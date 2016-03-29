Магия минимализма

Архитекторы из фирмы ADI / ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR специализируются как раз на стиле минимализм и ищут к нему особенный подход. Все дело в том, что они базируются в Мексике, где практически вся страна живет духом колониальной архитектуры и современного модерна. Отступления здесь в сторону минимализма редки и в конечном итоге все-таки оказываются модерном, построенным на бюджет.

В принципе, то же самое можно и сказать и об этом проекте – он будто одет в модерн, но в душе является минималистом. Тем не менее, стоит оценивать дома именно по тому, какое ощущение они на вас производят, поэтому можно с уверенностью сказать, что минимализма здесь больше, чем чего бы то ни было.

Актуальным минимализм считается по всему миру. Модным, трендовым стилем для тех, кто уже повидал многое и остановился на «новой классике» – элегантных и простых линиях вечного дизайна.