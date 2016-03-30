Во сколько оценили этот мобильный ультра-дом 51 м2?

Строительство этого дома исходит из интереса к изучению новых методы строительства за счет стандартизации и префабрикации (изготовления частей на заводе и затем быстрой сборки на участке). Отсутствие квалифицированной рабочей силы делает конструктивный процесс все более трудным и неопределенным и является основной мотивацией к проектированию такого типа домов, как говорят сами архитекторы из DMP ARQUITECTURA.

Данный проект создан как попытка сократить затраты времени и поиска различных деталей/материалов, использовать энергию и прочие ресурсы более эргономично и экономично.