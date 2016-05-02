Бюджетный дом для маленькой семьи

Ультра-бюджетный, но современный, достойный 21-ого века проект коттеджа в стиле модерн, представленный в этой статье, обязательно вас покорит. Созданный специально для комфортабельной жизни в черте города, он адаптирован под узкие и вытянутые участки и даже имеет собственный задний дворик.
Стиль модерн в этом миниатюрном коттедже приобретает особые черты. Он кажется более эффектным и насыщенным, а практически весь парадный фасад в два этажа, за небольшим исключением, остеклен!
Посмотрим, как архитекторам удалось создать дешевый и при этом столь удивительный проект для города Кёльн, Германия? Студия CORNEILLE UEDINGSLOHMANN ARCHITEKTEN постаралась на славу, как и другие проекты в ее портфолио, этот – жемчужина стиля!
Мечтали ли вы когда-нибудь жить в доме, который будет опережать время? Этот абсолютно точно подходит под данную категорию! Посмотрите на парадный фасад со стильным геометричным палисадником, который благодаря зелени уже через год станет приватным! Левое большое окно (двери-слайдеры) относится к столовой, а правое (узкое в пол) принадлежит кухне, которая имеет дополнительное окно и на боковой стене справа. Гостиная выходит окном на задний дворик.
Динамичный образ коттеджа здесь сочетается с традиционным мансардным стилем и компактной формой, которая придает дому особенного уюта. Кажется, этот дом действительно идеален для небольшой семьи, ведь он выглядит как пентхаус, стоящий на земле!
Дом построен практически вплотную к левой границе участка, а справа мы найдем паркинг на два автомобиля и забор с выходом на задний дворик.
С этого ракурса мы можем видеть парадный вход в дом, расположенный сбоку и выходящий на площадку возле стоянки. Слева от него – окно для кухонного гарнитура, специально приподнятое для его удобного расположения. Наверху слева – главная спальня родителей, справа – детская дочери и ванная комната, которые обязательно вам понравятся!
Двери-слайдеры в гостиной открывают живописный вид на задний дворик и являются удивительной возможностью отдыха наедине с природой. Не только летом, когда благодаря их открытому формату можно объединить сад и дом, но и зимой, наблюдая за снегопадом, или осенью в сезон листопадов и дождей вы чувствуете в доме особенную гармонию, позволяющую жить более комфортабельно.
Панорамное остекление в пол – залог хорошего настроения, постоянного потока солнечного света, идеального проветривания и, как следствие, лучшего здоровья. В современных проектах не стоит отказывать себе в такой небольшой роскоши!
Современная кухня имеет очень стильную планировку – в маленькой нише расположилась кулинарная зона с гарнитуром с плитой и духовкой и мелкой бытовой техникой, а также остров как главная рабочая столешница. А вот встроенный холодильник и высокие модули для хранения с раковиной находятся в другой части комнаты.
Стильная спальня на мансарде безумно порадует любого подростка. Здесь уютно и современно, кровать стоит нестандартно, есть зеркало в пол и шкаф-купе, который вместит все, что только можно пожелать! Кроме того рядом с кроватью – комод, отличное место для телевизора или будуарного столика на выбор.
Обратите внимание на то, что цвет напольного покрытия – темный, а не светлый или слегка рыжеватый, как можно наблюдать в популярных проектах в стиле модерн до 2015-ого года. Сейчас именно темный цвет – мокко, шоколад, каштановый, имитация палисандра или венге – выходит на передний план.
Солнечная ванная комната имеет стильную отделку в стиле минимализм, а шикарное зеркало над раковиной тянется во всю ширину комнаты! В окне есть отдельная форточка для проветривания, а душевая кабина находится в хорошо освещенном месте, что эстетически очень приятно для принятия водных процедур, как и расположение самой ванной чаши.
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