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Маленький дом? Большие возможности!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Дома в стиле модерн
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Удивительно, каким удобным и стильным может быть небольшой коттедж, если подойти к планированию и организации пространства в нем в современном формате. Дело в том, что некоторые традиции мешают нам выйти на должный уровень комфорта, и если их целенаправленно избегать, можно добиться потрясающих результатов.

Такими традициями являются подчас незаметные для нас вещи – любовь к определенной планировке, цветам, декору. Большую роль играет и настороженное отношение к инновациям. Тем не менее, мы смело заявляем, что шикарная, комфортабельная, практически люксовая жизнь семьи на 145 кв. метрах коттеджа возможна! А для примера представляем вам прекрасный проект дома от студии VON MANN ARCHITEKTUR GMBH, реализованный в Швейцарии.

​Дом, которому подвластно многое

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Дома в стиле модерн
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Посмотрите на этот рельефный участок у дороги. Он имеет настолько небольшую глубину, что невозможно организовать задний дворик за домом, а только сбоку. Тем не менее на нем стоит дом, который сделал жизнь в этом необычном месте очень удобной для молодой семьи.

Метод строительства: каркасный, SIP-панели.

Площадь: 145 кв. метров, 3 спальни.

Стиль: модерн, комбинированная отделка фасадов.

В чем он хорош

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Дома в стиле модерн
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Этот дом не просто предлагает нам комфортабельный образ жизни, но и заставляет по максимуму использовать все возможности в жизни. Хороший дизайн для нашего настроения как хороший фундамент для дома – незаменим, если правильно его оценить. 

В этом проекте большую роль играет панорамное остекление в гостиной и в зоне пристройки, которую мы покажем вам далее. Оно создает непередаваемое чувство простора, близости к природе и просто позитивно-солнечное настроение даже в пасмурный день. И дело здесь не в прямом солнечном свете, а в том, как идеально отраженный свет заливает все пространство, даже если дом находится в комфортной тени. 

Остекление важно в данном случае не только в общественной зоне. Наверху, в двух спальнях и ванной комнате на мансарде, удобные двери-слайдеры имеют красивые стеклянные экраны и отлично имитируют балкончики для прогулок.

Семейная зона

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Столовая комната в стиле модерн
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

В открытой планировке первого этажа мы найдем стремление к современности. В ней нет абсолютно никаких декоративных перегородок (разве что дымоход в середине комнаты), а вся зона практично распланирована в линейном формате.

Общая площадь этого помещения, в которое входит лестничный холл, кухня-столовая и гостиная, равняется примерно 50 кв. метрам. Также на первом этаже возле входа вы найдете гостевую туалетную комнату, удобную для использования, но при этом небольшую.

Мансардная атмосфера

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Спальня в стиле модерн
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Атмосфера мансарды, особенно если она только что пережила стильный редизайн, непередаваема так же, как и позитивный эффект панорамного остекления. Скошенные стены делают маленькие комнаты настолько уютными, что при достаточно большом размере комнаты такая спальня может стать самым любимым и уютным уголком на этой планете.

​Пристройка

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Дома в стиле модерн
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Удивительная пристройка, которая является главным мастер-сьютом и спальней родителей, расположилась рядом с домом и имеет на крыше шикарную террасу для отдыха. Внутри же мы найдем спальню на втором этаже (с ванной комнатой) и офис, доступный с улицы – на первом. Заметьте, что второй уровень пристройки равняется уровню первого этажа основного здания.

​Главная спальня

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Спальня в стиле модерн
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Интерьер спальни в пристройке выглядит футуристично. Формат микро-лофта для офиса и приватной зоны здесь смотрится особенно эффектно!

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Пристройка: вид из основного дома

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Таким образом, со второго этажа основного дома вы можете попасть на террасу на крыше пристройки с помощью дверей на территории лестничного холла. Обратите внимание, что со стороны этого дополнительного «дворика» есть панорамное остекление, красиво реализованное с приватной стороны (по отношению к участкам соседей).

Терраса на крыше

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Балкон и терраса в стиле модерн
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Терраса на крыше создана в стиле патио с озеленением по периметру, что позволило на столь маленькой площади легко расположить стильную и при этом очень удобную зону отдыха.

Для тех, кто любит отдыхать на природе:

— Дом в стиле микро-лофт;

— Ландшафтный дизайн: идеи для любого участка.

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