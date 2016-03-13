Дом на краю обрыва

Наши иностранные коллеги уверяют, что показанный в этой книге идей дом мало кого способен оставить равнодушным. Можно сказать, что проект двухэтажного дома – это абсолютно свежая работа; дом выглядит оригинально и современно, хотя на самом деле он был построен в 70-х гг прошлого столетия. Расположившись на скале возле озера Остин, из окон постройки открывается потрясающий вид на один из национальных парков штата Техас.