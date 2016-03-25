Что делать, если обманула строительная компания?

Мошенничество со стороны реальных и мнимых строительных компаний, отдельных «строительных» бригад или обычных наемных рабочих нередкое явление в современной России. При этом, чтобы грамотно и, главное, вовремя определять мошенников, нужно знать хотя бы стандартный перечень схем их обмана, который в тех или иных чертах встречается в различных регионах страны.
Очень часто под мошенничеством понимают некачественные строительные работы. Однако это не совсем так. При мошенничестве имеет место злоупотребление доверием заказчика и как следствие, его обман. В отличие от него, некачественные работы вызваны низкой квалификацией персонала. Хотя, безусловно, и тот и другой случай требует привлечения подрядчика к определенной ответственности. Так как в любом случае это непорядочно.
Другое дело, когда так называемые «строительные компании» под видом солидных фирм, предоставляющих исключительно выгодное предложение, не делают вообще ничего. При этом они успешно скрываются с деньгами заказчиков, которые они заплатили в качестве предоплаты.
Однако, далеко не все потерянно и противодействовать мошенникам можно и нужно. Ведь если один человек прощает обман, он автоматически подставляет под удар новых потенциальных жертв.
Если говорить о качестве работ, то корнями любых проблем могут стать следующие обстоятельства:
1. Необъективная оценка стоимости работ и материалов самим заказчиком. Требуя определенный результат, нужно понимать, сколько за это нужно заплатить. В противном случае придется вспомнить поговорку о том, что скупой платит дважды.
2. Низкая квалификация персонала. Это уже вина подрядчика, который неразборчив в подборе кадров. Именно поэтому важно выбирать фирмы с репутацией.
3. Непонимание сторонами друг друга. Для заказчика важно донести до строительной компании то, чего он хочет, а подрядчику — удостовериться, правильно ли он понял суть заказа.
4. Низкое качество материалов. Хорошие материалы — это уже 50% успеха.
Что касается мошенников, то тут уже трудно говорить о разногласиях, скорее — о причинах, по которым заказчик «попался на такую наживку». Среди них могут быть следующие:
- Погоня за дешевизной. Если подрядчики предлагают наиболее низкую цену, да еще и со скидкой, уже следует задуматься.
- Отсутствие проверки подрядчика на предмет выполнения других работ.
- Игнорирование требований по проверке необходимых документов фирмы и лиц, которые имеют право подписи.
- Работа без письменного договора.
- Отсутствие контроля за строительными работами и сроками их проведения.
Первое, что нужно помнить, это отсутствие проблем с этим в хорошей фирме. Персонал уважающей себя строительной компании будет делать все, чтобы общение и консультации клиента были для него комфортными. Мошенники постараются сделать это еще более вежливо и убедительно, поэтому излишняя услужливость также должна вызвать подозрения.
В первую очередь важен психологический настрой. Заказчику нужно четко знать, чего он хочет и придерживаться этой линии во время переговоров.
Прежде чем непосредственно приходить в строительную фирму, лучше предварительно изучить отзывы о ней, а также узнать побольше информации о реализованных ней проектах. При явке в компанию нужно попросить показать завершенные работы. Если сотрудники легко и непринужденно соглашаются это сделать, а также делают это, то в порядочности компании уже во многом можно быть уверенным.
В общении с персоналом важно соблюдать правила этикета и быть вежливым. Если удастся, то нужно стремиться выстроить доверительные (но основанные на грамотном контроле) отношения с руководством строительной компании, а также рабочими, которые непосредственно будут выполнять работы. Положительное взаимодействие гарантирует большую вероятность, что работы сделают качественно.
Во время проведения работ важно оставаться на связи с рабочими, чтобы в случае чего решать текущие вопросы и проблемы, в том числе и что касается поставки материалов.
В первую очередь нужно знать, что добросовестные строительные компании сами заинтересованы в выполнении качественных работ, поэтому у них в штате имеются такие сотрудники. Ведь качественный объект — это залог того, что он будет надлежащим образом введен в эксплуатацию без замечаний со стороны заказчика.
Также существует авторский контроль, который осуществляется сотрудниками организации, которая разработала рабочий проект строительства. При этом они осуществляют полный мониторинг всех этапов этого процесса: от заказа материала и проверки его качества, до монтажа конструктивных элементов здания.
Не в последнюю очередь контроль за строительством должен осуществлять и сам заказчик. Ведь он имеет полный доступ на объект строительства и может в любой момент прийти для контроля. Это позволяет эффективно проверять сроки выполнения работ, если они утверждены поэтапно, расход и наличие необходимых строительных материалов.
Существуют несколько простых советов, как не стать жертвой мошенников среди строительных организаций, а именно:
1. Нельзя гнаться за дешевизной работ и материалов. Их нужно оценивать с точки зрения соразмерности цена — качество. Самые дешевые работы предлагаются либо некачественно выполняющими свои обязанности фирмами, либо мошенниками. Уважающий свой труд подрядчик будет просить за свою работу и материалы именно столько, сколько они должны стоить.
2. Проверять документы возможных подрядчиков: уставные, разрешительные, а также личные документы уполномоченных лиц с целью установления их личности. По возможности желательно сделать их копии или хотя бы записать все реквизиты документов.
3. Проверять репутацию подрядчика, не ленясь читать отзывы на форумах и пр.
4. Избегать подрядчиков, требующих предоплаты. Исключение составляет оплата, которую нужно отдать за материалы. И даже в случае, когда материалы привезут на стройплощадку, нужно хотя бы первое время проконтролировать, что они остаются в сохранности на месте и используются по назначению.
5. Заключить письменный договор на строительные работы, предусмотрев объем и качество работ, сроки их выполнения, порядок приемки, а также подробную смету всех расходов.
Если заказчик все-таки был обманут, советы действий в этой ситуации довольно просты:
1. Соблюдать спокойствие.
2. Обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.
3. Если есть данные строительной компании, бригады подрядчиков или рабочих — обратиться в суд с иском о взыскании суммы ущерба.
4. Попробовать найти других пострадавших, так как в этом случае доказательную базу против мошенников собрать проще.
5. В случае банковского перевода предоплаты обратиться в банк с заявлением о мошенничестве и просить их блокировать счета мошенника, на которые перечислены деньги.
На 100% застрахованным быть никогда нельзя. В то же время можно принять ряд предупредительных мер, которые должны защитить права заказчика.
Каждый должен помнить, что стройка — это прежде всего его деньги, причем немалые. Поэтому нужно тщательно подбирать строительные организации, проверять срок их деятельности, документы, а также отзывы от клиентов. Договорное оформление взаимоотношений должно предупредить массу ненужных проблем.
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