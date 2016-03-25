7 способов минимизации налогов при продаже домов

Один из наиболее актуальных вопросов при продаже дома – ’Как избежать уплаты налога от продажи, или, в крайнем случае, минимизировать его?’ Принимая во внимание высокие цены на недвижимость, даже один процент экономии на налогах может представлять собой весьма значительную сумму.

В данной статье мы расскажем, в каких случаях можно совсем не платить налог, а также поговорим об основных способах максимального уменьшения последнего.