Маленький дом? Большие возможности!

Удивительно, каким удобным и стильным может быть небольшой коттедж, если подойти к планированию и организации пространства в нем в современном формате. Дело в том, что некоторые традиции мешают нам выйти на должный уровень комфорта, и если их целенаправленно избегать, можно добиться потрясающих результатов.
Такими традициями являются подчас незаметные для нас вещи – любовь к определенной планировке, цветам, декору. Большую роль играет и настороженное отношение к инновациям. Тем не менее, мы смело заявляем, что шикарная, комфортабельная, практически люксовая жизнь семьи на 145 кв. метрах коттеджа возможна! А для примера представляем вам прекрасный проект дома от студии VON MANN ARCHITEKTUR GMBH, реализованный в Швейцарии.
Посмотрите на этот рельефный участок у дороги. Он имеет настолько небольшую глубину, что невозможно организовать задний дворик за домом, а только сбоку. Тем не менее на нем стоит дом, который сделал жизнь в этом необычном месте очень удобной для молодой семьи.
Метод строительства: каркасный, SIP-панели.
Площадь: 145 кв. метров, 3 спальни.
Стиль: модерн, комбинированная отделка фасадов.
Этот дом не просто предлагает нам комфортабельный образ жизни, но и заставляет по максимуму использовать все возможности в жизни. Хороший дизайн для нашего настроения как хороший фундамент для дома – незаменим, если правильно его оценить.
В этом проекте большую роль играет панорамное остекление в гостиной и в зоне пристройки, которую мы покажем вам далее. Оно создает непередаваемое чувство простора, близости к природе и просто позитивно-солнечное настроение даже в пасмурный день. И дело здесь не в прямом солнечном свете, а в том, как идеально отраженный свет заливает все пространство, даже если дом находится в комфортной тени.
Остекление важно в данном случае не только в общественной зоне. Наверху, в двух спальнях и ванной комнате на мансарде, удобные двери-слайдеры имеют красивые стеклянные экраны и отлично имитируют балкончики для прогулок.
В открытой планировке первого этажа мы найдем стремление к современности. В ней нет абсолютно никаких декоративных перегородок (разве что дымоход в середине комнаты), а вся зона практично распланирована в линейном формате.
Общая площадь этого помещения, в которое входит лестничный холл, кухня-столовая и гостиная, равняется примерно 50 кв. метрам. Также на первом этаже возле входа вы найдете гостевую туалетную комнату, удобную для использования, но при этом небольшую.
Атмосфера мансарды, особенно если она только что пережила стильный редизайн, непередаваема так же, как и позитивный эффект панорамного остекления. Скошенные стены делают маленькие комнаты настолько уютными, что при достаточно большом размере комнаты такая спальня может стать самым любимым и уютным уголком на этой планете.
Удивительная пристройка, которая является главным мастер-сьютом и спальней родителей, расположилась рядом с домом и имеет на крыше шикарную террасу для отдыха. Внутри же мы найдем спальню на втором этаже (с ванной комнатой) и офис, доступный с улицы – на первом. Заметьте, что второй уровень пристройки равняется уровню первого этажа основного здания.
Интерьер спальни в пристройке выглядит футуристично. Формат микро-лофта для офиса и приватной зоны здесь смотрится особенно эффектно!
Таким образом, со второго этажа основного дома вы можете попасть на террасу на крыше пристройки с помощью дверей на территории лестничного холла. Обратите внимание, что со стороны этого дополнительного «дворика» есть панорамное остекление, красиво реализованное с приватной стороны (по отношению к участкам соседей).
Терраса на крыше создана в стиле патио с озеленением по периметру, что позволило на столь маленькой площади легко расположить стильную и при этом очень удобную зону отдыха.
Для тех, кто любит отдыхать на природе: