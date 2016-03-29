​До и После: Новый образ дуплекса у моря

Мечта о жизни на море (если она у вас есть) имеет характерную черту не покидать вас, пока не сбудется! Владельцы этого дюплекса уже поняли это, поэтому и купили то, что могли себе позволить – старый ретро-дом у моря. А потом пригласили архитекторов и дизайнеров из студии PEANUT DESIGN STUDIO сделать на его основе современный коттедж.

Недвижимость на момент покупки оставляла желать лучшего. Миниатюрные комнаты от 5 до 7 кв. метров, маленькие двери, узкие проемы… И лишь одна полноценная жилая комната на первом этаже с окнами на террасу позволяла думать о том, что когда-нибудь здесь настанет рай для одной семьи.