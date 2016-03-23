Черно-белый мини-дворец

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House B, FORMAT ELF ARCHITEKTEN FORMAT ELF ARCHITEKTEN Дома в стиле модерн
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В этой книге идей мы покажем прекрасный дом, построенный на окраине Мюнхена в Германии. Сдержанная и внешне лаконичная, постройка имеет приятную и в то же время весьма оригинальную планировку. Все началось с того, что хозяева земельного участка представляли свое жилье современным и необычным. С точки зрения архитектуры этот дом не стал следовать рекомендациям традиционного для этой местности строительства. 

Торжество дизайна

House B, FORMAT ELF ARCHITEKTEN FORMAT ELF ARCHITEKTEN Дома в стиле модерн
FORMAT ELF ARCHITEKTEN

FORMAT ELF ARCHITEKTEN
FORMAT ELF ARCHITEKTEN
FORMAT ELF ARCHITEKTEN

Прежде чем мы увидим интерьеры, заметим, что за основу строительства и оформления была взята идея гармонизации интерьера и экстерьера. Простая двускатная крыша — привычный элемент архитектуры для Германии. Она несимметрична и отлично вписывается в конструкцию дома, позволяя рационально использовать пространство верхнего этажа; уклон кровли определяется планировкой.

Идеальный фасад

House B, FORMAT ELF ARCHITEKTEN FORMAT ELF ARCHITEKTEN Дома в стиле модерн
FORMAT ELF ARCHITEKTEN

FORMAT ELF ARCHITEKTEN
FORMAT ELF ARCHITEKTEN
FORMAT ELF ARCHITEKTEN

Белоснежный фасад делает постройку немного необычной, подчеркивая внешние очертания, которые приобрели строгость и четкость. Окна стали его визитной карточкой, их расположение и размеры не нарушают визуальную гармонию, а цвет добавляет динамику и экспрессию.

Кухня в черном цвете

House B, FORMAT ELF ARCHITEKTEN FORMAT ELF ARCHITEKTEN Кухня в стиле модерн
FORMAT ELF ARCHITEKTEN

FORMAT ELF ARCHITEKTEN
FORMAT ELF ARCHITEKTEN
FORMAT ELF ARCHITEKTEN

Матовые фасады гарнитура — практичное и популярное решение, мечта эстетов и любителей современных и минималистичных интерьеров. Кухня черного цвета с акцентом из стеклянного фартука роскошна в своей лаконичности, таинственна и загадочна. Она смотрится стильно и респектабельно.

Тройственный союз

House B, FORMAT ELF ARCHITEKTEN FORMAT ELF ARCHITEKTEN Гостиная в стиле модерн
FORMAT ELF ARCHITEKTEN

FORMAT ELF ARCHITEKTEN
FORMAT ELF ARCHITEKTEN
FORMAT ELF ARCHITEKTEN

Гостиная оформлена невероятно элегантно, без лишних деталей и акцентов. Идея лаконичности доведена до максимума, что придает помещению абсолютно безупречный вид. Союз натуральной текстуры дерева с матовым черным и глянцевым белым — тренд по созданию стильного и уютно мебелированного интерьера.  Благодаря панорамным окнам пространство комнаты озарено естественным светом, поэтому именно здесь присутствует эстетически ценное ощущение единения с природой.

Лаконичная прихожая

House B, FORMAT ELF ARCHITEKTEN FORMAT ELF ARCHITEKTEN Гардеробная в стиле модерн
FORMAT ELF ARCHITEKTEN

FORMAT ELF ARCHITEKTEN
FORMAT ELF ARCHITEKTEN
FORMAT ELF ARCHITEKTEN

Прихожая создает приятное впечатление. Именно она стала центром хранения одежды и разной утвари. Идеальный порядок — вот кредо этого пространства, где за гладкими деревянными панелями скрываются встроенные шкафы и ниши. Гостеприимная и уютная атмосфера достигнута благодаря использованию натуральных материалов в отделке.

Где встречаются лучшие идеи

House B, FORMAT ELF ARCHITEKTEN FORMAT ELF ARCHITEKTEN Рабочий кабинет в стиле модерн
FORMAT ELF ARCHITEKTEN

FORMAT ELF ARCHITEKTEN
FORMAT ELF ARCHITEKTEN
FORMAT ELF ARCHITEKTEN

Наше путешествие заканчивается на втором этаже дома прямо под крышей, где оборудован рабочий кабинет. Зрелищно смотрится игра дизайнеров с геометрией. Отделка и меблировка выполнена с использованием морозного белого цвета, который создает рабочую и в то же время непринужденную атмосферу.

До и После: гениально простой дизайн однушки 30 метров
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