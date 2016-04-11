Черный цвет в дизайне интерьера

На этот раз мы начнем со «страшилок»! Да, вам будет казаться, что на вашей роскошной черной мебели видна каждая пылинка и каждая царапина. От этого никуда не деться, кроме как работать со своими страхами и излишним перфекционизмом. Но все не так безнадежно, как кажется на первый взгляд, ведь так дело обстоит и с вашими любимыми черными слаксами – те же сложности за ощущение уверенности в себе и роскоши вокруг.

При этом вы не перестаете обожать своего белоснежного полуперса Карди, который полюбит вашу черную мебель даже больше, чем вы. В конце концов это именно вы определяете стиль жизни, и черный глянец – один из самых роскошных вариантов.