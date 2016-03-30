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Во сколько оценили этот мобильный ультра-дом 51 м2?

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Сборные дома
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Удивительный проект дома от студии DMP ARQUITECTURA выполнен в стиле эко-минимализма и смотрится особенно шикарно в формате мобильного дома. Изготавливается он прямо на фабрике, привозится на участок в разобранном виде и устанавливается за 1-4 рабочих дня. Удивительно, что внутри он выглядит, как дизайнерская вилла с шикарным панорамным остеклением.

​Дача, стартовый дом или домик у моря

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Сборные дома
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Строительство этого дома исходит из интереса к изучению новых методы строительства за счет стандартизации и префабрикации (изготовления частей на заводе и затем быстрой сборки на участке). Отсутствие квалифицированной рабочей силы делает конструктивный процесс все более трудным и неопределенным и является основной мотивацией к проектированию такого типа домов, как говорят сами архитекторы из DMP ARQUITECTURA.

Данный проект создан как попытка сократить затраты времени и поиска различных деталей/материалов, использовать энергию и прочие ресурсы более эргономично и экономично.

​Материалы и площадь

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Сборные дома
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Древесина является основным материалом как для строительства, так и для отделки. При проектировании дома архитекторы опирались на самые базовые потребности пары. Так, проект получил площадь в 51 квадратный метр, имеет спальню (9 м2), кухню-гостиную (24 м2), ванную с душевой (4,5 м2), кабинет (3,5 м2) и еще около 5 кв.м. на проходы и кладовую/гардеробную.

Все части конструкции являются оригинальными и изготовлены специально для этого дома. Для наружной отделки были использованы термообработанные еловые доски, пол – из древесно-стружечной плиты с отделкой микроцементом. Внутренние стены и потолки сделаны из древесно-стружечной плиты и покрашены белой водоэмульсионной краской.

​Дизайн интерьера

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Сборные дома
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Внутри дома мы находим себя будто в маленькой городской квартире, современной и уютной. Площадь дома, достаточная для того, чтобы собрать компанию друзей для отдыха на природе или жизни вдвоем, дает право позиционировать данный проект как универсальный и даже мульти-функциональный. Что может быть приятнее, чем молодой семье заказать собственный дом и получить его уже через две недели, особенно такой модный и стильный?

​Дизайн ванной комнаты

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Дома в стиле модерн
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Стильная ванная комната оформлена в стиле минимализм. Стекло и белый цвет вместе с отблесками керамики и стали смотрятся даже в столь маленькой комнате очень изысканно.

​Дизайн спальни

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Дома в стиле модерн
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Небольшая спальня имеет встроенные системы хранения и одно окно в пол – атмосфера здесь, с видом на прекрасный дикий уголок природы, совершенно особенная!

​Планировка дома

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Дома в стиле модерн
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Ультра-эргономичная планировка подразумевает встроенные системы хранения в спальне и в кладовой/гардеробной за кухней. Кроме того, в доме мы найдем кабинет для работы за письменным столом или ноутбуком.

Обратите внимание, что кухня тоже выполнена в ультра-современной манере. Здесь нет традиционного гарнитура буквой «Г», а есть шикарный кухонный остров с обеденным местом для нескольких персон и видом на гостиную.

В принципе, можно сказать, что 51 квадратный метр – вполне реальная площадь для того, чтобы жить вдвоем. Тем более в собственном новом доме, который имеет комфортабельную планировку и удобные решения в расстановке мебели. В этой прекрасной гостиной можно собрать до 8-ми человек (учитывая пространство барной стойки) и с радостью устроить себе новоселье с друзьями!

​Конструкция прототипа

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Дома в стиле модерн
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Конструкция этого прототипа помогает архитекторам усовершенствовать и улучшить дизайн и планировку и различные мелочи перед потенциальной коммерциализацией и выходом на рынок. Сейчас объявленная стоимость дома (Испания) – € 550 за кв. метр, что значит около €28 тыс. за такой дом площадью в 51 кв. метр. По курсу 80 рублей за €1 = 2,240 млн. рублей.

Для тех, кто любит отдыхать на природе:

— Дом в стиле микро-лофт;

— Ландшафтный дизайн: идеи для любого участка.

​Лучшие способы интегрировать искусство в пространство вашего дома
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