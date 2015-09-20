Как сделать генеральную уборку всего за полчаса

Не забудьте в процессе влажной уборки также уделить внимание растениям и цветам в доме. Ведь цветы тоже скапливают много пыли на своих листьях, что отрицательно сказывает на их состоянии и общем микроклимате в доме. Если листья растения гладкие и хорошо переносят прямое попадание воды, их можно протереть влажной тряпочкой, опрыскать из пульверизатора или искупать растения в ванной под душем.

Подробнее о растениях в интерьере можно прочитать в статье Фитодизайн в квартире