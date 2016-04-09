Дом современной русской мечты

О чем мечтает русская семья? О большом доме с современным дизайном, модными акцентами. Таком, чтобы гости пришли и захотели себе такой же! Потрясающие проекты данного уровня реализует архитектор Александр Жидков, полные амбициозности и уюта одновременно!

В проекте этого дома в поселке Папушево (Подмосковье) реализована идея шикарного формата панорамного остекления в пол, а также особое внимание уделено рациональной планировке. Внутри него кажется, что он в два раза больше, чем есть на самом деле!