​Деревянные лестницы: от 60 тыс. рублей

Стили дизайна деревянных лестниц настолько различны, что наверняка некоторые особенно вдохновят вас, а другие – совсем не понравятся. Давайте вместе найдем ваш любимый стиль оформления, который вы сможете использовать в своем загородном доме или коттедже.

Помните, что некоторые из них – бюджетные, другие – дорогостоящие, о чем мы также упомянем в нашей статье.