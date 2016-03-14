Старый дом с шикарной пристройкой

Как видно на снимке выше, место объединения домов абсолютно невидимо глазом и даже почти неощутимо. Те, кто не знает историю дома, без внимательного рассмотрения вряд ли догадаются об этом. Внутри оба здания кажутся и даже являются единым целым – с общей системой отопления, вентиляции, холлами и другими коммуникациями.

Так, старый дом стал отчасти новым, а владельцы получили на месте бывших маленьких гостиной и кухни большие и просторные комнаты, позволяющие дополнительно организовать места для сезонного хранения, парадную столовую и места для детских игр. И все это – в бывшем одноэтажном доме постройки 50-х годов прошлого века!

Кстати, проект пристроек – очень популярная тема в сообществе homify! Они могут быть современные, эклектичные, особенно люксовые или бюджетные. Но в одном они схожи – они все гениальны! Расширяя внутреннее пространство дома, они делают и его внешний облик более презентабельным, а иногда и вовсе фантастичным!

О том, какие бывают типы пристроек, как реализовать данную идею и на каких материалах остановить выбор, вы можете прочитать в этой статье. Посмотреть поэтапно строительство пристройки к обычному коттеджу на основе каркасного строительства можно здесь. А увидеть реализованный в России проект пристройки с террасой для летнего отдыха здесь.

Удачи вам в поисках идей и вдохновения!

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