До и После: Из дома в провинции в коттедж

После того, как в этот дом пришли 80-ые, они его и не покидали. Атмосфера ретро, которая явно виднелась во всех комнатах дома, оставалась таковой до поворотного момента, когда новые владельцы решили сделать из этого провинциального дома шикарный коттедж в стиле модерн!

Обратившись к архитекторам и дизайнерам из студии GRANDI+LUTZE в Гамбурге, они решились на большие траты и кардинальные перемены – именно так начинаются все счастливые сказки о редизайне со счастливым концом.

Сам дом расположен в Вандсбеке, районе что находится примерно в 20 км от центра города Гамбург в Германии. Здесь, в тишине провинции, расположены в основном частные дома вокруг живописного парка с озером и рекой.