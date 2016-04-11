Черный цвет в дизайне интерьера

На этот раз мы начнем со «страшилок»! Да, вам будет казаться, что на вашей роскошной черной мебели видна каждая пылинка и каждая царапина. От этого никуда не деться, кроме как работать со своими страхами и излишним перфекционизмом. Но все не так безнадежно, как кажется на первый взгляд, ведь так дело обстоит и с вашими любимыми черными слаксами – те же сложности за ощущение уверенности в себе и роскоши вокруг.
При этом вы не перестаете обожать своего белоснежного полуперса Карди, который полюбит вашу черную мебель даже больше, чем вы. В конце концов это именно вы определяете стиль жизни, и черный глянец – один из самых роскошных вариантов.
Шикарная партия из двух цветов может разыграться в основе вашего интерьера, если вы любите практичный дизайн. В скандинавском минимализме, лофте, европейском урбане и модерне такой прием смотрится просто потрясающе.
Просто запасайтесь мини-роликом для одежды и мега-полиролью, а также супер-антистатической щеткой. Кстати, приводить в порядок шикарную глянцевую мебель с видимым эффектом удаления пыли даже приятнее, чем обычную, где результат только чувствуется, но чаще всего не виден.
Конечно же, вы наверняка вспомните при этом, как ваша бабушка охотилась на домочадцев с лекцией о недопустимости появления царапин на столь роскошной полировке. Не бойтесь стать, как она – современные термосалфетки и подстаканники облегчат эксплуатацию интерьера и даже добавят пару интересных акцентов. Согласитесь, в конце концов не такие уж и большие это жертвы ради такой невероятной красоты.
Чтобы снизить давление на своего внутреннего перфекциониста в уборке, можно сделать почти все горизонтальные поверхности белыми. Именно на них оседает максимальное количество пыли, и поэтому на черные фасады легче всего решиться. А для большего эффекта добавьте хромированные элементы, позолоту, глянец или блеск, натуральный камень или качественный текстиль для увеличения глубины интерьера.
Все мы хотим расширить свое жизненное пространство – дешево, просто, стильно. Владельцы лофтов и квартир с высокими потолками заставляют нас либо быстро пролистывать страницу, не мечтая о невозможном, либо завидовать белой завистью. Но найти и оформить такое пространство правильно не так уж легко и просто, как кажется. Тем не менее, вложения данного типа всегда окупаются дополнительным квадратными метрами и стильным интерьером, который использует черный цвет в дизайне чаще остальных.
Исходя из изначальной брутальности лофта, можно построить концепцию на черном металле для структурных элементов типа лестницы и оконных рам, серебристой бытовой технике, мраморной столешнице и черном гарнитуре. Капелька натуральной древесины, модные акриловые стулья и нежный текстиль помогут вам добавить в такое пространство атмосферу трендового дизайна. К тому же, такой интерьер всегда дружелюбен для оригинальных дополнений, как этот канареечный желтый буфет для мини-бара. Он – как напоминание самому себе, что жизнь на самом деле не так серьезна, как уверяет босс, а контрастирует с черной мебелью просто превосходно.
Белый, черный, красный… Достаточно ли этой палитры, чтобы интерьер поражал с первого взгляда? Однозначно, да! Особенно, если это черный глянец люксового кухонного гарнитура, безупречная белизна пола, стен и потолка и алые акценты стильных барных стульев!
Дизайнеры всего мира уже давно считают оттенки серого подходящими не только для общественных зон гостиных и столовых, но и для приватного пространства спальни. Добавьте к этому трендовую зеркальную мебель и один ваш любимый оттенок, типа лилового, фуксии или бирюзы и вы выполнили свою миссию по созданию идеальной спальни.
Такой вариант использования черного цвета в интерьере нам дарит стиль азиатский минимализм. При этом используется не только обработанное дерево для мебели или напольного покрытия, но и дерево как живая часть окружающего нас мира в виде могущественной вечнозеленой ели за окном, полыхающего осенней листой момидзи или модного бонсаи на туалетном столике.
В современном дизайне загородного дома черный цвет в отделке фасадов практически не используется. Тем не менее, оконные рамы все чаще выбираются именно черные, они позволяют создать эффект кинозала и панорамного вида на окрестности даже там, где его не было.
В этом люксовом шале черный цвет был использован для напольного покрытия из керамической плитки. Опыт дизайнеров показал,что данный прием является универсальным и может удивительным образом преобразить дизайн вашей кухни или ванной комнаты, делая его ультра-стильным. Главное – это выбрать именно матовый, грифельный, темно-серый оттенок, а также матовую поверхность для данной идеи.
Черный цвет так же идеально подходит для создания роскошного интерьера будь то пентхаус или загородная резиденция. В некоторых местах дома он смотрится особенно стильно – там, где много естественного освещения или элементов профессиональной подсветки.
Черный цвет в дизайне интерьера иногда используется для того, чтобы замаскировать присутствие крупногабаритной электроники или даже нескольких подобных предметов. Пара акцентов по всей комнате позволит сгладить эффект «чужеродности» технологичной начинки дизайна даже в классическом стиле оформления.
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