​От фундамента до крыши, или Строительство дома шаг за шагом

Строительство дома является огромным достижением. Этому предшествует ряд формальностей и огромный пласт стратегического планирования, но в итоге вы получаете возможность назвать дом своим, построенным своими руками.
В кратком руководстве «Шаг за шагом» мы символично расскажем вам, как построить дом и что именно вас ожидает. Если вы находитесь на стадии выбора проекта коттеджа, эта статья особенно вам поможет.
Для начала следует понимать, что вас ожидают трудности совершенно различного рода, но это вовсе не значит, что вы выбрали неверный путь – просто не самый легкий. В процессе вам придется научиться читать технические планы, разбираться в свойствах материалов, получить множество практических навыков в стройке и при этом умело эмоционально балансировать между тем, что вы хотите купить и тем, что вы реально можете себе позволить.
Обратившись в местное агенство недвижимости (или 2-3), вы получите исчерпывающую информацию о том, какие участки сейчас продаются на местном рынке и сколько они стоят. Помните, что в только что намеченных районах часто не бывает еще проведенного электричества и асфальта, что может помешать вам в процессе стройки.
Выбрав участок, вы наверняка захотите найти шикарный проект дома, который был бы и бюджетным, и достаточно роскошным на вид. Купить проекты вы можете у архитектурных студий, архитекторов или на он-лайн сайтах. Проекты домов вы можете найти в портфолио у специалистов homify или, например, в портфолио архитектора Александра Жидкова.
Для начала вам следует получить разрешение на строительство самого дома. Для получения разрешения на строительство следует обращаться в администрацию вашего района, к которому относится ваш земельный участок. На этот момент вы уже должны быть собственником участка.
Самый простой вариант получения данного документа (разрешения на строительство) – использовать он-лайн форму обращения на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Вы можете зайти на официальную страницу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и выбрать данную услугу для получения. Затем вам нужно будет выбрать «Способ подачи заявки», внизу будет «Адрес предоставления в электронном виде». Иногда данная схема пока не работает, из-за отлаживания всей системы, тогда вам следует обратиться в местный Комитет или Управление градостроительства и архитектуры лично.
Список документов, который вам понадобится для того, чтобы получить официальное разрешение на строительство, вы также найдете наофициальном сайте (просто щелкните на «Документы, необходимые для… »).
Если вы уже наняли архитектора для того, чтобы он спроектировал вам дом, вам следует проконсультироваться на счет выбора команды именно с ним – наверняка у него есть проверенные бригады, которые обязательно вам помогут.
Дом не построит сам себя, и даже если вы хотите строить его максимально самостоятельно, вам наверняка понадобится помощь. Скорее всего, вы уже знаете, какая работа потребует от вас слишком много новых навыков, поэтому мы настоятельно советуем вам часть работы (как минимум 25%) возложить на рабочих. Прекрасным стартом было бы нанять бригаду для закладки фундамента – так вы получите уже готовую основу для собственного дома и стройка пойдет быстрее.
Выбор правильных людей является ключевым элементом для достижения поставленной цели и собственного комфорта. Контролировать их работу вы можете самостоятельно, либо нанять специального человека для этого. Если ваш проект дома создавал архитектор в эксклюзивном формате, он может предоставлять услуги авторского надзора за выполнением всех элементов его проекта за дополнительную плату.
Возможно, вам также будет интересно посмотреть все этапы стройки в статье «Как строился дом современной мечты».
В вашем проекте уже прописаны окна и двери с точностью до миллиметра. Если ваш проект реализуется вместе с прикрепленной к нему сметой – часто, у вас уже лежит на столе список покупок. Также если ваш архитектор вместе с вами строит дом, он может отвечать и за заказ материалов (если вы оплачиваете услугу авторского надзора).
Если вы начали возводить «коробку» самостоятельно в бюджетном формате, наверняка вы спланировали стандартные проемы для окон и дверей. Выбор же конкретного стиля и материала начинается именно сейчас. Совет: выбирайте то, что будет выглядеть стильно и современно само по себе – не только с дополнением из какого-либо декора. Простые линии и минимализм сейчас в тренде.
Теоретически, строительство конструкции крыши мы связываем с окончанием строительства, хотя это далеко не так. Стоит помнить, что крыша является очень дорогостоящим проектом, иногда доходящим до 20% стоимости от всего дома. Иногда вы можете отложить ее строительство, соорудив временную кровлю, до следующего сезона.
Крыша может быть односкатная, двускатная, мансардная (с жилым этажом и утеплением, а также врезанными окнами), вальмовая четырехскатная (она получается очень высокой) и полувальмовая (датская, на вид очень европейская). Конечно, существуют и другие виды кровель, но эти – самые популярные. Чаще всего выбирается тип двускатной крыши, которая сооружается достаточно просто (теоретически) – на стойку по середине монтируются стропила, стоящие при этом на мауэрлатах.
Также вам нужно выбрать тип покрытия кровли – шифер, оцинкованная сталь, картонно-битумный лист или металлочерепица являются самыми популярными вариантами. Также существуют и штучные кровельные материалы, например, сланец или черепица (бетонная, металлическая и керамическая). Последняя, керамическая черепица, выглядит особенно стильно.
Об этой теме более подробно вы можете прочитать в нашей статье «Практичные и красивые фасады: идеи с ценами».
После окончания строительства многим не терпится приступить к оформлению дома. Для этого лучше всего сразу выбрать стиль дизайна интерьера, чтобы затем придерживаться его традиций было легко.
Для любителей аристократичности и изысканности мы советуем обратить внимание на неоклассику, транситионал, ар-деко. Для любителей натурального дерева – на шале, рустик, прованс и шебби-шик. Для тех, кто хочет иметь эффектный интерьер – на стили лофт, эклектика и средиземноморский.
Мы надеемся, что вы на шаг приблизились к строительству своего дома с помощью нашей статьи, и желаем вам успехов как в строительстве, так и в декоре!
Для тех, кто основательно подходит к стройке:
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