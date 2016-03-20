TOP-11 коттеджей, как стилей жизни молодой семьи

Выбирая проект коттеджа или загородного дома, вы выбираете и стиль жизни для себя, своей семьи и детей на целое поколение. Данный выбор должен производиться сознательно и со знанием альтернатив, что мы и собираемся вам предоставить в этой статье.

TOP-11 интересных футуристичных проектов семейных коттеджей, которые подразумевают особый образ жизни, в этой книге идей покажут вам, что классика домика в пригороде с работой в мегаполисе – далеко не все, что может дать вам коттедж или таунхаус.