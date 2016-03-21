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До и После: Из дома в провинции в коттедж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Sanierung einer DH-Hälfte aus den 80er Jahren, Grandi+Lutze Grandi+Lutze Кухня в стиле модерн
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После того, как в этот дом пришли 80-ые, они его и не покидали. Атмосфера ретро, которая явно виднелась во всех комнатах дома, оставалась таковой до поворотного момента, когда новые владельцы решили сделать из этого провинциального дома шикарный коттедж в стиле модерн!

Обратившись к архитекторам и дизайнерам из студии GRANDI+LUTZE в Гамбурге, они решились на большие траты и кардинальные перемены – именно так начинаются все счастливые сказки о редизайне со счастливым концом.

Сам дом расположен в Вандсбеке, районе что находится примерно в 20 км от центра города Гамбург в Германии. Здесь, в тишине провинции, расположены в основном частные дома вокруг живописного парка с озером и рекой.

До: интерьер кухни

Sanierung einer DH-Hälfte aus den 80er Jahren, Grandi+Lutze Grandi+Lutze Кухня в стиле модерн
Grandi+Lutze

Grandi+Lutze
Grandi+Lutze
Grandi+Lutze

Старый кухонный гарнитур и плитка, которую не меняли практически со времени постройки дома, явно нуждались в замене. Кроме того, этому дому не хватало руки опытного дизайнера, чтобы правильно подать его достоинства и спрятать недостатки.

Кстати, в этом доме и первых, и вторых достаточно много. Среди плюсов – высокие потолки и возможность организации больших оконных проемов в местах, где раньше были маленькие окна, сгруппированные по 2-3 штуки в ряд. А еще виделась возможность организации жилой мансарды из-за наличия жестких перекрытий.

Минусы дома – планировка, которую пришлось полностью пересмотреть, неутешительное состояние ванных комнат и кухни, маленькие и неудобные комнаты, хранение в которых пришлось организовывать на этапе планирования перегородок.

​После: интерьер кухни

Sanierung einer DH-Hälfte aus den 80er Jahren, Grandi+Lutze Grandi+Lutze Кухня в стиле модерн
Grandi+Lutze

Grandi+Lutze
Grandi+Lutze
Grandi+Lutze

После редизайна в кухне воцарилось особое настроение. Будто уютный коттедж посреди леса или дом в стиле прерий, этот дом преобразился с правильной его подачей. Новая бытовая техника – залог приятной и ежедневной домашней трапезы – радует глаз теперь в углу слева, рядом со встроенным холодильником.

​Детали интерьера кухни

Sanierung einer DH-Hälfte aus den 80er Jahren, Grandi+Lutze Grandi+Lutze Кухня в стиле модерн
Grandi+Lutze

Grandi+Lutze
Grandi+Lutze
Grandi+Lutze

При этом стоит отдельно заметить, что кухонный гарнитур, как и отделка пола и потолка и все детали были выполнены в бюджетной манере, ведь кошелек новых владельцев не позволял пойти на роскошь и отдать средства на дизайнерскую мебель.

​Редизайн гостиной

Sanierung einer DH-Hälfte aus den 80er Jahren, Grandi+Lutze Grandi+Lutze Гостиная в стиле модерн
Grandi+Lutze

Grandi+Lutze
Grandi+Lutze
Grandi+Lutze

В просторной гостиной, в которой ранее были темные и старые окна, едва пропускавшие свет из-за большого количества мелких стекол и просто бремени возраста, теперь разместился рай для семейного досуга.

Здесь, на площади около 30 кв. метров, получилось создать комнату с несколькими зонами. У большого окна – главная игровая для маленьких детей, у серой стены с дверью на патио – зона TV, а напротив нее – стена для мягкой мебели. Справа – еще одна зона, которая никогда не будет лишней в проекте семейного дома.

​Ванная комната

Sanierung einer DH-Hälfte aus den 80er Jahren, Grandi+Lutze Grandi+Lutze Ванная комната в стиле модерн
Grandi+Lutze

Grandi+Lutze
Grandi+Lutze
Grandi+Lutze

Ремонт ванной комнаты в доме в провинции – одна из самых главных статей расходов. В ней приходится провести самый тщательный анализ коммуникаций и практически всегда – заменить их все. Кроме того, ванная комната нуждается в просторе, солнечном свете, хорошем проветривании и стильном оформлении. Так, организация 1,5-2,5 ванных комнат на семейный коттедж, создаваемый из домика в деревне, становится очень важным мероприятием.

​Мансардные окна

Sanierung einer DH-Hälfte aus den 80er Jahren, Grandi+Lutze Grandi+Lutze Ванная комната в стиле модерн
Grandi+Lutze

Grandi+Lutze
Grandi+Lutze
Grandi+Lutze

Ванной комнате были подарены «теплые полы», организован встроенный слив, поставлены новые мансардные окна для остекления с расчетом на виды поверх крыши домов соседей или на лес.

Тропический душ в ванной комнате

Sanierung einer DH-Hälfte aus den 80er Jahren, Grandi+Lutze Grandi+Lutze Ванная комната в стиле модерн
Grandi+Lutze

Grandi+Lutze
Grandi+Lutze
Grandi+Lutze

Душевая зона расположена за стеклянной перегородкой и имеет минималистичный керамический поддон и два способа принятия душа – стандартный и с помощью системы «тропический душ».

Для тех, кто ищет гармонии:

— Шикарные ванные комнаты в стиле SPA;

— Кухни мечты: найди свою.

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