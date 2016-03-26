Почему теплицы всегда окупаются?

Если вы являетесь опытным садоводом или просто любителем растений, то вам наверняка знакома такая конструкция, как теплица. Это сооружение устанавливается во дворе частного дома и служит для создания благоприятных условий тем или иным растениям.
Некоторые садоводы предпочитают временные теплицы разборного типа, другие же создают круглогодичные оазисы зелени у себя на участке.
Разобраться в обилии тепличных установок не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но любая выбранная теплица довольно быстро окупается, ведь собственноручно выращенные овощи и фрукты, ягоды и цветы позволяют сэкономить колоссальные средства на протяжении года.
Перед тем, как обустроить на своем участке теплицу, определите важные критерии этой конструкции. Речь идет о месте расположении и типе теплицы.
Наиболее благоприятным участком можно назвать юго-западные и юго-восточные области зеленой зоны, поскольку туда попадает максимальное количество солнечных лучей. А ведь именно они являются залогом создания тепличного эффекта внутри сооружения и быстрого развития растений.
Что касается типов теплиц, то их всего три:
- постоянные – функционируют круглогодично;
- временные – устанавливаются на участке с ранней весны до конца лета с целью ускоренного созревания овощей и фруктов в ней;
- промежуточный вариант (полупостоянные) – используется с весны до конца осени.
На фото представлена постоянная теплица, которая состоит из надежного кирпичного основания и стеклянного накрытия. Благодаря высоким бортам она отлично выдержит заморозки и не даст растениям внутри погибнуть. Безусловно, подобная конструкция является дорогостоящей, однако и прослужит она не одно десятилетие.
Если в вашем регионе не бывает заморозков, то такая теплица ни к чему. Выбирайте варианты попроще, возможно – сборные, которые легко складываются и устанавливаются при необходимости. Элементы подобных конструкций могут храниться в сарае или на складе производителя за дополнительную плату.
Что касается самых простых теплиц из прутьев и полиэтилена, то они годятся только для выращивания ранней рассады.
Квалифицированные ландшафтные архитекторы помогут вам подобрать именно ту модель, которая идеально впишется в стилистику участка и будет отвечать вашим финансовым и функциональным требованиям.
Неоспоримым преимуществом наличия теплицы является здоровая пища, выращенная на свой вкус, без использования каких-либо химикатов и токсичных удобрений. Это настолько важно в современном мире, что уже является весомым основанием для приобретения теплицы для сада.
Вы сможете также баловать свое семейство экзотическими фруктами и ягодами, которые в наших широтах не могут произрастать в естественных условиях, а в магазинах стоят очень дорого.
Если же говорить о недостатках теплицы, то это, в первую очередь, финансовые затраты на ее покупку. Но они обязательно окупятся и довольно быстро.
Также теплицы нужно применять с осторожностью на маленьких участках у дома. Там, где и так тесно, такая конструкция может еще больше загромождать пространство и выглядеть громоздко.
От того, насколько прочным и правильно подобранным будет основание вашей теплицы, напрямую зависит ее долговечность и функциональность.
Чаще всего можно увидеть металлический или кирпичный каркас, который устанавливается непосредственно на земле, либо же на возвышении. Второй вариант считается более предпочтительным, поскольку защищает растения от холодной земли и немного приподнимает теплицу, позволяя проникнуть в нее большему количеству солнечных лучей.
На фото вы видите лаконичный вариант сооружения с алюминиевым каркасом. Эта недорогая и долговечная модель позволит вам наслаждаться цветением круглый год!
Традиционным покрытием для теплиц считается стекло. Оно не только выглядит эстетично, но и пропускает солнечный свет, будучи надежным барьером для вредного ультрафиолета. Все это способствует интенсивному росту, цветению и плодоношению растений, которые находятся внутри.
Помимо стекла, для покрытия теплиц сегодня активно используют поликарбонат и различные инновационные пленки. Каждый материал имеет свои особенности и ценовой диапазон.
Поскольку теплицы с каждым годом становятся все более востребованным товаром, то вполне понятным является появление множества аферистов и мошенников среди продавцов. Пользуясь неопытностью начинающих садоводов, они обещают вам
вечные теплицы по смешным ценам. Запомните – такого не бывает!
Если конструкция изготовлена из прочных материалов, имеет надежные соединения узлов и качественные механизмы, она по определению не может быть дешевой. Так что, услышав заманчивую цену, не спешите доставать кошелек.
Перед покупкой обязательно проверяйте документы поставщика, где должны быть прописаны все характеристики теплицы: состав, материалы, гарантия.
Выращивайте в теплицах любимые растения и любуйтесь прекрасным садом круглый год!