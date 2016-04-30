Проекты современных шале по технологии фахверк

О слиянии двух средневековых стилей и о том, что из этого может получиться, мы расскажем в нашей новой статье о стилях шале и фахверк. Различные методы и технологии, но одна цель – создать безопасный и красивый дом для своей семьи, позволяют нам рассуждать о целой вехе в современном загородном строительстве.

Шале и фахверк, на самом деле, разделяют десятки европейских регионов. Если шале – это образ альпийской деревушки на высоте 1500 метров над уровнем моря, то фахверк – это средневековый европейский городок между Прагой и Берлином, раскинувший свои владения в холмистой долине.

Фахверк основывается на несущей основе здания, которая является каркасом из горизонтальных, вертикальных и диагональных балок. Строится такой дом из бруса различных хвойных пород. Каркас наполняется утеплителем, в него интегрируются проходы и окна.

Традиционное шале строится по типу «сруба», в брутальной манере, имеет первый каменный этаж (хозяйственный цоколь) и очень маленькие окна. Также у шале более пологий скат крыши, а свесы крыши далеко выходят за рамки внешних стен, чтобы защитить фундамент от сырости.