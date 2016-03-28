​Роскошная вилла в Турции

Шикарный современный проект коттеджа с бассейном и мульти-террасами покорил нас с первого взгляда. В нем есть все, что можно желать от нового дома – простор, практичность, модный парадный вид и стиль, который вдохновляет в повседневности.

Авторы данного проекта – архитекторы из студии BAHADIR KUL ARCHITECTS – порадуют вас и дизайном интерьера, который показывает, как хорошо можно обустроить свою жизнь на вилле.

Так, в этом доме мы найдем еще и ультра-трендовые дополнения в виде декоративных конструкций с отделкой панелями (белая часть фасада), деревянные реечные экраны от солнца на втором этаже (в комнатах с балконами) и шикарный бассейн с особенно привлекательным лазурным цветом воды.