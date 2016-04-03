​Все, что вам нужно знать про входные деревянные двери!

Безусловно, и недостатки есть и природных, натуральных материалов. Первое, что нужно учесть при выборе входной двери из массива дерева, это подверженность такого материала воздействию влаги и перепадам температур. Например сосна, под воздействием этих факторов трескается и достаточно сильно разбухает. В этом отношение, нужно тщательно выбирать породу древесины, либо прибегать к современным пропиткам, которые можно сказать творят чудеса – с их мощью, любую древесину можно сделать не подверженной влаге, горению и тому подобным недостаткам. Что касается эксплуатационных негативных сторон массивных дверей, то здесь следует отметить следующие моменты:

-необходимость регулярного ухода, который кстати занимает немало сил и усилий – если первые несколько лет можно просто поддерживать их внешний вид в порядке, то в дальнейшем, дополнительно понадобится проводить некоторые реставрационные работы. Обычной покраской или лакировкой здесь уже не обойтись – наслоение лакокрасочной продукции только портит внешний вид дверей. Старую краску придется сдирать и на ее место наносить новую.

- аккуратность в обращение – из какой бы прочной древесины небыли бы изготовлены двери, все они являются достаточно сильно подвержены механическим повреждениям. Даже дуб, достаточно легко можно повредить острыми предметами.

- относительно сложный процесс установки деревянной двери. Сложен не сам процесс сборки дверного проема, а создание правильной защиты древесины от воздействия влаги.