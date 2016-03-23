Черно-белый мини-дворец

В этой книге идей мы покажем прекрасный дом, построенный на окраине Мюнхена в Германии. Сдержанная и внешне лаконичная, постройка имеет приятную и в то же время весьма оригинальную планировку. Все началось с того, что хозяева земельного участка представляли свое жилье современным и необычным. С точки зрения архитектуры этот дом не стал следовать рекомендациям традиционного для этой местности строительства.