​До и После: Редизайн-сюрприз

Настоящий сюрприз ждет нас в этой комнате после ремонта! Кухня, кажется, моментально преобразилась и даже полностью изменила свою атмосферу! Все дело в том, что главное в редизайне – замена старых материалов (пол, кухонный фартук, стены, потолок) и мебели, а не просто новый кухонный гарнитур. Старые материалы при демонтаже забирают с собой не только ретро-дизайн, но и ощущение бедности, сырости, ветхости и просто плохую и чужую энергетику.

Выбранный хозяйкой дюплекса стиль оформления – белоснежный кантри. На самом деле выполнен в очень современной манере – столешница из композитного материала с каменной крошкой, встроенная техника и другие детали показывают, что в первую очередь на этой кухне искали практичности и удобства.