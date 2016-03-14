Старый дом с шикарной пристройкой

О том, как самый обычный домик в провинции получил ультрамодную пристройку и стал стильным коттеджем, всегда интересно читать! Данный проект от британской архитектурной студии LA HALLY ARCHITECT не исключение. Бунгало, построенное еще в 50-ые годы прошлого века, было скромным, одноэтажным и слишком маленьким для семьи новых владельцев.
В итоге было принято решение о расширении дома. Новая пристройка в два этажа органично вписалась в архитектурный стиль бунгало и разместила на втором этаже главную спальню для родителей, гардеробную и ванную комнату при ней. А на первом этаже пристройки расположились детские комнаты.
Новый облик этого дома был создан не только благодаря пристройке, но и новому формату остекления в основном здании. Здесь в некоторых местах появились панорамные окна в пол, а замена радиаторной системы отопления на встроенную в пол позволила сделать вид таких окон более эстетичным в интерьере.
Дизайн фасадов в данном случае практически эксклюзивен – оригинальная кирпичная кладка 50-го года была оштукатурена, что придает коттеджу оттенок настроения мини-замка и ощущение стабильного порядка вещей, тогда как пристройка в основном оформлена с помощью декоративных панелей из натурального дерева в горизонтально-реечном формате.
На самом простом заднем дворике этого бунгало после завершения капитального ремонта и строительства пристройки воцарилась особенная атмосфера. Владельцы ждали переезда в новый дом, который полностью изменит их жизнь и определит их образ жизни на следующие десятилетия, а дети не могли дождаться, когда они вступят во владение спальнями и задним двориком!
Небольшое световое и вентиляционное окно для ванной комнаты, а также балкончик со стеклянным экраном и дверью с остеклением в пол для спальни – маленькие изюминки новой пристройки, делающую ее не простой, а дизайнерской и модной.
На фотографии выше вы можете видеть интерьер на втором этаже внутри пристройки. Главный мастер-сьют родителей разместился здесь на площади, равной примерно 35 квадратным метрам.
Как видно на снимке выше, место объединения домов абсолютно невидимо глазом и даже почти неощутимо. Те, кто не знает историю дома, без внимательного рассмотрения вряд ли догадаются об этом. Внутри оба здания кажутся и даже являются единым целым – с общей системой отопления, вентиляции, холлами и другими коммуникациями.
Так, старый дом стал отчасти новым, а владельцы получили на месте бывших маленьких гостиной и кухни большие и просторные комнаты, позволяющие дополнительно организовать места для сезонного хранения, парадную столовую и места для детских игр. И все это – в бывшем одноэтажном доме постройки 50-х годов прошлого века!
Кстати, проект пристроек – очень популярная тема в сообществе homify! Они могут быть современные, эклектичные, особенно люксовые или бюджетные. Но в одном они схожи – они все гениальны! Расширяя внутреннее пространство дома, они делают и его внешний облик более презентабельным, а иногда и вовсе фантастичным!
О том, какие бывают типы пристроек, как реализовать данную идею и на каких материалах остановить выбор, вы можете прочитать в этой статье. Посмотреть поэтапно строительство пристройки к обычному коттеджу на основе каркасного строительства можно здесь. А увидеть реализованный в России проект пристройки с террасой для летнего отдыха здесь.
Удачи вам в поисках идей и вдохновения!
Для тех, кто любит отдыхать на природе: