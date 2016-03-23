Черно-белый мини-дворец

В этой книге идей мы покажем прекрасный дом, построенный на окраине Мюнхена в Германии. Сдержанная и внешне лаконичная, постройка имеет приятную и в то же время весьма оригинальную планировку. Все началось с того, что хозяева земельного участка представляли свое жилье современным и необычным. С точки зрения архитектуры этот дом не стал следовать рекомендациям традиционного для этой местности строительства.
Прежде чем мы увидим интерьеры, заметим, что за основу строительства и оформления была взята идея гармонизации интерьера и экстерьера. Простая двускатная крыша — привычный элемент архитектуры для Германии. Она несимметрична и отлично вписывается в конструкцию дома, позволяя рационально использовать пространство верхнего этажа; уклон кровли определяется планировкой.
Белоснежный фасад делает постройку немного необычной, подчеркивая внешние очертания, которые приобрели строгость и четкость. Окна стали его визитной карточкой, их расположение и размеры не нарушают визуальную гармонию, а цвет добавляет динамику и экспрессию.
Матовые фасады гарнитура — практичное и популярное решение, мечта эстетов и любителей современных и минималистичных интерьеров. Кухня черного цвета с акцентом из стеклянного фартука роскошна в своей лаконичности, таинственна и загадочна. Она смотрится стильно и респектабельно.
Гостиная оформлена невероятно элегантно, без лишних деталей и акцентов. Идея лаконичности доведена до максимума, что придает помещению абсолютно безупречный вид. Союз натуральной текстуры дерева с матовым черным и глянцевым белым — тренд по созданию стильного и уютно мебелированного интерьера. Благодаря панорамным окнам пространство комнаты озарено естественным светом, поэтому именно здесь присутствует эстетически ценное ощущение единения с природой.
Прихожая создает приятное впечатление. Именно она стала центром хранения одежды и разной утвари. Идеальный порядок — вот кредо этого пространства, где за гладкими деревянными панелями скрываются встроенные шкафы и ниши. Гостеприимная и уютная атмосфера достигнута благодаря использованию натуральных материалов в отделке.
Наше путешествие заканчивается на втором этаже дома прямо под крышей, где оборудован рабочий кабинет. Зрелищно смотрится игра дизайнеров с геометрией. Отделка и меблировка выполнена с использованием морозного белого цвета, который создает рабочую и в то же время непринужденную атмосферу.