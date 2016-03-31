Интересные факты о звездах архитектуры

В этой статье мы представляем вашему вниманию интересные факты o шести выдающихся архитекторах мира. Это не просто специалисты экстра-класса, прежде всего, они великие творцы и новаторы, меняющие представления человечества о возможностях своей профессии.
Hо даже они допускали ошибки, не имели университетско образования, а иногда выглядели как бездомные. Но, обо всём по порядку.
Вилла Савой, построенная в 1929 году по проекту легендарного зодчего Ле Корбюзье, стала одним из главных достижений архитектуры XX века. Изначально дом предназначался для проживания в нем, но затем его основная функция резко изменилась.
Эта вилла имела некоторые существенные недостатки: протекавшая в нескольких местах крыша, являющаяся причиной повышенной влажности, и огромные окна, способствующие большим тепло-потерям.
Из-за столь ужасных условий проживания у сына мадам Савой были обнаружены серьезные проблемы со здоровьем, после чего семья выехала из дома и подала на Ле Корбюзье в суд.
Сегодня имя знаменитого американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта – одно из самых почитаемых в области архитектуры. Райт выдвинул принцип органичной архитектуры — то есть целостной, являющейся неотделимой частью среды, окружающей человека.
Райт обучался на дому, не посещая школу. В 1885 он поступил на инженерный факультет Университета Висконсина. Учась в университете, он подрабатывает помощником местного инженера-строителя. Райт покинул университет, не получив при этом учёной степени. В 1887 году он переехал в Чикаго, где устроился в архитектурную контору Джозефа Лаймана Силсби, приверженца эклектизма.
Через год перешёл на работу в фирму «Адлер и Салливан», возглавляемую известным идеологом «чикагской школы» Л. Салливаном. С 1890 года в этой фирме ему поручались все проекты по строительству жилой недвижимости. В 1893 году Райту приходится уйти из компании, когда Салливан узнает, что Райт проектирует дома «на стороне».
В 1893 году Райт основывает собственную фирму в чикагском пригороде Оук-Парк. К 1901 году в его послужном списке насчитывается уже около 50 проектов.
В 1929 году уже состоявшемуся архитектору Мису ван дер Роэ было доверено проектировать национальный павильон Германии к открытию Международной выставки, которая проходила в Барселоне. Из всех предметов, представленных автором в павильоне, выделялись лишь скульптура «Танцовщица» (Георг Кольбе) да несколько обтянутых кожей кресел.
Однако в 1930 году, после закрытия выставки, павильон был разобран, а вскоре его следы затерялись в Германии. Прошло время, и роль его, как в деятельности Мис ван дер Роэ, так и в общем в архитектуре XX века, становилась всё более и более значимой. И тогда, в 1980 году, в Департаменте градоустройства Барселоны было принято решение восстановить здание Павильона. Работы были начаты в 1983 году, в качестве проектов использовались оригинальные чертежи архитектора и сохранившиеся фотографии. В 1986 году полностью восстановленное здание было открыто на том же месте. Для реконструкции использовались те же материалы, что и применялись первоначально – то же происхождение, те же характеристики.
В 1983 году в павильоне был основан музей, в котором хранятся работы Мис ван дер Роэ: в нём собирается архив материалов, связанных с жизнью и деятельностью архитектора.
Алвар Аалто (1898–1976) архитектор, член Академии Финляндии, является одним из самых важных представителей современной архитектуры и самым известным в мире финским архитектором. Говоря о творчестве Аалто, редко вспоминают, что оно появилось как результат сотрудничества двух архитекторов. В 1924 г. Алвар женился на Айно Марсио, которая также была архитектором.
Все проекты Аалто до 1949 года были подписаны «Айно и Алвар Аалто». Он всегда ставил ее имя перед своим, хотя Айио и говорила: «У меня роль второстепенная, истинный творец Алвар». И это не было лишь галантным жестом по отношению к супруге. Как и все в жизни зодчего, его женитьба тоже носила характер чего-то неповторимого. Со студенческой скамьи их объединяли общие интересы, общие цели в борьбе, общие удачи, и это явилось залогом прочной семьи.
А еще секрет заключается в том, что по характеру это были очень разные люди. Аалто — натура кипучая, нерасчетливая, беспокойная, Айно же обладала характером цельным, сдержанным и сильным. Хорошо, когда недалеко от вулкана протекает спокойная река.
В молодости Гауди выглядел как денди, носил дорогие костюмы, его стрижка и борода всегда были безупречны. Он был гурманом, постоянно посещал театр и оперу, а строительные участки объезжал на собственном экипаже. В зрелом возрасте архитектор перестал следить за своей внешностью, неопрятно одевался и питался очень скромно. На улице его иногда принимали за нищего.
7 июня 1926 года Антонио Гауди, как обычно, прогуливался по городу, вглядываясь в облака — именно их он считал совершенными созданиями природы, дающими художнику творческую идею.
Ему было семьдесят четыре года, он был очень плохо одет — не потому, что не мог себе позволить, а потому, что сиюминутное всегда было ему чуждо. А в Барселоне только-только пустили трамвай. И старик не заметил железное чудовище.
Извозчики отказывались везти в больницу неопрятного, неизвестного старика без денег и документов, опасаясь неуплаты за поездку. В конце концов, Гауди доставили в больницу для нищих, где ему оказали лишь примитивную медицинскую помощь. Лишь на следующий день его нашёл и опознал капеллан храма Саграда-Фамилия Мосен Хиль Парес-и-Виласау. К тому времени состояние Гауди уже ухудшилось настолько, что лучшее лечение не могло ему помочь. Гауди скончался 10 июня 1926 года и был похоронен двумя днями позже в крипте недостроенного им храма.
Оскар Нимейер — один из основателей современной школы бразильской архитектуры, первопроходец в области железобетонной архитектуры. В период 60-х годов он спроектировал множество объектов в новой столице Бразилии — Бразилиа. Работы отличались четкостью линий и геометрических форм. В 1988 году Нимейер получил самую престижную награду в области архитектуры — Притцкеровскую премию. А Бразилиа стал единственным современным городом, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 96 лет Оскар Нимейер спроектировал летний павильон для лондонского Гайд-парка, в 97 — музей науки и искусств в самой восточной точке Бразилии, в 102 года — современную библиотеку в научном центре Когнополис, в 103 — здание собственного музея в пригороде Рио-де-Жанейро.
A в свои 104 года выпустил коллекцию кроссовок. На одном из них красуется одна из самых известных цитат архитектора: «Меня привлекают не прямые углы и не строгие линии. Мне больше нравятся кривые и изгибы. В изгибах я вижу горы своей родины, русла ее извилистых рек и очертания тела любимой женщины».