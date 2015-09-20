Как сделать генеральную уборку всего за полчаса

Чистота является неотъемлемым условием любого уютного интерьера и хорошего настроения всей семьи. Регулярная уборка позволяет поддерживать порядок с небольшими затратами сил и времени, не устраивая генерального переворота с ног на голову. В генеральную уборку остается только почистить отдельные элементы квартиры: помыть окна, отчистить основательно коврик, разобрать вещи в шкафу. Но такие работы будут локальными и очень редкими. А в основное время дом будет чистым и красивым. Но не спешите задумавшись об уборке сразу хвататься за пылесос. Это всего лишь хороший помощник для финального сбора пыли и мусора. Главное в уборке делать все логично и последовательно, тогда время затраченное на поддержание порядка и чистоты будет минимальным.
Не зря устойчиво сложившимся является словосочетание
чистота и порядок. Эти понятия являются родственными и неразделимыми. Поэтому и уборку всегда нужно начинать с наведения элементарного порядка. Взгляните критично на комнату, все ли вещи находятся на своих местах? И вот этот журнал, уже вторую неделю лежащий на столике у кровати? И детские игрушки на диване? И утюг, спрятавшийся за шторкой на подоконнике? И наверное чашка из под кофе с книжкой на журнальном столике тоже?… Да-да, все так просто, игра на внимание. Пройдите по комнате как Шерлок Холмс в поисках улик, не поленитесь подобрать и отнести на свое место каждую мелочь и увидите как сразу комната станет значительно просторнее и чище. И, кстати, так могут найтись некоторые давно разыскиваемые экземпляры
потеряшек.
Давайте скажем честно, такими кристально чистыми детские комнаты могут быть только на картинке. И это в общем то и хорошо, ведь пространство вокруг ребенка в первую очередь должно быть наполнено играми, творчеством и радостью. Так как же быть с порядком в доме, отложить эту идею до лучших времен, когда дети станут взрослыми? Единственное, что на самом деле может помешать навести порядок в детской комнате и убрать игрушки детей разбросанные по всему дому на место – это отсутствие такого отдельного выделенного места для их хранения. Или отсутствие у ребенка правильного понимания об этих местах для игрушек и его вещей. Всегда нужно соблюдать баланс вещей и мест для их хранения в комнате ребенка. Добавилось новых игрушек после празднования дня рождения? Купите пару новых корзин для их хранения. Ребенок пошел в школу? Подумайте заранее о шкафчике для учебников и тетрадей. Ну и, конечно, убирайте все вместе с ребенком, чтобы он постепенно запоминал, где должны лежать его вещи и приучался к процессу их уборки.
Затеяв уборку не забудь заглянуть в ванную комнату. Не секрет, что в суете утренних сборов можно и зубную пасту с мылом перепутать. Но добравшись наконец-то до уборки в квартире, наведите порядок в этом небольшом помещении – бутылочки по полочкам, полотенца в стирку, зеркалу вернуть зеркальный блеск. Несколько минут и каждая мелочь удобно займет задуманное для нее место, что потом значительно сэкономит вам время и нервы.
Удобной вещью для поддержания чистоты в доме является такое небольшое дополнение интерьера ванных, как корзина для хранения вещей в стирку. Относите сразу туда вещи, которые планируете постирать и все остальное пространство квартиры будет свободно от их скоплений. А в ванной комнате такой контейнер для хранения не займет много места и может быть изящно вписан в общее интерьерное решение – удобно и элегантно, как например в проекте ванной комнаты от ECLECTIC DESIGNSTUDIO
После того, как все вещи разложены по своим местам, уже ничего не мешает убрать пыль со всех видов поверхностей в комнате. Если на полках много разных аксессуаров и книг – снимайте их перед уборкой на пол, это поможет быстро и полноценно избавиться от пыли, накопившейся в лабиринте между статуэтками. Протрите сначала пыль на верхнем уровне: высокие шкафы, верхние полки. Потом – на столиках и нижнем ярусе полок. Мебель с полированной поверхность можно обработать после уборки антистатиком, это поможет надолго сохранить чистоту не накапливая пыль. Стеклянные и зеркальные поверхности протрите основательно от невидимых на первых взгляд пятен, это поможет придать комнате свежесть и парадный вид.
Убрав всю пыль с полочек и шкафчиков, пора вооружаться пылесосом и заняться крупными формами. Отодвиньте диваны и кресла от стен, соберите пыль и мусор в углах комнаты. Не поленитесь кроме пола и ковров пропылесосить мягкую мебель, ведь в ней изо дня в день накапливается огромное количество пыли, загрязняющей воздух. Современные пылесосы имеют в своих комплектах обычно разные виды насадок для чистки мебели, с помощью которых вы легко и эффективно почистите любое кресло даже самой сложной формы. Также не забудьте почистить пылесосом кроме мягкой мебели разнообразные диванные подушечки и мягкие игрушки. Кстати, пыль собирается не только в мягкой мебели, но особенно любит технику, поэтому если у вас дома есть компьютер, не забывайте периодически пылесосить и его кулеры, чтобы скопления пыли не стали причиной поломки.
Всегда очень хочется выключая пылесос на этом уборку и закончить, ведь мусора нет, пыли тоже – чистота и красота. Но! Пользы влажной уборки никто не отменял. Вода позволяет освежить поверхности пола, собрать остатки пыли и придать квартире действительно идеальную чистоту и красоту.
Не забудьте в процессе влажной уборки также уделить внимание растениям и цветам в доме. Ведь цветы тоже скапливают много пыли на своих листьях, что отрицательно сказывает на их состоянии и общем микроклимате в доме. Если листья растения гладкие и хорошо переносят прямое попадание воды, их можно протереть влажной тряпочкой, опрыскать из пульверизатора или искупать растения в ванной под душем.
Подробнее о растениях в интерьере можно прочитать в статье Фитодизайн в квартире
Новый город
Ну и, наконец, закончив уборку, распахните окна, впустите в дом свежий воздух и отличное настроение!