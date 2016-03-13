Дом на краю обрыва

Наши иностранные коллеги уверяют, что показанный в этой книге идей дом мало кого способен оставить равнодушным. Можно сказать, что проект двухэтажного дома – это абсолютно свежая работа; дом выглядит оригинально и современно, хотя на самом деле он был построен в 70-х гг прошлого столетия. Расположившись на скале возле озера Остин, из окон постройки открывается потрясающий вид на один из национальных парков штата Техас.
Прямые линии, точные пропорции, гармоничное сочетание цветов и материалов – вот основные элементы, делающие постройку столь привлекательной. Облик дома производит неизгладимое впечатление на тех, кому небезразличен минимализм и современный дизайн. Фасад смотрится в достаточной степени сдержанно и строго; попасть внутрь можно двумя способами: либо через главный вход, либо через сад.
За основу реконструкции дизайна взята концепция баланса архитектуры с окружающей природой, экстерьером и интерьером, публичной и приватной частью жилья. Дизайнеры обозначили вход в дом натуральным деревом. Только что прибывший гость поднимется по небольшой лестнице, а для хозяев создан отдельный вход.
На первом этаже находится просторная гостиная, столовая и кухня – все эти зоны объединены в одном открытом пространстве. Гостиная обозначена диванной группой, несколькими журнальными столиками и символом домашнего уюта – ковром. Цвет марсала, в которую окрашена одна из стен, придает интерьеру динамики.
Образцовым примером современного стиля стала лестничная конструкция на больцах, выполненная из камня и металлических элементов. Работая над проектом, дизайнеры отказались от идеи изолировать помещения на втором этаже, поэтому панорамные окна привносят ощущение свободы и легкости во все открытые пространства дома.
Кухня и столовая совмещены: комната имеет форму квадрата, поэтому правильная геометрия создает ощущение комфорта и гармонии. В теплое время года панорамные окна и двери осуществляют прямую связь этого пространства и террасы. Продуманная раздвижная система в открытом состоянии полностью стирает грань между интерьерным и экстерьерным пространством. Мебельный гарнитур имеет простую лаконичную форму, а дизайнерский остров стал достойным концептуальным украшением кухонной зоны.