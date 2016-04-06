Как создать в доме тишину?

Многие утомляются от таких звуков, как хлопанье дверей, лязг кухонной посуды, шаги, открывающиеся и закрывающиеся ящики, звонящий будильник, работающие посудомоечные и стиральные машины. В связи с этим многие задаются вопросом, как сделать дом менее шумным.
Каждый мечтает о тихом и мирном доме, особенно если нужен отдых после тяжелого рабочего дня. Но иногда этого сложно достичь, ведь у многих есть большие семьи и слишком шумные соседи. Детские развлечения, домашние дела – все это заметно прибавляет шума, который в особенности раздражает по вечерам. С наступлением сумерек нам хочется тишины и покоя… Итак, что же мы можем сделать, чтобы в доме стало тише? В этой статье вы узнаете основные способы того, как достичь тишины в доме.
Вы можете сделать изоляцию в стенах, например, из койрового волокна или другого подходящего материала. Такая изоляция также хорошо поглощает шум. Она является одним из важных аспектов в строительстве домов, особенно в странах с холодным климатом. Стеклянная изоляция, по словам специалистов, представляет собой современную тенденцию в этой области. В дополнение покрасьте стены, повесьте полки с книгами и вы забудете про назойливые шумы.
Шум в квартире или доме является тем, что иногда может не замечаться, но он влияет на наше настроение и состояние. Поэтому важно предпринять шаги, которые спасут вас от раздражающего фактора. Есть много способов создания тихого дома, но лучше всего иметь спокойный ум. Наполните свой дом свечами, успокаивающей музыкой и смехом.
Ходьба является основным источником шума в доме. Лучше всего, чтобы заглушить шум, подходит ковровое покрытие. Благодаря коврам и даже небольшим коврикам можно заметно снизить уровень шума при ходьбе, от домашних животных. Особенно этот способ поможет тем, кто имеет дом с несколькими этажами. Сидящим внизу не так будет слышен стук сверху.
Для полов из древесины или камня подойдет вариант ковра от стены до стены. Постарайтесь выбрать те покрытия, которые просты в уходе. Для гостиной и холла можно взять шерстяной ковер нейтрального цвета. Он не быстро пачкается, чистится легко. Ковер, сделанный из шелка или из сочетания шелка и хлопка, просто превосходен. Он может использоваться в тех местах, где есть меньшая проходимость, например, в спальне.
Двери и окна со старыми фитингами много скрипят и визжат при открытии и закрытии. Это действует удручающе. Старые деревянные двери, которые видоизменяются с годами в худшую сторону, имеют трещины, могут привлечь плесень или термитов. Это зависит от вида климата в вашем регионе. Замените и обновите свои двери и окна для более спокойного проживания.
Выбирайте раздвижные двери, которые привлекают внимание низким шумом, не нарушают спокойствие вашего дома хлопками. Оптоволоконные и деревянные двери могут быть использованы по всему дому, с ручками современного типа, которые практически беззвучны. Треснувшие окна можно обновить новыми фитингами и акриловыми поверхностями, выглядящими, как стекло.
Звукопоглощающие краски достойны того, чтобы их использовали. Это одно из лучших изобретений в технологии декора. Краска эффективно уменьшает шум благодаря трем слоям.
Попробуйте звукопоглощающую краску, которая легко наносится и поставляется в форме спрея. Для этого не нужны дополнительные работы или подготовка. Краска особенно эффективна при нанесении на потолок, так как уменьшает шум, доносящийся с верхних этажей.
Использование балки под скрипучим полом, строительного клея между трещинами в вашем паркетном полу может помочь убрать ненужный шум, исходящий от него. Этот клей также может быть использован, чтобы смягчить разрыв между плиткой и основой пола, избежать ненужных звуков при ходьбе на этих конкретных участках. Так что можно заменить скрипучие полы плиткой, новыми досками, а также новыми балками для полов из твердых пород дерева.
Книги не только хороши для нашего умственного развития, они нужны для вашего дома тоже. Тяжелые предметы, такие как груды книг, могут уменьшить и поглощать шумы в доме. К тому же, расположившись в шкафах и полках, они выглядят хорошо. Использование книг и книжных шкафов помогает заполнить пространство, что поглощает шум, так как мы знаем, что в пуcтых огромных местах слышимость сильнее. Таким способом вы сделаете и пространство уютным, и избавитесь от звуков.
Бавария
Использование тяжелых штор в значительной степени имеет тот же эффект, что и применение книг и книжных шкафов. Это реально может помочь в устранении шума извне. Они не только выглядят элегантно, но и приглушают звуки, создавая мирное окружение. Выберите драпировки из тяжелой льняной ткани, шелка, или плотного хлопка с подкладкой для создания звукоизолирующего эффекта.