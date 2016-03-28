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​Деревянные лестницы: от 60 тыс. рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Via Vespucci, raimondo guidacci raimondo guidacci Коридор, прихожая, лестницы
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Стили дизайна деревянных лестниц настолько различны, что наверняка некоторые особенно вдохновят вас, а другие – совсем не понравятся. Давайте вместе найдем ваш любимый стиль оформления, который вы сможете использовать в своем загородном доме или коттедже.

Помните, что некоторые из них – бюджетные, другие – дорогостоящие, о чем мы также упомянем в нашей статье.

​Современный модерн

Casa MN, Básico arquitectura Básico arquitectura Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Básico arquitectura

Básico arquitectura
Básico arquitectura
Básico arquitectura

Стильный и особенно удачно подходящий для современного коттеджа в стиле модерн или минимализм, этот вариант понравится всем поклонникам простых линий. Главная часть расходов – стеклянные перила и шикарный деревянный косоур.

Цена лестницы в стиле модерн: $$, от 150 тыс. рублей

​Классика ар-нуво

Dom Konesera, Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Дерево Эффект древесины
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Плавные линии ар-нуво, которые вы найдете как в самых красивых здания Барселоны, так и в этом потрясающем интерьере, многих покоряют с первого взгляда. Они, будто льющаяся карамель, завораживают своими природными изгибами и смотрятся очень презентабельно для классического коттеджа.

Цена лестницы в стиле ар-нуво: $$$, от 200 тыс. рублей с простыми коваными ограждениями, люксовые варианты в оригинальном стиле ар-нуво начинаются от 450 тыс. рублей.

Шикарная футуристика

Schody drewniane , BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

Оттенок беленого дуба в этом шикарном проекте смотрится очень стильно и современно. В нем даже промелькивают акценты футуристики из-за декоративной штукатурки со стальным эффектом.

Цена лестницы в современном стиле: $$, от 110 тыс. рублей

​Эко-минимализм

SCHODY Wspornikowe WS-21, KAISER Schody Sp. z o.o. KAISER Schody Sp. z o.o. Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
KAISER Schody Sp. z o.o.

KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.

Такой тип лестниц называют консольными, они подходят для тех, кто ценит минимализм и законченность в деталях. Особенно шикарно они выглядят со стеклянными перилами.

Цена лестницы в стиле минимализм: $$$, от 300 тыс. рублей

Отделка бетонной лестницы

Rezydencja IV , Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Еще одним интересным вариантом становится отделка бетонной лестницы. Обычно используется шпонированная фанера + массив, ограждения из калёного стекла на металлических спайдерах на косоуре.

Цена отделки бетонной лестницы: $$, от 120 тыс. рублей (дуб около 160 тыс. рублей), без бетонной основы

​Традиционная деревянная лестница

Dittingerstrasse, Basel, Handschin Schweighauser Architekten ETH SIA Handschin Schweighauser Architekten ETH SIA Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Handschin Schweighauser Architekten ETH SIA

Handschin Schweighauser Architekten ETH SIA
Handschin Schweighauser Architekten ETH SIA
Handschin Schweighauser Architekten ETH SIA

Классическая лестница для коттеджа в европейском стиле имеет белые балясины и перила, ступени и подступенки естественного оттенка. Такой вариант является одним из самых бюджетных еще и из-за размера лестницы, она обычно узкая и более резкая, чем современные.

Цена недорогой деревянной лестницы: $, от 90 тыс. рублей

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​Шпонированные металлические косоуры

OASE IN DER STADT, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

Еще один удивительный вариант создания деревянной лестницы – шпонированные металлические косоуры, которые подразумевают металлический каркас и отделку деревом.

Цена шпонированых металлических косоуров: $$, от 150 тыс. рублей

Эксклюзивные проекты лестниц

Via Vespucci, raimondo guidacci raimondo guidacci Коридор, прихожая, лестницы
raimondo guidacci

raimondo guidacci
raimondo guidacci
raimondo guidacci

Интересные проекты лестниц в эксклюзивном формате всегда выходят дороже, чем стандартные образцы, но могут скомпенсировать неудачную планировку или создать особенно интересный дизайн интерьера.

Цена эксклюзивной дизайнерской лестницы: $$$, от 300-400 тыс. рублей

​Деревянные лестницы из клееного массива

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

Более дорогостоящий вариант, чем шпон – деревянная лестница из клееного массива на деревянном косоуре. Такой тип лестниц одинаково шикарно смотрится в интерьере любого стиля благодаря неповторимой атмосфере натурального дерева и особенно часто используется в интерьерах в стиле рустик и кантри, позволяя им выглядеть более люксово.

Цена деревянной лестницы из клееного массива: $$, от 150 тыс. рублей

​Выбираем форму

Habitation Privée Vieux-Lille, mayelle architecture intérieur design mayelle architecture intérieur design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
mayelle architecture intérieur design

mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design

Среди форм лестниц мы можем выделить маршевую (на фотографии выше), «Г»-образную с площадкой (два пролета), «Г»-образную с поворотными ступенями, «П»-образную с поворотной площадкой и «П»-образную с поворотными ступенями. Данные формы лестниц перечислены в соответствии с возрастающей стоимостью их покупки.

​Недорогие деревянные лестницы

Vintage House, Glória Roma - Decoração de Interiores Glória Roma - Decoração de Interiores Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Glória Roma – Decoração de Interiores

Glória Roma - Decoração de Interiores
Glória Roma – Decoração de Interiores
Glória Roma - Decoração de Interiores

Самый простой вариант лестницы – маршевая, с двумя балясинами, одной пригласительной ступенью, подступенками и установленная у стены. Такая лестница стоит от 65 тыс. (сосна) до 100 тыс. (лиственница, бук, ясень, дуб). Похожая «Г»-образная с площадкой, более традиционная на вид и европейская при тех же исходных данных будет стоить от 85 до 140 тыс. рублей. Ширина лестницы при этом около 100 см.

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

— Идеи дизайна модной гостиной на любой вкус.

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