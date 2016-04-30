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Проекты современных шале по технологии фахверк

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
HUF Haus ART, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
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О слиянии двух средневековых стилей и о том, что из этого может получиться, мы расскажем в нашей новой статье о стилях шале и фахверк. Различные методы и технологии, но одна цель – создать безопасный и красивый дом для своей семьи, позволяют нам рассуждать о целой вехе в современном загородном строительстве.

Шале и фахверк, на самом деле, разделяют десятки европейских регионов. Если шале – это образ альпийской деревушки на высоте 1500 метров над уровнем моря, то фахверк – это средневековый европейский городок между Прагой и Берлином, раскинувший свои владения в холмистой долине.

Фахверк основывается на несущей основе здания, которая является каркасом из горизонтальных, вертикальных и диагональных балок. Строится такой дом из бруса различных хвойных пород. Каркас наполняется утеплителем, в него интегрируются проходы и окна.

Традиционное шале строится по типу «сруба», в брутальной манере, имеет первый каменный этаж (хозяйственный цоколь) и очень маленькие окна. Также у шале более пологий скат крыши, а свесы крыши далеко выходят за рамки внешних стен, чтобы защитить фундамент от сырости.

​Стеклянное шале

HUF Haus ART 5, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Стили шале и фахверк в современное время очень часто объединяются в один, становясь новой вариацией обоих. Лучшие элементы – роскошь и уют шале с его огромной крышей, возможность создания панорамного остекления в конструкциях типа фахверк и ощущение традиционного дома с глубокими корнями – объединяются в один новый стиль.

​Стеклянное шале: столовая

HUF Haus ART 5, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Столовая комната в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

В этой статье мы представим вам несколько проектов домов-шале, построенных по технологии фахверк. Очень интересная комбинация из интерьеров в стиле модерн, метода строительства фахверк и антуража шале позволяют нам любоваться на абсолютно новый стиль в загородной архитектуре.

В дизайне интерьера современного шале, кстати, построенного по любой из технологий, мы найдем обилие древесины в декоре, мебели и отделке (пол, потолок, стены и декоративные элементы, такие как террасы, лестницы, перила, балконы).

Из-за технологии фахверк в таком шале получается организовать шикарную систему панорамного модульного остекления – промежутки между основными балками могут быть полностью стеклянными, а сами балки будут в таком случае рамой.

​Стеклянное шале: кухня

HUF Haus ART 5, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Кухня в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

На этой ультра-современной кухне мы можем наблюдать очень удачный вариант объединения трех стилей (фахверка, шале и модерна). Такой дом – удивительная и для многих просто идеальная замена обычному коттеджу, который выглядит более стандартным и простым.

Дом в стиле фахверк

HUF Haus MODUM 7:10, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Еще один вариант комбинации данных стилей мы найдем в этом проекте черно-белого дома. Формат остекления в данном случае здесь подразумевает еще большее количество различных стекол, чем в первом, что делает внешний вид здания с открытым брусом более похожим на домик из средневековой сказки.

Большая нависающая кровля с опорными балками, а также планировка и размер дома здесь взяты из стиля шале – таким образом, называть дом можно и так, и так.

​Дом в стиле фахверк: интерьер кухни

HUF Haus MODUM 7:10, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Столовая комната в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Современные интерьеры в таких проектах – просто мечта для человека из 16-ого века, который когда-то тоже планировал убранство своего фахверкового дома. Наверняка, он и представить не мог, что дизайн интерьера может повернуться в такую сторону, да и вообще не знал, какие последствия принесет промышленная революция.

​Дом в стиле фахверк: интерьер спальни

HUF Haus MODUM 7:10, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Спальня в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Мансардные спальни и приватные комнаты, включая и ванную комнату с гардеробной, на втором этаже такого дома могут выглядеть еще более фантастично.

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​Проект современного шале

HUF Haus ART, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Это шале тоже построено по технологии фахверк и имеет открытые балки несущих конструкций. Те же самые элементы традиционного альпийского дома, что и в предыдущих проектах – нависающая кровля, формат и планировка здания – позволяют создать шале на новом уровне комфорта.

​Интерьер современного шале

HUF Haus ART, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Кухня в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Цветовая гамма тоже оказывает большое влияние на восприятие дома в том или ином стиле. Алый красный, каменный, угольный черный и оттенки древесины – классический набор для любого шале, включая и современное. Отличия же начинаются там, где вопрос ощущения простора решается белой отделкой, а также добавлением глянцевой мебели и стальных деталей.

​Шале нового уровня

HUF Haus ART, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Этот потрясающий проект загородного дома еще больше похож на шале. У него есть огромный балкон, опоясывающий почти весь дом, а его первый (цокольный) этаж с приватными спальнями и ванными комнатами выглядит, как каменный цоколь у традиционного альпийского дома.

​Гостиная в стиле шале нового уровня

HUF Haus ART, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Гостиная в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Двусветная гостиная в дизайне шале, построенного по технологии фахверк, может еще больше поразить ваше воображение! Шикарная основа для домашнего кинотеатра, мульти-модульное остекление и ощущение невероятного простора на фоне идеальной организованности – то, что нравится большинству в дизайне интерьера загородного дома.

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