​Роскошная вилла в Турции

Шикарный современный проект коттеджа с бассейном и мульти-террасами покорил нас с первого взгляда. В нем есть все, что можно желать от нового дома – простор, практичность, модный парадный вид и стиль, который вдохновляет в повседневности.
Авторы данного проекта – архитекторы из студии BAHADIR KUL ARCHITECTS – порадуют вас и дизайном интерьера, который показывает, как хорошо можно обустроить свою жизнь на вилле.
Так, в этом доме мы найдем еще и ультра-трендовые дополнения в виде декоративных конструкций с отделкой панелями (белая часть фасада), деревянные реечные экраны от солнца на втором этаже (в комнатах с балконами) и шикарный бассейн с особенно привлекательным лазурным цветом воды.
Многие россияне выбирают инвестиции в турецкую недвижимость благодаря ее сравнительной невысокой цене и особенному расположению самих курортных городов на Средиземноморье. Потрясающая природа, теплый климат, развитая инфраструктура и отличные условия не только для длительного отдыха, но и для жизни, мотивируют покупать дома и квартиры именно в Турции.
Покупка такого дома может стать не только возможностью отдыха, но и работы. Многие сдают жилье в те месяцы, когда не приезжают на ривьеру сами, тогда как сама недвижимость и без того растет в цене как прекрасная инвестиция.
Визитная карточка средиземноморского побережья – практические полное объединение внешнего и внутреннего обустроенного пространства дома. Так, патио, террасы и балконы за счет идентичного уровня пола, панорамного остекления и легкого передвижения становятся настоящей частью дома с марта по декабрь. В самой Турции мы видим и особенную любовь к цветным стеклянным экранам для балконов (голубым и изумрудным) и другим модным трендам в дизайне интерьера – модульной мебели, минимализму с эклектичными дополнениями и натуральному камню в отделке.
Интересно, что от традиционного турецкого интерьера в новых виллах остаются некоторые колоритные детали, например, серебряные подносы и посуда, любовь к бархату и толстым тканям насыщенных цветов, а также гламурные оттенки с блестящими эффектами.
В этом интерьере от традиционной Турции, кажется, ничего не осталось, но ощущение того, что этот дом находится именно на ривьере, все-таки присутствует. Как и дома в Барселоне, Калифорнии и Австралии имеют особенную энергетику, здесь чувствуется, что не только дизайн и декор сыграли свою роль в позитивном облике этого дома.
Именно таким является самый популярный стиль в дизайне интерьера Турции. Легкий, эклектичный модерн здесь помогает на практичной и очень современной основе создать творческий и семейный интерьер, любимый всеми.
Шикарная кухня с кухонным островом имеет не очень большой размах, но кажется почти гениальной. Четкая компоновка модулей смотрится практично и в процессе эксплуатации лишь подтверждает свои положительные качества.
Удивительная подсветка в этой спальне делает ее похожей на мастер-сьют в пентхаусе на Манхэттене. На самом деле, ее современность определяется именно дизайном, а не местоположением – в ней есть ощущение люксовой футуристики, как части общего образа этой удивительной и во всем интересной виллы.
Ванная комната при этой спальне повторяет ее цветовую гамму и визуальные эффекты подсветки – голубой неоновый цвет здесь играет очень важную роль в создании ультра-современной атмосферы. А балансирует его белый глянец – керамика, материалы отделки и просто белые элементы помогают создать нужный фон для игры света.
Особенность турецкой планировки – две гостиные, одна из которых предназначена для приема гостей, а другая – для просмотра TV. Это создает необычный вид планировки первого этажа.
Наверху – три спальни (каждая с собственной ванной комнатой) и отдельное помещение в виде постирочной для создания во всех остальных ванных более парадной атмосферы.
Возвращаясь к увлекательным интерьерам этой виллы, мы находим здесь и домашний кинотеатр, оформленный с нотками турецкого гламура – стиля, который во многом определяет будущее дизайна интерьера в Турции.
Для тех, кто ценит люкс и стиль:
— Спальня вашей мечты: секреты успеха;