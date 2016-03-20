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TOP-11 коттеджей, как стилей жизни молодой семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos Дома в стиле минимализм
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Выбирая проект коттеджа или загородного дома, вы выбираете и стиль жизни для себя, своей семьи и детей на целое поколение. Данный выбор должен производиться сознательно и со знанием альтернатив, что мы и собираемся вам предоставить в этой статье.

TOP-11 интересных футуристичных проектов семейных коттеджей, которые подразумевают особый образ жизни, в этой книге идей покажут вам, что классика домика в пригороде с работой в мегаполисе – далеко не все, что может дать вам коттедж или таунхаус.

Мини-дом: полная свобода

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos Дома в стиле минимализм
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

Полная свобода от ипотечного кредита снится многим из тех, кто все-таки решился взять на себя обязательства на столь долгий срок. Изначально кажется, что с кредитом проблем не будет и быть просто не может, но в какой-то момент вы начинаете считать деньги, отданные по кредиту, и думать, что вы могли бы на них купить.

Мини-дом площадью от 35 до 75 кв. метров уменьшает ваши затраты на стройку в 2-3 раза по сравнению с обычным коттеджем. Правда, для него все равно нужно пройти формальности разрешения на строительство, установку отопления и другие элементы обычной стройки.

Энергоэффективный дом

Maison sur un talus, VORTEX atelier d'architecture VORTEX atelier d'architecture Дома в стиле модерн
VORTEX atelier d&#39;architecture

VORTEX atelier d'architecture
VORTEX atelier d&#39;architecture
VORTEX atelier d'architecture

Еще один вариант интересного дома – энергоэффективный, подразумевающий, что на отопление и эксплуатацию дома ваши затраты снизятся в 2-4 раза, тогда как стоимость строительства все же возрастет. Подобная инвестиция может окупиться лишь через 5-20 лет в зависимости от типа применяемых технологий, но многие считают небольшие ежемесячные платы подарком, который всегда будет радовать. Кроме того, энергоэффективный дом можно назвать и более экологичным, он потребляет меньше энергии на свое существование.

Дом из гаража: рециклинг

Habitation RMS, VORTEX atelier d'architecture VORTEX atelier d'architecture Дома в стиле модерн
VORTEX atelier d&#39;architecture

VORTEX atelier d'architecture
VORTEX atelier d&#39;architecture
VORTEX atelier d'architecture

Следующий проект – организация жилого дома в формате лофт из большого гаража. Это подразумевает реконструкцию никому уже не нужного здания и иногда даже в центре города. Рециклинг-проект также часто подразумевает и альтернативные системы энергоснабжения, например, солнечные панели, и новые способы отопления – тепловой насос, «теплый пол», энергосберегающие стеклопакеты для большей эффективности.

Пристройка к старому дому: обновление

Sous les cubes, VORTEX atelier d'architecture VORTEX atelier d'architecture
VORTEX atelier d&#39;architecture

VORTEX atelier d'architecture
VORTEX atelier d&#39;architecture
VORTEX atelier d'architecture

Другой тип реконструкций – обновление исторических жилых зданий и поместий, а также небольших, но очаровательных представителей своей эпохи – подразумевает жизнь на грани современности и истории. Такой дом может быть изюминкой района или даже быть знаменитым на весь город! Местные власти могут также дотировать вашу деятельность по восстановлению архитектурных памятников.

Дом на природе: вдали от суеты

Maison D, Lode Architecture Lode Architecture Дома
Lode Architecture

Lode Architecture
Lode Architecture
Lode Architecture

Вариант эко-дома чрезвычайно популярен у тех, кто хочет подарить своим детям детство на природе – у леса, красивого ручья, озера или просто на свежем воздухе.

​Футуристичный дизайн

Silver House, Metro Cúbico Digital Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital
Metro Cúbico Digital

Даже оригинальный футуристичный дизайн в одиночку может изменить стиль жизни в обычном коттедже. Пара изумительных блоков с панорамным остеклением, похожих на космические звездолеты, и вы забудете не только в какой стране находитесь, но и на какой планете.

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Воплощая голливудскую мечту

Дом во Львове ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом во Львове

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Красивая картинка из американского кинофильма – тоже образ жизни, который вы можете скопировать. Современные архитекторы делают из голливудской мечты даже нечто большее, чем она была изначально. Здесь за головокружительным успехом кроется еще и семейное счастье!

Дом-традиция

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Дом, построенный по традициям определенной культуры – возможность окунуться в прошлое или просто перенестись в другую страну. В Прибалтике, например, популярны камышовые крыши, на Средиземноморье – патио, террасы и панорамное остекление, в Египте – охристые тона, мозаика и кованые балкончики.

Сборный модульный дом: быстрая стройка

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Дома в стиле модерн
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Строительство частного дома – не просто этап в вашей жизни, который реализуется за 1-2 сезона. Если вы строите дом самостоятельно или хотите довести его до идеала и контролировать каждую мелочь, стройка может растянуться на 4-6 лет, в зависимости от различных факторов.

Сборный модульный дом – это не только возможность за 2-6 недель въехать в дом по выбранному вами проекту, но еще и реальный образ жизни, который подразумевает активность, мобильность и бюджетное строительство. Сейчас сборные модульные дома популярны в странах ЕС и пока сложно оценить их ценовые преимущества из-за разницы в стоимости обычных коттеджей. Как правило, сборный дом на 15-30% дешевле аналогичного нового коттеджа, а строится при этом в 300 (!) раз быстрее.

Компактный дом

Niedrigenergiehaus in Filsdorf - Haus Kieffer, STEINMETZDEMEYER architectes urbanistes STEINMETZDEMEYER architectes urbanistes Дома в классическом стиле
STEINMETZDEMEYER architectes urbanistes

STEINMETZDEMEYER architectes urbanistes
STEINMETZDEMEYER architectes urbanistes
STEINMETZDEMEYER architectes urbanistes

Компактный дом с дизайном большого– шикарная бюджетная идея, которой пользуются многие! Компактные дома отличаются от мини-домов площадью – они имеют размер в 70-120 кв.м., тогда как мини-дома 35-75 кв.м.

Эко-дом: любовь к природе

PROJEKT DOMU EX 3 G1, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Эко-дома бывают разные – энергоэффективные, биоклиматические, автономные, с собственным садом и теплицами, оформленные и построенные с помощью экологически чистых материалов и многие другие.

Дом на море: ривьера зовет!

-, xavi requeno xavi requeno Дома в стиле кантри
xavi requeno

xavi requeno
xavi requeno
xavi requeno

Для тех, кто не привязан к определенному городу как месту жительства и работе в определенном офисе, особенно удобен образ жизни на ривьере. Самые доступные места для покупки недвижимости, Болгария и Египет, сейчас имеют на рынке огромное количество вариантов самой бюджетной ценовой категории (для справки – студии от 7000 евро).

Более дорогостоящие варианты – Турция, Кипр и Греция – все равно показывают отличный ценовой диапазон, где уже имея около 80 тыс. евро, можно рассчитывать на шикарные новые апартаменты площадью 120 кв.метров в Турции, небольшой коттедж в островном стиле в Греции или квартиру в курортном городке на Кипре.

Для тех, кто основательно подходит к стройке:

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