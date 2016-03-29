Магия минимализма

Мечта любителя минимализма очень понятна – это в первую очередь интерьер, который приносит умиротворение и расслабление при одном только виде на него. Минимализм, как воздух, незаметен, но незаменим и особенно шикарно смотрится в проектах с современным форматом остекления.
Кроме того, минимализм имеет особенный характерный признак – он остается собой при утреннем и вечернем свете, при окраске в новый цвет, в дождь и на ярком солнце. У него будто есть особенный характер, проявляющий его скромную и при этом утонченную натуру. Оттого дома в стиле минимализм иногда покоряют раз и навсегда, и в этот момент вы понимаете значение фразы «Меньше – значит больше», которая раньше казалась просто бессмысленной.
Архитекторы из фирмы ADI / ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR специализируются как раз на стиле минимализм и ищут к нему особенный подход. Все дело в том, что они базируются в Мексике, где практически вся страна живет духом колониальной архитектуры и современного модерна. Отступления здесь в сторону минимализма редки и в конечном итоге все-таки оказываются модерном, построенным на бюджет.
В принципе, то же самое можно и сказать и об этом проекте – он будто одет в модерн, но в душе является минималистом. Тем не менее, стоит оценивать дома именно по тому, какое ощущение они на вас производят, поэтому можно с уверенностью сказать, что минимализма здесь больше, чем чего бы то ни было.
Актуальным минимализм считается по всему миру. Модным, трендовым стилем для тех, кто уже повидал многое и остановился на «новой классике» – элегантных и простых линиях вечного дизайна.
Современный минимализм, который становится технологически подкованным, также имеет шикарную подсветку встроенного формата для каждого элемента дизайна – ландшафта, фасадов, интерьеров – всего. Так он становится более колоритным, оставаясь при этом лаконичным.
Мы уже говорили вам о том, что параметрика – главный тренд в дизайне и архитектуре 21-ого века. Она будет только развиваться, а пока в интерьерах и частной архитектуре появляется реже, чем в больших капитальных проектах жилых районов и коммерческих зданий.
Так, очень модный тренд геометрических растений (посадки линиями кустов, которые имеют четко очерченную форму) также являются частью параметрики, особенно интересной и естественной – природной! Чаще всего такие идеи мы найдем реализованными в проектах США, Австралии, Мексики и странах Средиземноморья, так как здесь особенно богат выбор растений с такой формой.
Комбинированная отделка фасадов может присутствовать не только в стиле модерн, но и в минимализме. В данном случае штукатурка, натуральный камень и дерево создают для этого экстерьера особенное, почти футуристичное настроение благодаря плоскому формату оформления экстерьера.
Еще одна примета стиля минимализм – наличие азиатских внутренних двориков с садами камней, водоемами или террасами. Здесь эта идея была воплощена в особенно современном формате. Безрамное остекление со стороны холла и слева (со стороны гостиной) позволяет наблюдать за шикарным рукотворным «горным ручьем».
Камень – удивительный материал, эффектно смещающий настроение интерьера в нужное вам русло. Различные породы камней совершенно по-разному влияют на атмосферу проекта, поэтому их использование часто бывает просто незаменимо.
Дизайн ванной комнаты в стиле минимализм очень часто напоминает SPA. Здесь есть особенная азиатская утонченность плюс к тропическому изобилию ценных пород древесины и солнечного света.
Еще одна главная ванная комната имеет душевую кабину с покрытием пола натуральной древесиной и, что еще более эффектно, шикарный комплект модулей хранения в форме буквы «П», будто поставленной на ребро. Еще одна эффектная деталь – оформление зоны туалетного столика тонкими пластинами из натурального камня (с фасада и по типу столешницы).
Даже если расположение участка не подразумевает удобную приватную атмосферу, благодаря современному подходу в дизайне любой внутренний дворик с высоким забором может превратиться в ваш личный оазис. Хватит лишь пары декоративных приемов, правильно подобранного формата озеленения и панорамных окон.
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