​От фундамента до крыши, или Строительство дома шаг за шагом

Строительство дома является огромным достижением. Этому предшествует ряд формальностей и огромный пласт стратегического планирования, но в итоге вы получаете возможность назвать дом своим, построенным своими руками.

В кратком руководстве «Шаг за шагом» мы символично расскажем вам, как построить дом и что именно вас ожидает. Если вы находитесь на стадии выбора проекта коттеджа, эта статья особенно вам поможет.

Для начала следует понимать, что вас ожидают трудности совершенно различного рода, но это вовсе не значит, что вы выбрали неверный путь – просто не самый легкий. В процессе вам придется научиться читать технические планы, разбираться в свойствах материалов, получить множество практических навыков в стройке и при этом умело эмоционально балансировать между тем, что вы хотите купить и тем, что вы реально можете себе позволить.