​Все, что вам нужно знать про входные деревянные двери!

Несмотря на стремительное развитие современных технологий и появление новых видов материалов, деревянная дверь – неизменно гарантированный способ выделить ваш дом, уже с порога задать особый характер и экстерьеру, и интерьеру. Достоинства такой двери очевидны, но нужно учитывать безусловно и ряд нюансов при выборе породы древесины, установке и эксплуатации, чтобы сохранить красоту природного материала надолго.
Деревянные входные двери – это и атрибут стиля, и знак престижа. Они могут эксплуатироваться довольно долго, красивы и экологичны. Данная дверь никогда не заржавеет, как это может случиться с металлической, кроме этого, она не такая тяжелая. Кроме этого, входная деревянная дверь будет лучше гармонировать с остальными, находящимися внутри помещения.
Несмотря на давнюю историю использования древесины для отделочных работ в домах, в том числе – и для декорирования входных дверей, такой материал благодаря многообразию современных видов обработки дает широчайшую стилевую возможность использовать – от привычной классики до авангадра, от рустика до минимализма. Дерево – само по себе очень функциональный материал, легко подстраивающийся под ваши нужды. Хотите чего то похожего на сказочную избушку – добавьте резных узоров и изразцов на дверях, ближе по стилю городской лаконичный лофт – отделайте заклепками и листами меди.
Неоспоримые декоративные достоинства входной деревянной двери с лихвой перекрывают ее солидную стоимость. Кроме того, деревянное полотно двери надежно защитит дом от посторонних звуков, создаст тепло-изоляцию даже в сильные морозы. Если металлическую дверь для этого необходимо серьезно утеплять изнутри, то деревянная справляется с задачей благодаря природным свойствам. Что касается экологической безопасности деревянной двери из массива, то тут она вообще вне всякой конкуренции. Поэтому для тех, кто ценит натуральные экологически чистые материалы такая дверь подойдет идеально.
Безусловно, и недостатки есть и природных, натуральных материалов. Первое, что нужно учесть при выборе входной двери из массива дерева, это подверженность такого материала воздействию влаги и перепадам температур. Например сосна, под воздействием этих факторов трескается и достаточно сильно разбухает. В этом отношение, нужно тщательно выбирать породу древесины, либо прибегать к современным пропиткам, которые можно сказать творят чудеса – с их мощью, любую древесину можно сделать не подверженной влаге, горению и тому подобным недостаткам. Что касается эксплуатационных негативных сторон массивных дверей, то здесь следует отметить следующие моменты:
-необходимость регулярного ухода, который кстати занимает немало сил и усилий – если первые несколько лет можно просто поддерживать их внешний вид в порядке, то в дальнейшем, дополнительно понадобится проводить некоторые реставрационные работы. Обычной покраской или лакировкой здесь уже не обойтись – наслоение лакокрасочной продукции только портит внешний вид дверей. Старую краску придется сдирать и на ее место наносить новую.
- аккуратность в обращение – из какой бы прочной древесины небыли бы изготовлены двери, все они являются достаточно сильно подвержены механическим повреждениям. Даже дуб, достаточно легко можно повредить острыми предметами.
- относительно сложный процесс установки деревянной двери. Сложен не сам процесс сборки дверного проема, а создание правильной защиты древесины от воздействия влаги.
Породы дерева для изготовления входных дверей используют самые разнообразные – от экономичной сосны до драгоценных пород красного или черного дерева. Естественно, что ценовая составляющая во-многом определяет и прочность такой двери.
Так входная дверь из сосны – вариант наиболее доступный, но при этом нужно учитывать слабую устойчивость ее к влажности. Лучше приобретайте дверь не из цельной , а из клеенной сосны. Благодаря разному направлению волокон такая дверь будет менее подвержена деформации при повышенной влажности и резкому перепаду температур.
По сравнению с сосной, двери из ольхи более устойчивы к влажности. Не лишним будет отметить целебные свойства ольхи – в ней содержится масса дубильных веществ, которые благоприятно сказываются на здоровье человека. Такие двери являются идеальным вариантом для декора домов в климате с повышенной влажностью.
Дверь из массива ореха получится прочная, твердая, основательная. Несомненным достоинством ореховых дверей является очень красивая и своеобразная структура, которой по большому счету можно придать любой цвет. Кроме того, орех отлично полируется – в этом отношение его нельзя сравнить ни с одним другим деревом.
Двери из массива дуба – это одни из самых дорогих среди всех подобных изделий. Это самая тяжелая, прочная и долговечная, имеющая уникальную структуру порода дерева. Она трудно обрабатывается, но отлично противостоит изменениям температуры и влажности. Обладает непревзойденной тепло и звукоизоляцией, не коробится и не меняет своих первоначальных размеров.
Непосредственно перед покупкой такой дорогостоящей двери нужно узнавать у производителя или продавца-консультанта, насколько увлажнена древесина. Это можно сделать с помощью специального прибора. Периодически проверяйте дверь на правильное функционирование и приглаживайте работу. В случае необходимости приспособьте стержни или аппаратные средства.Осмотрите окончание на двери, особенно если это – внешняя дверь по крайней мере один раз в год. Если конец, кажется, носят или взломан, добавьте новое пальто изолятора или заканчивающееся пальто, чтобы помочь сохранять защищенным.
Безусловно, если уж вы решили использовать при строительстве своего дома природные материалы по максимуму и создать нечто близкое к рустикальной стилистике, самым логичным вариантом для оформления входной зоны будет установка деревянной двери со всей присущей этому материалу красотой и изысканность. Причем этот материал и в рустикальной наиболее естественной стилистике использования дает широкий спектр возможностей – от массивных состаренных досок до ажурного кружева резных узоров.
Любой из ультрасовременных стилей, будь то лофт или даже минимализм, также активно используют дерево и массивная, теплая, надежная входная дверь из массива древесины станет достойным акцентом такого интерьера. В качестве дизайнерского оформления можно также подчеркивать текстуру волокон, натуральное естество дерева, а можно, использую древесину как базовый материал создать современный дизайн – лаконичный, четкой геометрии, с сочетанием древесины и металла, стекла и медного декора.