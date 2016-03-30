​Дом архитектора: реконструкция коттеджа 1947 года

Если вы планируете подобный проект, вам нужно учесть несколько взаимосвязанных процессов в перестройке такого дома. Во-первых, стоит сразу определить, нужно ли вам расширение или нет. Это может быть простая летняя терраса, либо две-три новые комнаты, и не обязательно, чтобы они имели общую кровлю с основным домом и были так же, как и он, двухэтажными.

После принятия решения о пристройке стоит задумываться об общих коммуникациях – отоплении, водоснабжении и канализации для всех комнат. Продумать удобную систему кровли (возможно, даже две или три различных, с собственными параметрами, даже разными материалами и разными водостоками).

Также очень важно провести капитальный ремонт всех коммуникаций, заменить все материалы отделки (без малейших исключений, которые потом будут «резать» вам глаза) и подумать о расширении остекления.