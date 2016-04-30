Проекты современных шале по технологии фахверк

О слиянии двух средневековых стилей и о том, что из этого может получиться, мы расскажем в нашей новой статье о стилях шале и фахверк. Различные методы и технологии, но одна цель – создать безопасный и красивый дом для своей семьи, позволяют нам рассуждать о целой вехе в современном загородном строительстве.
Шале и фахверк, на самом деле, разделяют десятки европейских регионов. Если шале – это образ альпийской деревушки на высоте 1500 метров над уровнем моря, то фахверк – это средневековый европейский городок между Прагой и Берлином, раскинувший свои владения в холмистой долине.
Фахверк основывается на несущей основе здания, которая является каркасом из горизонтальных, вертикальных и диагональных балок. Строится такой дом из бруса различных хвойных пород. Каркас наполняется утеплителем, в него интегрируются проходы и окна.
Традиционное шале строится по типу «сруба», в брутальной манере, имеет первый каменный этаж (хозяйственный цоколь) и очень маленькие окна. Также у шале более пологий скат крыши, а свесы крыши далеко выходят за рамки внешних стен, чтобы защитить фундамент от сырости.
Стили шале и фахверк в современное время очень часто объединяются в один, становясь новой вариацией обоих. Лучшие элементы – роскошь и уют шале с его огромной крышей, возможность создания панорамного остекления в конструкциях типа фахверк и ощущение традиционного дома с глубокими корнями – объединяются в один новый стиль.
В этой статье мы представим вам несколько проектов домов-шале, построенных по технологии фахверк. Очень интересная комбинация из интерьеров в стиле модерн, метода строительства фахверк и антуража шале позволяют нам любоваться на абсолютно новый стиль в загородной архитектуре.
В дизайне интерьера современного шале, кстати, построенного по любой из технологий, мы найдем обилие древесины в декоре, мебели и отделке (пол, потолок, стены и декоративные элементы, такие как террасы, лестницы, перила, балконы).
Из-за технологии фахверк в таком шале получается организовать шикарную систему панорамного модульного остекления – промежутки между основными балками могут быть полностью стеклянными, а сами балки будут в таком случае рамой.
На этой ультра-современной кухне мы можем наблюдать очень удачный вариант объединения трех стилей (фахверка, шале и модерна). Такой дом – удивительная и для многих просто идеальная замена обычному коттеджу, который выглядит более стандартным и простым.
Еще один вариант комбинации данных стилей мы найдем в этом проекте черно-белого дома. Формат остекления в данном случае здесь подразумевает еще большее количество различных стекол, чем в первом, что делает внешний вид здания с открытым брусом более похожим на домик из средневековой сказки.
Большая нависающая кровля с опорными балками, а также планировка и размер дома здесь взяты из стиля шале – таким образом, называть дом можно и так, и так.
Современные интерьеры в таких проектах – просто мечта для человека из 16-ого века, который когда-то тоже планировал убранство своего фахверкового дома. Наверняка, он и представить не мог, что дизайн интерьера может повернуться в такую сторону, да и вообще не знал, какие последствия принесет промышленная революция.
Мансардные спальни и приватные комнаты, включая и ванную комнату с гардеробной, на втором этаже такого дома могут выглядеть еще более фантастично.
Это шале тоже построено по технологии фахверк и имеет открытые балки несущих конструкций. Те же самые элементы традиционного альпийского дома, что и в предыдущих проектах – нависающая кровля, формат и планировка здания – позволяют создать шале на новом уровне комфорта.
Цветовая гамма тоже оказывает большое влияние на восприятие дома в том или ином стиле. Алый красный, каменный, угольный черный и оттенки древесины – классический набор для любого шале, включая и современное. Отличия же начинаются там, где вопрос ощущения простора решается белой отделкой, а также добавлением глянцевой мебели и стальных деталей.
Этот потрясающий проект загородного дома еще больше похож на шале. У него есть огромный балкон, опоясывающий почти весь дом, а его первый (цокольный) этаж с приватными спальнями и ванными комнатами выглядит, как каменный цоколь у традиционного альпийского дома.
Двусветная гостиная в дизайне шале, построенного по технологии фахверк, может еще больше поразить ваше воображение! Шикарная основа для домашнего кинотеатра, мульти-модульное остекление и ощущение невероятного простора на фоне идеальной организованности – то, что нравится большинству в дизайне интерьера загородного дома.
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