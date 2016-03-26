Почему теплицы всегда окупаются?

Если вы являетесь опытным садоводом или просто любителем растений, то вам наверняка знакома такая конструкция, как теплица. Это сооружение устанавливается во дворе частного дома и служит для создания благоприятных условий тем или иным растениям.

Некоторые садоводы предпочитают временные теплицы разборного типа, другие же создают круглогодичные оазисы зелени у себя на участке.

Разобраться в обилии тепличных установок не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но любая выбранная теплица довольно быстро окупается, ведь собственноручно выращенные овощи и фрукты, ягоды и цветы позволяют сэкономить колоссальные средства на протяжении года.