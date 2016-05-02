Бюджетный дом для маленькой семьи

Ультра-бюджетный, но современный, достойный 21-ого века проект коттеджа в стиле модерн, представленный в этой статье, обязательно вас покорит. Созданный специально для комфортабельной жизни в черте города, он адаптирован под узкие и вытянутые участки и даже имеет собственный задний дворик.

Стиль модерн в этом миниатюрном коттедже приобретает особые черты. Он кажется более эффектным и насыщенным, а практически весь парадный фасад в два этажа, за небольшим исключением, остеклен!

Посмотрим, как архитекторам удалось создать дешевый и при этом столь удивительный проект для города Кёльн, Германия? Студия CORNEILLE UEDINGSLOHMANN ARCHITEKTEN постаралась на славу, как и другие проекты в ее портфолио, этот – жемчужина стиля!