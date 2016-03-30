​Дом архитектора: реконструкция коттеджа 1947 года

Дом архитектора – чем он отличается от обычного, где найти супер-секреты в обустройстве быта и нюансы, позволяющие сделать дом по-настоящему удобным?
Немецкий архитектор с польской фамилией Доминик Вуковояц, основатель и владелец архитектурного бюро WUKOWOJAC ARCHITEKTEN, создал данный дом для своей семьи. Изначально купленный традиционный коттедж был основательно осмотрен, и затем Доминик и его жена Беттина вместе начали продумывать проект дома своей мечты.
Если вы планируете подобный проект, вам нужно учесть несколько взаимосвязанных процессов в перестройке такого дома. Во-первых, стоит сразу определить, нужно ли вам расширение или нет. Это может быть простая летняя терраса, либо две-три новые комнаты, и не обязательно, чтобы они имели общую кровлю с основным домом и были так же, как и он, двухэтажными.
После принятия решения о пристройке стоит задумываться об общих коммуникациях – отоплении, водоснабжении и канализации для всех комнат. Продумать удобную систему кровли (возможно, даже две или три различных, с собственными параметрами, даже разными материалами и разными водостоками).
Также очень важно провести капитальный ремонт всех коммуникаций, заменить все материалы отделки (без малейших исключений, которые потом будут «резать» вам глаза) и подумать о расширении остекления.
Очень важно и расположение новой пристройки – сделать ее приватной не всегда есть возможность. Специальное остекление формата, как на фотографии, вытянутое горизонтально, помогает освещать комнаты без нарушения приватности. Правда, такой вариант больше подходит для холла, ванной комнаты, спальни, кабинета и кухни, но не для гостиной или столовой.
Лучше всего закрыть часть пристройки, выходящую на задний дворик, ее же стеной со стороны улицы и декоративными экранами. Помогут вам и зеленые насаждения – густые кусты, деревья с пышной кроной и вертикальное озеленение заборов.
Чаще всего жилая пристройка решает либо проблему количества спален, либо призвана сделать гостиную более современной или просторной. Тогда на месте старых гостиной и кухни остается только кухня и столовая с коммуникациями, уже проведенными в ту зону, а гостиная оказывается в новой пристройке. Очень хорошо смотрятся новые ванные комнаты и гостевые туалеты в пристройке.
Еще одна хорошая идея – создать пристройку специально для двух детских комнат с ванной, выходом на террасу и видом на сад. Тогда комнаты на втором этаже преобразуются в мастер-сьют из родительской спальни, гардеробной и кабинета.
Если ваша пристройка имеет универсальное назначение, например, является общественной комнатой в планировке открытого плана, обязательно подумайте об организации интересных зон и местечек, как в этом проекте.
Вы сможете больше не отказывать себе в детской игровой, удобной зоне кабинета, барной стойке, зоне бара как такового, каминной зоне с двумя креслами или других интересных деталях интерьера.
Сейчас на фотографии выше вы смотрите на второй и третий этаж здания, ранее не существовавший в принципе и являвшийся чердаком. Теперь здесь расположена очень современная детская с чердачной игровой зоной. Под лестницей – гардеробная, удобная и просторная.
Выше мы говорили о том, что в пристройке отлично разместятся две спальни. В этом же проекте архитектор решился на еще более оригинальный ход – создал для себя и своей жены модный мастер-сьют, состоящий из спальни, гардеробной за изголовьем и ванной комнаты.
Между зоной сна и ванной чашей есть стеклянный экран, справа – подсветка на стене на уровне пола, а мебель и отделка выбраны белые, отчасти глянцевые для усиления эффекта простора и люкса!
В этом и есть главный секрет дома архитектора – он создан под конкретную семью и воплощает мечты каждого. Ребенок получил спальню, похожую на собственную квартиру в стиле лофт, а родители – уединенное гнездышко в стиле трендового дизайна.
Обращаясь к специалисту, вы всегда можете ожидать такой же подход и к вашим нуждам.
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