмотреть в качестве альтернативы простой и стандартной планировке. Схемы и планы вы найдете в конце статьи, но мы уже готовы сказать вам, что в этом коттедже 3 спальни, 1,5 ванные комнаты, шикарная гостиная с уголком для бесед и кухня с островом. Посмотрим, как это выглядит в интерьерах?