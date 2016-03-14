Маленький дом? Большие возможности!

Этот дом не просто предлагает нам комфортабельный образ жизни, но и заставляет по максимуму использовать все возможности в жизни. Хороший дизайн для нашего настроения как хороший фундамент для дома – незаменим, если правильно его оценить.

В этом проекте большую роль играет панорамное остекление в гостиной и в зоне пристройки, которую мы покажем вам далее. Оно создает непередаваемое чувство простора, близости к природе и просто позитивно-солнечное настроение даже в пасмурный день. И дело здесь не в прямом солнечном свете, а в том, как идеально отраженный свет заливает все пространство, даже если дом находится в комфортной тени.

Остекление важно в данном случае не только в общественной зоне. Наверху, в двух спальнях и ванной комнате на мансарде, удобные двери-слайдеры имеют красивые стеклянные экраны и отлично имитируют балкончики для прогулок.