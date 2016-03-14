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Старый дом с шикарной пристройкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House in Hiltingbury, LA Hally Architect LA Hally Architect
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О том, как самый обычный домик в провинции получил ультрамодную пристройку и стал стильным коттеджем, всегда интересно читать! Данный проект от британской архитектурной студии LA HALLY ARCHITECT не исключение. Бунгало, построенное еще в 50-ые годы прошлого века, было скромным, одноэтажным и слишком маленьким для семьи новых владельцев.

В итоге было принято решение о расширении дома. Новая пристройка в два этажа органично вписалась в архитектурный стиль бунгало и разместила на втором этаже главную спальню для родителей, гардеробную и ванную комнату при ней. А на первом этаже пристройки расположились детские комнаты.

Дизайн фасадов

House in Hiltingbury, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Hiltingbury

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Новый облик этого дома был создан не только благодаря пристройке, но и новому формату остекления в основном здании. Здесь в некоторых местах появились панорамные окна в пол, а замена радиаторной системы отопления на встроенную в пол позволила сделать вид таких окон более эстетичным в интерьере.

Дизайн фасадов в данном случае практически эксклюзивен – оригинальная кирпичная кладка 50-го года была оштукатурена, что придает коттеджу оттенок настроения мини-замка и ощущение стабильного порядка вещей, тогда как пристройка в основном оформлена с помощью декоративных панелей из натурального дерева в горизонтально-реечном формате.

Вид со стороны заднего дворика

House in Hiltingbury, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Hiltingbury

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

На самом простом заднем дворике этого бунгало после завершения капитального ремонта и строительства пристройки воцарилась особенная атмосфера. Владельцы ждали переезда в новый дом, который полностью изменит их жизнь и определит их образ жизни на следующие десятилетия, а дети не могли дождаться, когда они вступят во владение спальнями и задним двориком!

Маленькие детали

House in Hiltingbury, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Hiltingbury

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Небольшое световое и вентиляционное окно для ванной комнаты, а также балкончик со стеклянным экраном и дверью с остеклением в пол для спальни – маленькие изюминки новой пристройки, делающую ее не простой, а дизайнерской и модной.

Дизайн интерьера

House in Hiltingbury, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Hiltingbury

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

На фотографии выше вы можете видеть интерьер на втором этаже внутри пристройки. Главный мастер-сьют родителей разместился здесь на площади, равной примерно 35 квадратным метрам.

Объединение домов

House in Hiltingbury, LA Hally Architect LA Hally Architect
LA Hally Architect

House in Hiltingbury

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Как видно на снимке выше, место объединения домов абсолютно невидимо глазом и даже почти неощутимо. Те, кто не знает историю дома, без внимательного рассмотрения вряд ли догадаются об этом. Внутри оба здания кажутся и даже являются единым целым – с общей системой отопления, вентиляции, холлами и другими коммуникациями.

Так, старый дом стал отчасти новым, а владельцы получили на месте бывших маленьких гостиной и кухни большие и просторные комнаты, позволяющие дополнительно организовать места для сезонного хранения, парадную столовую и места для детских игр. И все это – в бывшем одноэтажном доме постройки 50-х годов прошлого века!

Кстати, проект пристроек – очень популярная тема в сообществе homify! Они могут быть современные, эклектичные, особенно люксовые или бюджетные. Но в одном они схожи – они все гениальны! Расширяя внутреннее пространство дома, они делают и его внешний облик более презентабельным, а иногда и вовсе фантастичным!

О том, какие бывают типы пристроек, как реализовать данную идею и на каких материалах остановить выбор, вы можете прочитать в этой статье. Посмотреть поэтапно строительство пристройки к обычному коттеджу на основе каркасного строительства можно здесь. А увидеть реализованный в России проект пристройки с террасой для летнего отдыха здесь.

Удачи вам в поисках идей и вдохновения!

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