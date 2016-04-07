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Проект стильного и бюджетного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
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Этот красивый коттедж порадует вас стильным обликом модерна, удобной планировкой (схема включена) и образом жизни современной мечты! Ищите идеальный семейный дом? Тогда нам следует поздравить вас, потому что вы его уже нашли!

3 спальни, одна из которых имеет свою гардеробную, просторная гостиная, кухня и отдельная столовая, а также удобная прачечная и отдельный офис – отличный набор для жизни семьи с 2-4 детьми!

​Отделка и материалы

Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Bad Vilbel

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

В Германии, Франции и других развитых странах чистая белая штукатурка – уже давно признанный стандарт качества, а вовсе не экономии. А комбинированная отделка вместе с дорогостоящим материалом, например, натуральным деревом в зоне террасы, позволит сделать фасад более интересным.

Остекление в доме реализовано с помощью четырех основных типов окон – дверей-слайдеров на первом этаже для гостиной, столовой и кухни, маленьких окон с высотой не более 70 см и форточкой (вторые окна в спальнях, холле, окна на кухне для высокого гарнитура) и одинарных распашных окон в пол.

​Как самому построить такой дом

Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Bad Vilbel

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

На что обратить внимание, где найти компромиссы и как создать ощущение идеального дома, который был бы на качественном немецком уровне и имел американскую идиллическую атмосферу?

Для этого следует не только понять, что в этом доме есть, но и то, чего в нем нет. Например, высокого забора, отделки некачественными, имитирующими древесину или камень материалами, сайдинга и стандартных окон, излишней традиционности и немодных оттенков.

Зато в нем есть – удивительная планировка семейного дома с отдельным рабочим офисом (и возможностью ведения бизнеса прямо из дома), шикарным остеклением, террасой, удобной и практичной мебелью.

Самому построить такой дом не намного сложнее, чем самый стандартный и бюджетный, но будьте готовы к тому, что от вас потребуется необходимая жесткость к самому себе, ведь только вы сами можете испортить облик вашего идеального коттеджа.

​Планировка и дизайн кухни

Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Столовая комната в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Bad Vilbel

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Расположенная в нише кухня – отличный вариант для загородного дома, где очень важна уютная атмосфера. Гарнитур в стиле модерн, как и приподнятые окна, позволяют создать удобную основу для кулинарии. Слева – дверь в прачечную, на переднем плане – солнечная столовая с дверьми-слайдерами на террасу.

Гостиная

Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Гостиная в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Bad Vilbel

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Открытая планировка позволяет объединить на первом этаже зону прихожей, лестницы, гостиной, столовой и кухни, создавая одно большое пространство. Отдельно находится котельная, офис и гостевой туалет.

Акцентные стены создают нужное настроение в доме, полном света и простора. Природные оттенки добавляют уюта, яркие – динамики, пастельные – нежности.

​Главная спальня

Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Спальня в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Bad Vilbel

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Спальня родителей имеет собственную гардеробную и, как и все спальни в доме, высокие потолки за счет мансардного расположения. Стоит добавить, что мансардная крыша в данном случае приподнята на 1,8 метров (т. е. два метра окружающих внешних стен являются основательными, и лишь потом на них крепится кровля, доводя высоту потолков в центральной точке до 3-х метров).

Заметьте, что в гардеробной установлена дополнительная вентиляция, есть окно, а акцентная стена в спальне выкрашена в любимый цвет хозяйки.

​Ванная комната

Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Ванная комната в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Bad Vilbel

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Вместо ванной чаши в этом современном доме была реализована идея открытой душевой зоны (без стеклянных перегородок, со встроенным в пол сливом). Душ становится похожим на водопад еще и за счет декоративной плитки под камень.

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​Планировка первого этажа

Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Bad Vilbel

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Обратите внимание на то, где расположена лестница. Ее вход нестандартно удален от центральной двери, сделано это потому, что центр второго этажа расположен с небольшим смещением, ведь над зоной офиса нет верхнего уровня.

​Планировка второго этажа

Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Bad Vilbel

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

На втором этаже реализована планировка очень удобная для современной семьи. В спальнях по два угловых окна, лестничный холл просторен и тоже с двумя окнами. Остекление имеют ванная и гардеробная, а площадь спален (13-14 кв. метров) идеальна для жизни в пригороде.

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