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Что делать, если обманула строительная компания?

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Мошенничество со стороны реальных и мнимых строительных компаний, отдельных «строительных» бригад или обычных наемных рабочих нередкое явление в современной России. При этом, чтобы грамотно и, главное, вовремя определять мошенников, нужно знать хотя бы стандартный перечень схем их обмана, который в тех или иных чертах встречается в различных регионах страны.

Очень часто под мошенничеством понимают некачественные строительные работы. Однако это не совсем так. При мошенничестве имеет место злоупотребление доверием заказчика и как следствие, его обман. В отличие от него, некачественные работы вызваны низкой квалификацией персонала. Хотя, безусловно, и тот и другой случай требует привлечения подрядчика к определенной ответственности. Так как в любом случае это непорядочно.

Другое дело, когда так называемые «строительные компании» под видом солидных фирм, предоставляющих исключительно выгодное предложение, не делают вообще ничего. При этом они успешно скрываются с деньгами заказчиков, которые они заплатили в качестве предоплаты.

Однако, далеко не все потерянно и противодействовать мошенникам можно и нужно. Ведь если один человек прощает обман, он автоматически подставляет под удар новых потенциальных жертв.

Возможные причины разногласий с подрядчиком

Современный фахверк, clear-house clear-house
clear-house

Современный фахверк

clear-house
clear-house
clear-house

Если говорить о качестве работ, то корнями любых проблем могут стать следующие обстоятельства:

1. Необъективная оценка стоимости работ и материалов самим заказчиком. Требуя определенный результат, нужно понимать, сколько за это нужно заплатить. В противном случае придется вспомнить поговорку о том, что скупой платит дважды.

2. Низкая квалификация персонала. Это уже вина подрядчика, который неразборчив в подборе кадров. Именно поэтому важно выбирать фирмы с репутацией.

3. Непонимание сторонами друг друга. Для заказчика важно донести до строительной компании то, чего он хочет, а подрядчику — удостовериться, правильно ли он понял суть заказа.

4. Низкое качество материалов. Хорошие материалы — это уже 50% успеха.

Что касается мошенников, то тут уже трудно говорить о разногласиях, скорее — о причинах, по которым заказчик «попался на такую наживку». Среди них могут быть следующие:

- Погоня за дешевизной. Если подрядчики предлагают наиболее низкую цену, да еще и со скидкой, уже следует задуматься.

- Отсутствие проверки подрядчика на предмет выполнения других работ.

- Игнорирование требований по проверке необходимых документов фирмы и лиц, которые имеют право подписи.

- Работа без письменного договора.

- Отсутствие контроля за строительными работами и сроками их проведения.

Как наладить связь с персоналом строительной компании?

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DM HAUS srl

DM HAUS srl
DM HAUS srl
DM HAUS srl

Первое, что нужно помнить, это отсутствие проблем с этим в хорошей фирме. Персонал уважающей себя строительной компании будет делать все, чтобы общение и консультации клиента были для него комфортными. Мошенники постараются сделать это еще более вежливо и убедительно, поэтому излишняя услужливость также должна вызвать подозрения.

В первую очередь важен психологический настрой. Заказчику нужно четко знать, чего он хочет и придерживаться этой линии во время переговоров.

Прежде чем непосредственно приходить в строительную фирму, лучше предварительно изучить отзывы о ней, а также узнать побольше информации о реализованных ней проектах. При явке в компанию нужно попросить показать завершенные работы. Если сотрудники легко и непринужденно соглашаются это сделать, а также делают это, то в порядочности компании уже во многом можно быть уверенным.

В общении с персоналом важно соблюдать правила этикета и быть вежливым. Если удастся, то нужно стремиться выстроить доверительные (но основанные на грамотном контроле) отношения с руководством строительной компании, а также рабочими, которые непосредственно будут выполнять работы. Положительное взаимодействие гарантирует большую вероятность, что работы сделают качественно.

Во время проведения работ важно оставаться на связи с рабочими, чтобы в случае чего решать текущие вопросы и проблемы, в том числе и что касается поставки материалов.

Как осуществлять контроль работ

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lu.sa restauri
lu.sa restauri
lu.sa restauri

В первую очередь нужно знать, что добросовестные строительные компании сами заинтересованы в выполнении качественных работ, поэтому у них в штате имеются такие сотрудники. Ведь качественный объект — это залог того, что он будет надлежащим образом введен в эксплуатацию без замечаний со стороны заказчика.

Также существует авторский контроль, который осуществляется сотрудниками организации, которая разработала рабочий проект строительства. При этом они осуществляют полный мониторинг всех этапов этого процесса: от заказа материала и проверки его качества, до монтажа конструктивных элементов здания.

Не в последнюю очередь контроль за строительством должен осуществлять и сам заказчик. Ведь он имеет полный доступ на объект строительства и может в любой момент прийти для контроля. Это позволяет эффективно проверять сроки выполнения работ, если они утверждены поэтапно, расход и наличие необходимых строительных материалов.

Как не стать жертвой мошенников

House extension and transformation, Wandsworth SW18, TOTUS TOTUS Дома в стиле кантри
TOTUS

House extension and transformation, Wandsworth SW18

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Существуют несколько простых советов, как не стать жертвой мошенников среди строительных организаций, а именно:

1. Нельзя гнаться за дешевизной работ и материалов. Их нужно оценивать с точки зрения соразмерности цена — качество. Самые дешевые работы предлагаются либо некачественно выполняющими свои обязанности фирмами, либо мошенниками. Уважающий свой труд подрядчик будет просить за свою работу и материалы именно столько, сколько они должны стоить.

2. Проверять документы возможных подрядчиков: уставные, разрешительные, а также личные документы уполномоченных лиц с целью установления их личности. По возможности желательно сделать их копии или хотя бы записать все реквизиты документов.

3. Проверять репутацию подрядчика, не ленясь читать отзывы на форумах и пр.

4. Избегать подрядчиков, требующих предоплаты. Исключение составляет оплата, которую нужно отдать за материалы. И даже в случае, когда материалы привезут на стройплощадку, нужно хотя бы первое время проконтролировать, что они остаются в сохранности на месте и используются по назначению.

5. Заключить письменный договор на строительные работы, предусмотрев объем и качество работ, сроки их выполнения, порядок приемки, а также подробную смету всех расходов.

Что делать, если обман удался?

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City Lofts London

Loft Conversion in Acton, London

City Lofts London
City Lofts London
City Lofts London

Если заказчик все-таки был обманут, советы действий в этой ситуации довольно просты:

1. Соблюдать спокойствие.

2. Обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.

3. Если есть данные строительной компании, бригады подрядчиков или рабочих — обратиться в суд с иском о взыскании суммы ущерба.

4. Попробовать найти других пострадавших, так как в этом случае доказательную базу против мошенников собрать проще.

5. В случае банковского перевода предоплаты обратиться в банк с заявлением о мошенничестве и просить их блокировать счета мошенника, на которые перечислены деньги.

Как предупредить проблемы со строительными компаниями в будущем

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Whitshaw Builders LTD

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Whitshaw Builders LTD
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На 100% застрахованным быть никогда нельзя. В то же время можно принять ряд предупредительных мер, которые должны защитить права заказчика. 

Каждый должен помнить, что стройка — это прежде всего его деньги, причем немалые. Поэтому нужно тщательно подбирать строительные организации, проверять срок их деятельности, документы, а также отзывы от клиентов. Договорное оформление взаимоотношений должно предупредить массу ненужных проблем. 

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