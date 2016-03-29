​До и После: Новый образ дуплекса у моря

Мечта о жизни на море (если она у вас есть) имеет характерную черту не покидать вас, пока не сбудется! Владельцы этого дюплекса уже поняли это, поэтому и купили то, что могли себе позволить – старый ретро-дом у моря. А потом пригласили архитекторов и дизайнеров из студии PEANUT DESIGN STUDIO сделать на его основе современный коттедж.
Недвижимость на момент покупки оставляла желать лучшего. Миниатюрные комнаты от 5 до 7 кв. метров, маленькие двери, узкие проемы… И лишь одна полноценная жилая комната на первом этаже с окнами на террасу позволяла думать о том, что когда-нибудь здесь настанет рай для одной семьи.
Первым делом архитектор решился расширить несколько проемов и окон для того, чтобы дом приобрел более современный вид. Затем ванная комната на первом этаже была объединена с бывшей маленькой кухней, и таким образом для кухни освободилась достаточно просторная комната в 10 кв. метров.
А на первом этаже осталась лишь гостевая туалетная комната и кухня, а также гостиная-столовая с лестницей на второй этаж.
Выбранный для оформления квартиры стиль ретро отлично подошел под традиционную узкую планировку и действительно красиво вписался в каждый из уголков дюплекса.
Новая лестница имеет необычный формат вместо традиционного деревянного косоура, бетонной основы или металлической направляющей. Ограждение на ней является металлическими тросами.
Маленькая кухня, в бывшем оформленная с помощью легендарной ретро-плитки с пейзажами в стиле кантри, теперь смотрится гораздо более современно. В ней есть и динамика, которую очень сложно сделать гармоничной на маленьком пространстве, и разнообразие модулей и функций.
Для планировки кухни был выбран самый удобный формат буквой «П», для этого пришлось перемонтировать радиатор отопления на четвертую стену. Тем не менее, такой вариант гарнитура мы советуем всем, кто размышляет над планировкой кухни площадью 8-12 кв. метров.
Эта стильная спальня, оформленная в стиле скандинавского ретро, имеет шикарный декоративный прием, украшающий стену с изголовьем . Наклейки в формате 3D-пирамидок смотрятся очень стильно в маленьких пространствах!
Еще одна спальня в стиле скандинавского минимализма, с четкой геометрией и чистым символизмом смотрится очень современно. Удивительный орнамент на стене – всего лишь акцентная стена, покрашенная обычной краской для стен.
Такая идея может быть реализована в любой спальне и при этом является очень бюджетной. Различные орнаменты вы можете найти на homify в разделе «Идеи дизайна интерьера», заметить в журнале или посмотреть в портфолио у дизайнеров.
Стильная ванная комната оформлена с помощью трех типов керамической плитки – рельефные контрастная и светлая расположились в разных зонах на стенах, плитка под камень в темной окраске была выбрана для пола. А две стены остались покрашены обычной краской. Такой подход очень экономичен и современен, вы можете не просчитывать выходные на пролет расположение и цену декоративных плит, мозаики или декоративных вставок различных типов, а просто создать стильную ванную на современный лад!
В этой квартире мы нашли множество интересных деталей, которые способны облегчить образ жизни семьи в маленькой квартире или маленьком доме. Здесь и кухня в 10 кв. метров, и ванная 3,5 квадратов оформлены красиво и эстетически правильно!
Для тех, кто любит комфорт: