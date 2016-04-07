Проект стильного и бюджетного дома

На что обратить внимание, где найти компромиссы и как создать ощущение идеального дома, который был бы на качественном немецком уровне и имел американскую идиллическую атмосферу?

Для этого следует не только понять, что в этом доме есть, но и то, чего в нем нет. Например, высокого забора, отделки некачественными, имитирующими древесину или камень материалами, сайдинга и стандартных окон, излишней традиционности и немодных оттенков.

Зато в нем есть – удивительная планировка семейного дома с отдельным рабочим офисом (и возможностью ведения бизнеса прямо из дома), шикарным остеклением, террасой, удобной и практичной мебелью.

Самому построить такой дом не намного сложнее, чем самый стандартный и бюджетный, но будьте готовы к тому, что от вас потребуется необходимая жесткость к самому себе, ведь только вы сами можете испортить облик вашего идеального коттеджа.