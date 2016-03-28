​Деревянные лестницы: от 60 тыс. рублей

Стили дизайна деревянных лестниц настолько различны, что наверняка некоторые особенно вдохновят вас, а другие – совсем не понравятся. Давайте вместе найдем ваш любимый стиль оформления, который вы сможете использовать в своем загородном доме или коттедже.
Помните, что некоторые из них – бюджетные, другие – дорогостоящие, о чем мы также упомянем в нашей статье.
Стильный и особенно удачно подходящий для современного коттеджа в стиле модерн или минимализм, этот вариант понравится всем поклонникам простых линий. Главная часть расходов – стеклянные перила и шикарный деревянный косоур.
Цена лестницы в стиле модерн: $$, от 150 тыс. рублей
Плавные линии ар-нуво, которые вы найдете как в самых красивых здания Барселоны, так и в этом потрясающем интерьере, многих покоряют с первого взгляда. Они, будто льющаяся карамель, завораживают своими природными изгибами и смотрятся очень презентабельно для классического коттеджа.
Цена лестницы в стиле ар-нуво: $$$, от 200 тыс. рублей с простыми коваными ограждениями, люксовые варианты в оригинальном стиле ар-нуво начинаются от 450 тыс. рублей.
Оттенок беленого дуба в этом шикарном проекте смотрится очень стильно и современно. В нем даже промелькивают акценты футуристики из-за декоративной штукатурки со стальным эффектом.
Цена лестницы в современном стиле: $$, от 110 тыс. рублей
Такой тип лестниц называют консольными, они подходят для тех, кто ценит минимализм и законченность в деталях. Особенно шикарно они выглядят со стеклянными перилами.
Цена лестницы в стиле минимализм: $$$, от 300 тыс. рублей
Еще одним интересным вариантом становится отделка бетонной лестницы. Обычно используется шпонированная фанера + массив, ограждения из калёного стекла на металлических спайдерах на косоуре.
Цена отделки бетонной лестницы: $$, от 120 тыс. рублей (дуб около 160 тыс. рублей), без бетонной основы
Классическая лестница для коттеджа в европейском стиле имеет белые балясины и перила, ступени и подступенки естественного оттенка. Такой вариант является одним из самых бюджетных еще и из-за размера лестницы, она обычно узкая и более резкая, чем современные.
Цена недорогой деревянной лестницы: $, от 90 тыс. рублей
Еще один удивительный вариант создания деревянной лестницы – шпонированные металлические косоуры, которые подразумевают металлический каркас и отделку деревом.
Цена шпонированых металлических косоуров: $$, от 150 тыс. рублей
Интересные проекты лестниц в эксклюзивном формате всегда выходят дороже, чем стандартные образцы, но могут скомпенсировать неудачную планировку или создать особенно интересный дизайн интерьера.
Цена эксклюзивной дизайнерской лестницы: $$$, от 300-400 тыс. рублей
Более дорогостоящий вариант, чем шпон – деревянная лестница из клееного массива на деревянном косоуре. Такой тип лестниц одинаково шикарно смотрится в интерьере любого стиля благодаря неповторимой атмосфере натурального дерева и особенно часто используется в интерьерах в стиле рустик и кантри, позволяя им выглядеть более люксово.
Цена деревянной лестницы из клееного массива: $$, от 150 тыс. рублей
Среди форм лестниц мы можем выделить маршевую (на фотографии выше), «Г»-образную с площадкой (два пролета), «Г»-образную с поворотными ступенями, «П»-образную с поворотной площадкой и «П»-образную с поворотными ступенями. Данные формы лестниц перечислены в соответствии с возрастающей стоимостью их покупки.
Самый простой вариант лестницы – маршевая, с двумя балясинами, одной пригласительной ступенью, подступенками и установленная у стены. Такая лестница стоит от 65 тыс. (сосна) до 100 тыс. (лиственница, бук, ясень, дуб). Похожая «Г»-образная с площадкой, более традиционная на вид и европейская при тех же исходных данных будет стоить от 85 до 140 тыс. рублей. Ширина лестницы при этом около 100 см.
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