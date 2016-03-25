Что делать, если обманула строительная компания?

Мошенничество со стороны реальных и мнимых строительных компаний, отдельных «строительных» бригад или обычных наемных рабочих нередкое явление в современной России. При этом, чтобы грамотно и, главное, вовремя определять мошенников, нужно знать хотя бы стандартный перечень схем их обмана, который в тех или иных чертах встречается в различных регионах страны.

Очень часто под мошенничеством понимают некачественные строительные работы. Однако это не совсем так. При мошенничестве имеет место злоупотребление доверием заказчика и как следствие, его обман. В отличие от него, некачественные работы вызваны низкой квалификацией персонала. Хотя, безусловно, и тот и другой случай требует привлечения подрядчика к определенной ответственности. Так как в любом случае это непорядочно.

Другое дело, когда так называемые «строительные компании» под видом солидных фирм, предоставляющих исключительно выгодное предложение, не делают вообще ничего. При этом они успешно скрываются с деньгами заказчиков, которые они заплатили в качестве предоплаты.

Однако, далеко не все потерянно и противодействовать мошенникам можно и нужно. Ведь если один человек прощает обман, он автоматически подставляет под удар новых потенциальных жертв.