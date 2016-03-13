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Дом на краю обрыва

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Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Балкон и терраса в стиле модерн
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Наши иностранные коллеги уверяют, что показанный в этой книге идей дом мало кого способен оставить равнодушным. Можно сказать, что проект двухэтажного дома – это абсолютно свежая работа; дом выглядит оригинально и современно, хотя на самом деле он был построен в 70-х гг прошлого столетия. Расположившись на скале возле озера Остин, из окон постройки открывается потрясающий вид на один из национальных парков штата Техас.

Сад на крыше

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Балкон и терраса в стиле модерн
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Прямые линии, точные пропорции, гармоничное сочетание цветов и материалов – вот основные элементы, делающие постройку столь привлекательной. Облик дома производит неизгладимое впечатление на тех, кому небезразличен минимализм и современный дизайн. Фасад смотрится в достаточной степени сдержанно и строго; попасть внутрь можно двумя способами: либо через главный вход, либо через сад.

Вдохновение минимализмом

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Дома в стиле модерн
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

За основу реконструкции дизайна взята концепция баланса архитектуры с окружающей природой, экстерьером и интерьером, публичной и приватной частью жилья. Дизайнеры обозначили вход в дом натуральным деревом. Только что прибывший гость поднимется по небольшой лестнице, а для хозяев создан отдельный вход.

Стильная гостиная

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Гостиные в эклектичном стиле
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

На первом этаже находится просторная гостиная, столовая и кухня – все эти зоны объединены в одном открытом пространстве. Гостиная обозначена диванной группой, несколькими журнальными столиками и символом домашнего уюта – ковром. Цвет марсала, в которую окрашена одна из стен, придает интерьеру динамики.

Лаконичный дизайн

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Гостиные в эклектичном стиле
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Образцовым примером современного стиля стала лестничная конструкция на больцах, выполненная из камня и металлических элементов. Работая над проектом, дизайнеры отказались от идеи изолировать помещения на втором этаже, поэтому  панорамные окна привносят ощущение свободы и легкости во все открытые пространства дома.

Полет фантазии

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Столовая комната в эклектичном стиле
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Кухня и столовая совмещены: комната имеет форму квадрата, поэтому правильная геометрия создает ощущение комфорта и гармонии. В теплое время года панорамные окна и двери осуществляют прямую связь этого пространства и террасы. Продуманная раздвижная система в открытом состоянии полностью стирает грань между интерьерным и экстерьерным пространством. Мебельный гарнитур имеет простую лаконичную форму, а дизайнерский остров стал достойным концептуальным украшением кухонной зоны.

​Эко-дом для любителей природы
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