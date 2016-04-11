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Черный цвет в дизайне интерьера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Marylebone, LEIVARS LEIVARS Спальня в стиле модерн
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На этот раз мы начнем со «страшилок»! Да, вам будет казаться, что на вашей роскошной черной мебели видна каждая пылинка и каждая царапина. От этого никуда не деться, кроме как работать со своими страхами и излишним перфекционизмом. Но все не так безнадежно, как кажется на первый взгляд, ведь так дело обстоит и с вашими любимыми черными слаксами – те же сложности за ощущение уверенности в себе и роскоши вокруг.

При этом вы не перестаете обожать своего белоснежного полуперса Карди, который полюбит вашу черную мебель даже больше, чем вы. В конце концов это именно вы определяете стиль жизни, и черный глянец – один из самых роскошных вариантов.

Черное на белом

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарная партия из двух цветов может разыграться в основе вашего интерьера, если вы любите практичный дизайн. В скандинавском минимализме, лофте, европейском урбане и модерне такой прием смотрится просто потрясающе.

​Секретные оружия

Kalafatoğlu Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Гостиная в стиле модерн
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Просто запасайтесь мини-роликом для одежды и мега-полиролью, а также супер-антистатической щеткой. Кстати, приводить в порядок шикарную глянцевую мебель с видимым эффектом удаления пыли даже приятнее, чем обычную, где результат только чувствуется, но чаще всего не виден.

Конечно же, вы наверняка вспомните при этом, как ваша бабушка охотилась на домочадцев с лекцией о недопустимости появления царапин на столь роскошной полировке. Не бойтесь стать, как она – современные термосалфетки и подстаканники облегчат эксплуатацию интерьера и даже добавят пару интересных акцентов. Согласитесь, в конце концов не такие уж и большие это жертвы ради такой невероятной красоты.

​Эффектный монохром

Zahide Yetiş Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Кухня в стиле модерн
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Чтобы снизить давление на своего внутреннего перфекциониста в уборке, можно сделать почти все горизонтальные поверхности белыми. Именно на них оседает максимальное количество пыли, и поэтому на черные фасады легче всего решиться. А для большего эффекта добавьте хромированные элементы, позолоту, глянец или блеск, натуральный камень или качественный текстиль для увеличения глубины интерьера.

​Черный лофт

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Кухня в стиле лофт
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

Все мы хотим расширить свое жизненное пространство – дешево, просто, стильно. Владельцы лофтов и квартир с высокими потолками заставляют нас либо быстро пролистывать страницу, не мечтая о невозможном, либо завидовать белой завистью. Но найти и оформить такое пространство правильно не так уж легко и просто, как кажется. Тем не менее, вложения данного типа всегда окупаются дополнительным квадратными метрами и стильным интерьером, который использует черный цвет в дизайне чаще остальных.

Исходя из изначальной брутальности лофта, можно построить концепцию на черном металле для структурных элементов типа лестницы и оконных рам, серебристой бытовой технике, мраморной столешнице и черном гарнитуре. Капелька натуральной древесины, модные акриловые стулья и нежный текстиль помогут вам добавить в такое пространство атмосферу трендового дизайна. К тому же, такой интерьер всегда дружелюбен для оригинальных дополнений, как этот канареечный желтый буфет для мини-бара. Он – как напоминание самому себе, что жизнь на самом деле не так серьезна, как уверяет босс, а контрастирует с черной мебелью просто превосходно.

​Классическое трио

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Кухня в стиле модерн
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

Белый, черный, красный… Достаточно ли этой палитры, чтобы интерьер поражал с первого взгляда? Однозначно, да! Особенно, если это черный глянец люксового кухонного гарнитура, безупречная белизна пола, стен и потолка и алые акценты стильных барных стульев!

​От белого до черного, включительно

Marylebone, LEIVARS LEIVARS Спальня в стиле модерн
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Дизайнеры всего мира уже давно считают оттенки серого подходящими не только для общественных зон гостиных и столовых, но и для приватного пространства спальни. Добавьте к этому трендовую зеркальную мебель и один ваш любимый оттенок, типа лилового, фуксии или бирюзы и вы выполнили свою миссию по созданию идеальной спальни.

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​Черный плюс дерево

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой вариант использования черного цвета в интерьере нам дарит стиль азиатский минимализм. При этом используется не только обработанное дерево для мебели или напольного покрытия, но и дерево как живая часть окружающего нас мира в виде могущественной вечнозеленой ели за окном, полыхающего осенней листой момидзи или модного бонсаи на туалетном столике.

​Черные рамы остекления

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich ГостинаяДиваны и журнальные столики
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

В современном дизайне загородного дома черный цвет в отделке фасадов практически не используется. Тем не менее, оконные рамы все чаще выбираются именно черные, они позволяют создать эффект кинозала и панорамного вида на окрестности даже там, где его не было.

​Черный люкс для любого дома

Chalet de Claude: un chalet de luxe, mais distinctif avec un intérieur en rouge et noir, shep&kyles design shep&kyles design Кухня в стиле кантри
shep&amp;kyles design

shep&kyles design
shep&amp;kyles design
shep&kyles design

В этом люксовом шале черный цвет был использован для напольного покрытия из керамической плитки. Опыт дизайнеров показал,что данный прием является универсальным и может удивительным образом преобразить дизайн вашей кухни или ванной комнаты, делая его ультра-стильным. Главное – это выбрать именно матовый, грифельный, темно-серый оттенок, а также матовую поверхность для данной идеи.

​Гламурная роскошь

Квартира на Московском проспекте, EJ Studio EJ Studio Ванная в классическом стиле
EJ Studio

Квартира на Московском проспекте

EJ Studio
EJ Studio
EJ Studio

Черный цвет так же идеально подходит для создания роскошного интерьера будь то пентхаус или загородная резиденция. В некоторых местах дома он смотрится особенно стильно – там, где много естественного освещения или элементов профессиональной подсветки.

​Черный цвет для маскировки электроники

Холодная гора, Prosvirin Ruslan Prosvirin Ruslan Гостиные в эклектичном стиле
Prosvirin Ruslan

Холодная гора

Prosvirin Ruslan
Prosvirin Ruslan
Prosvirin Ruslan

Черный цвет в дизайне интерьера иногда используется для того, чтобы замаскировать присутствие крупногабаритной электроники или даже нескольких подобных предметов. Пара акцентов по всей комнате позволит сгладить эффект «чужеродности» технологичной начинки дизайна даже в классическом стиле оформления.

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До и После: Как строился один эко-дом
А вы как считаете, под какую именно комнату черный цвет подходит больше всего?

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