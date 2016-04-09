​До и После: Редизайн-сюрприз

Студия RF ARCHITEKTEN из Гамбурга, Германия взялась за реализацию этого особенно интересного для нас проекта. Небольшой дуплюкс, переживший данный редизайн, был построен до 85-ого года и за время своей жизни значительно поистрепался. Внутренние стены были построены из белого силикатного кирпича и между кухней и гостиной не были несущими, поэтому здесь была произведена перепланировка.
Эта кухня до ремонта имеет площадь в 10 кв. метров и одно окно, одной из длинных стен она соседствует с гостиной, объединение с которой ей и предстоит. Перепланировка сама по себе была решением очень практичным. Она увеличивает простор в общественной зоне первого этажа, позволяет сделать кухню более удобным местом за счет возможности легкого смещения столовой группы за ее пределы и просто позитивно влияет на облик дома, который очень хочет стать более современным.
Настоящий сюрприз ждет нас в этой комнате после ремонта! Кухня, кажется, моментально преобразилась и даже полностью изменила свою атмосферу! Все дело в том, что главное в редизайне – замена старых материалов (пол, кухонный фартук, стены, потолок) и мебели, а не просто новый кухонный гарнитур. Старые материалы при демонтаже забирают с собой не только ретро-дизайн, но и ощущение бедности, сырости, ветхости и просто плохую и чужую энергетику.
Выбранный хозяйкой дюплекса стиль оформления – белоснежный кантри. На самом деле выполнен в очень современной манере – столешница из композитного материала с каменной крошкой, встроенная техника и другие детали показывают, что в первую очередь на этой кухне искали практичности и удобства.
Также для хозяйки особенно важно было создание новой шикарной ванной комнаты – удобной и комфортабельной. В этом дюплексе ранее ванная комната была крохотной и практически настоящей дизайн-катастрофой.
На фотографии мы показываем ванную уже в процессе ремонта – новая плитка, новый потолок со встроенными светильниками на металлических рейках и встроенный слив уже видны.
Только представьте, что старая ванная в стиле ретро с разноцветной плиткой превратилась в этот белый, нежный и очень стильный интерьер! Здесь есть и полочки, и встроенный слив, и душевая кабина вместо чаши и окно с возможность проветривания и приватности за счет рельефа.
Желтые фасады и голубые окна – основа прошлого в дизайне экстерьера этого дюплекса. Тем не менее видно, что всего пара штрихов – и этот милый домик может стать очаровательным!
Свежепокрашенные окна для каждого из трех этажей дома, а также легкая новая покраска в кремовый цвет сотворили здесь чудеса! Ранее цвет дома был аналогичным с соседским, а теперь оба дюплекса похожи на красивый итальянский квартальчик после капитального ремонта.
Кстати, дом можно обновить и с помощью декоративных панелей. О них вы можете прочитать в нашей свежей статье с ценами на материалы здесь.
По просьбам читателей мы добавляем к нашей статье планировку новой ванной комнаты, которая возможно, поможет и вам спланировать редизайн такого типа помещений.
Размеры зоны душа 943 на 1141 мм, что позволяет с современным уровнем комфорта использовать новую ванную комнату.
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— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;