Проект стильного и бюджетного дома

Этот красивый коттедж порадует вас стильным обликом модерна, удобной планировкой (схема включена) и образом жизни современной мечты! Ищите идеальный семейный дом? Тогда нам следует поздравить вас, потому что вы его уже нашли!
3 спальни, одна из которых имеет свою гардеробную, просторная гостиная, кухня и отдельная столовая, а также удобная прачечная и отдельный офис – отличный набор для жизни семьи с 2-4 детьми!
В Германии, Франции и других развитых странах чистая белая штукатурка – уже давно признанный стандарт качества, а вовсе не экономии. А комбинированная отделка вместе с дорогостоящим материалом, например, натуральным деревом в зоне террасы, позволит сделать фасад более интересным.
Остекление в доме реализовано с помощью четырех основных типов окон – дверей-слайдеров на первом этаже для гостиной, столовой и кухни, маленьких окон с высотой не более 70 см и форточкой (вторые окна в спальнях, холле, окна на кухне для высокого гарнитура) и одинарных распашных окон в пол.
На что обратить внимание, где найти компромиссы и как создать ощущение идеального дома, который был бы на качественном немецком уровне и имел американскую идиллическую атмосферу?
Для этого следует не только понять, что в этом доме есть, но и то, чего в нем нет. Например, высокого забора, отделки некачественными, имитирующими древесину или камень материалами, сайдинга и стандартных окон, излишней традиционности и немодных оттенков.
Зато в нем есть – удивительная планировка семейного дома с отдельным рабочим офисом (и возможностью ведения бизнеса прямо из дома), шикарным остеклением, террасой, удобной и практичной мебелью.
Самому построить такой дом не намного сложнее, чем самый стандартный и бюджетный, но будьте готовы к тому, что от вас потребуется необходимая жесткость к самому себе, ведь только вы сами можете испортить облик вашего идеального коттеджа.
Расположенная в нише кухня – отличный вариант для загородного дома, где очень важна уютная атмосфера. Гарнитур в стиле модерн, как и приподнятые окна, позволяют создать удобную основу для кулинарии. Слева – дверь в прачечную, на переднем плане – солнечная столовая с дверьми-слайдерами на террасу.
Открытая планировка позволяет объединить на первом этаже зону прихожей, лестницы, гостиной, столовой и кухни, создавая одно большое пространство. Отдельно находится котельная, офис и гостевой туалет.
Акцентные стены создают нужное настроение в доме, полном света и простора. Природные оттенки добавляют уюта, яркие – динамики, пастельные – нежности.
Спальня родителей имеет собственную гардеробную и, как и все спальни в доме, высокие потолки за счет мансардного расположения. Стоит добавить, что мансардная крыша в данном случае приподнята на 1,8 метров (т. е. два метра окружающих внешних стен являются основательными, и лишь потом на них крепится кровля, доводя высоту потолков в центральной точке до 3-х метров).
Заметьте, что в гардеробной установлена дополнительная вентиляция, есть окно, а акцентная стена в спальне выкрашена в любимый цвет хозяйки.
Вместо ванной чаши в этом современном доме была реализована идея открытой душевой зоны (без стеклянных перегородок, со встроенным в пол сливом). Душ становится похожим на водопад еще и за счет декоративной плитки под камень.
Обратите внимание на то, где расположена лестница. Ее вход нестандартно удален от центральной двери, сделано это потому, что центр второго этажа расположен с небольшим смещением, ведь над зоной офиса нет верхнего уровня.
На втором этаже реализована планировка очень удобная для современной семьи. В спальнях по два угловых окна, лестничный холл просторен и тоже с двумя окнами. Остекление имеют ванная и гардеробная, а площадь спален (13-14 кв. метров) идеальна для жизни в пригороде.
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