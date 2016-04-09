Дом современной русской мечты

О чем мечтает русская семья? О большом доме с современным дизайном, модными акцентами. Таком, чтобы гости пришли и захотели себе такой же! Потрясающие проекты данного уровня реализует архитектор Александр Жидков, полные амбициозности и уюта одновременно!
В проекте этого дома в поселке Папушево (Подмосковье) реализована идея шикарного формата панорамного остекления в пол, а также особое внимание уделено рациональной планировке. Внутри него кажется, что он в два раза больше, чем есть на самом деле!
Высокая планка комфорта – характерная особенность клиентов архитектора Александра Жидкова. Они готовы делать осознанный выбор в пользу ультра-современных решений, которые будут оправдывать свои вложения в процессе жизни – высокие потолки, дополнительные патио, шикарный дизайн интерьера, созданный именно под проект коттеджа и использующий его площадь на 100%, а также панорамное остекление, позволяющие смотреть на мир будто через объектив кинокамеры.
С виду такие дома всегда выглядят монументально. В них есть особая стабильность и роскошь, присущая лишь проектам в современном стиле, и этот дом – не исключение. Фасады, оформленные в лаконичной манере, смотрятся просто шикарно, а многочисленные дополнительные помещения в стиле дома нового времени создают в нем еще и картину реальной полноценной жизни.
Немаловажной частью современного проекта дома являются террасы и патио, используемые в теплое время года. За их счет можно не просто увеличить площадь дома, но и сделать его пригодным для люксового отдыха в течении лета – такого, которого вы заслуживаете.
Дизайн интерьера высшего качества – с использованием встроенных модулей, секретов стильного декора, последних трендов и инновационной технологичной начинки – в этом доме показывает все свои преимущества.
Например, стулья в стиле параметрики в столовой – отличный пример того, как архитектор умело берет архитектурные тренды и преобразует их в интерьерные, а встроенный модуль домашнего кинотеатра с невидимыми боковыми профилями TV показывает очень качественный подход к созданию расслабляющего, минималистичного интерьера.
Кроме шикарной гостиной и парадной столовой мы найдем на первом этаже отдельную кухню с выходом на патио, кабинет, гостевую спальню, гардероб и ванную комнату с постирочной.
Красиво выглядит пространственное решение прихожей и парадной, входной зоны гостиной. Распашные двери открывают гостям проход в новый мир, созданный архитектором с оглядкой на будущее и дизайн нового времени. Далее вы можете подняться наверх (в приватные спальни) или остаться в гостиной, которая очаровательно сочетает ощущение дома посреди полувекового леса и современного вдохновляющего дизайна!
Три спальни (одна из них имеет собственную гардеробную и ванную комнату, а две другие – общую ванную комнату и две гардеробные) размещаются на втором этаже и все имеют остекление в пол.
Отдельно хочется обратить ваше внимание на двусветную гостиную, где балкон на втором этаже имеет стеклянные экраны, закрепленные на стильных минималистичных спайдерах.
Отдельный гостевой домик используется как зона отдыха – сауна, комната отдыха и большая терраса предоставляют большие возможности для организации настоящего отпуска прямо у себя на заднем дворике!
В целом этот проект выглядит достойно. Он не просто хорош сам по себе как часть портфолио харьковского архитектора Александра Жидкова, но и олицетворяет собой будущее частной архитектуры Восточной Европы, как исключительно позитивное и ультра-современное.
Для тех, кто любит красоту: